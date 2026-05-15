Les Prix de l’édition jeunesse africaine (PEJA) décernés à Nairobi

L’idée de ce Prix est née lors du Forum des éditeurs jeunesse d’Afrique (Togo – 2025). Conquis par la production jeunesse en Afrique francophone, Will Clurman, PDG de eKitabu, a souhaité valoriser ces histoires afin qu’elles voyagent et rayonnent sur le continent, et même au-delà. Ainsi est né le PEJA (Prix de l’édition jeunesse africaine).

L’an dernier, il a été décerné dans le cadre de la Nairobi International Book Fair et, cette année, les lauréats ont été honorés à l’occasion du Africa Forward Fest, à l’Alliance Française de Nairobi. Le fondateur du Prix a déjà annoncé qu’en 2027, la cérémonie se tiendrait en Afrique francophone.

Un jury inclusif

25 éditeurs de 12 pays d’Afrique ont soumis 52 titres jeunesse lors du lancement de l’appel à candidatures. Quatre catégories étaient proposées : Premières lectures – Histoires & romans jeunesse – Romans ado – BD/Comics.

Les quatre jurys avaient été composés de manière à intégrer différentes nationalités, mais aussi à représenter les secteurs du livre et de l’éducation. Ainsi, les membres des jurys venaient du Burkina Faso, du Cameroun, de Centrafrique, de Côte d’Ivoire, de Guinée, du Kenya, de Madagascar, du Niger, de RDC, du Rwanda, du Sénégal, du Togo et de France. Ils étaient auteurs, illustrateurs, éditeurs, distributeurs, libraires, bibliothécaires, acteurs culturels et professeurs. Les échanges ont été vifs, les avis parfois contrastés, mais la désignation des lauréats s’est révélée unanime.

Les lauréats 2026

Will Clurman a introduit les résultats par ces mots : « Nous nous réunissons non seulement pour célébrer l’excellence, mais aussi pour honorer des histoires créées sur le continent. Chez eKitabu, nous sommes convaincus que les livres sont bien plus que de simples objets : ce sont des miroirs, des fenêtres, des portes… » Premières lectures : La fourmi qui ne voulait pas travailler de Kidi Bebey, illustré par Amandine Atangana, aux éditions Adinkra. Histoires & romans jeunesse : On dit que les girafes sont en Afrique de Naïl Ver-Doye et Farid Malki Paul, illustré par Audrey Sakho, aux éditions Saaraba.

Romans ado : Le poids de la tradition de Fatou Diomandé, aux éditions Calebasse. BD/Comics : Spiritual Cure de Arnaud Wafo, aux éditions NEA. eKitabu avait invité à Nairobi les quatre éditeurs lauréats afin qu’ils puissent être présents lors de cette remise de Prix. Ce fut également l’occasion d’exposer leurs livres durant toute la durée du Africa Forward Festival.

Beaucoup plus qu’un Prix !

Être honoré est une chose, mais poursuivre cette collaboration à travers des contrats de cession de droits et de distribution revêt une dimension professionnelle très concrète. C’est dans cette logique qu’eKitabu va générer les fichiers ePub3 des 12 titres finalistes. Ils seront ensuite remis aux éditeurs, qui pourront commercialiser leurs ouvrages sur les grandes plateformes numériques.

De son côté, eKitabu assurera l’édition et la distribution des sélections « Prix de l’édition jeunesse africaine », aussi bien dans une sélection complète des 12 titres finalistes que dans des sélections par catégorie. Cette distribution sera opérationnelle aussi bien en numérique qu’en livres physiques, puisqu’un contrat de distribution est actuellement en cours de négociation en France.

La démarche s’inscrit avant tout dans une volonté de faire entrer ces belles histoires d’Afrique dans les bibliothèques, aussi bien en Afrique qu’en France, et même ailleurs dans le monde. Cela relève de l’engagement d’eKitabu à faire circuler ces imaginaires jeunesse.

Enfin, certains titres seront sélectionnés pour être traduits en anglais et/ou en swahili pour l’Afrique de l’Est.

Continuer à développer son rayonnement à l’échelle du continent

Le PEJA a déjà franchi une étape importante dans sa structuration et son organisation afin de poser des bases solides pour l’avenir. Le Prix s’est doté d’un nouveau logo, que toute l’équipe arborait en badge, de Bologne à Nairobi.

Accompagné par Agnès Debiage, consultante chez ADCF Africa, le PEJA souhaite attirer l’attention sur cette production francophone de qualité en littérature jeunesse, tout en initiant un réseau d’éditeurs créatifs, engagés et tournés vers la circulation des histoires à l’échelle africaine.

Au-delà d’un simple palmarès, le Prix de l’édition jeunesse africaine s’impose progressivement comme une véritable plateforme de circulation des histoires, des imaginaires et des collaborations professionnelles à l’échelle du continent. En favorisant les rencontres entre éditeurs, le PEJA contribue à faire émerger une dynamique panafricaine ambitieuse et durable.

Porté par une vision concrète de diffusion, de traduction et de distribution, le Prix entend désormais inscrire durablement les livres jeunesse africains dans les bibliothèques, les écoles, les librairies et les plateformes numériques, en Afrique comme à l’international. Une manière de rappeler que les histoires africaines ont toute leur place dans la construction des lecteurs d’aujourd’hui et de demain.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit photo : Les 4 laureats encadrant Joan Onyando / eKitabu

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com