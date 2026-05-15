Quand ActuaLitté se découvre, malgré lui, encarté chez La France Insoumise (LFI)

Un visuel diffusé sur Facebook associe un article d’ActuaLitté consacré au scandale Agessa au logo de La France insoumise. L’exercice entend sans doute servir la cause des artistes-auteurs. Il réussit surtout une (contre)performance graphique plus douteuse : transformer un travail journalistique indépendant en élément de communication politique.
Le 15/05/2026 à 13:01 par Nicolas Gary
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15/05/2026 à 13:01
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Il y a les détournements subtils, les hommages maladroits, les reprises enthousiastes (voire trop), les partages empressés. Et puis il y a cette petite merveille de confusion graphique : un article d’ActuaLitté, dûment identifiable, coiffé du logo de La France insoumise dans un visuel diffusé sur Facebook par les députés René Pilato et Hadrien Clouet, ainsi qu’on l’a signalé à la rédaction, médusée. Façon radeau.
L’article concerné, publié le 10 novembre 2025, “Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée”. Il porte sur les cotisations vieillesse non appelées auprès de nombreux artistes-auteurs et sur les documents internes de l’Agessa – obtenus et consultés par nos soins. Le texte, que signe votre serviteur, relève d’un travail journalistique autonome, indépendant. Et non politisé.
Que des élus partagent une enquête sur la situation sociale des artistes-auteurs ne pose évidemment aucune difficulté. Au contraire : qu’un article circule, qu’il nourrisse un débat public, et pourquoi pas, qu’il serve à éclairer une discussion parlementaire, voilà précisément l’une des raisons d’être de la presse. Encore qu’ils auraient pu avoir la décence d'ajouter le lien de l’article, mais quel député est tenu à respecter la netiquette ?
La fantaisie commence lorsque l’article cesse d’être simplement partagé pour prendre la matière première d’un visuel de campagne. Sur la capture, l’identité d’ActuaLitté apparaît dans l’image, aux côtés du logo de La France insoumise. L’effet produit n’appartient plus au registre du partage d’information. Il entre dans celui de l’habillage politique.
La nuance semble mince. Elle ne l’est pas. Un lien vers un article dit : « Lisez ceci. » Un montage graphique dit plutôt : « Ceci s’inscrit dans notre communication. » Et lorsqu’un média indépendant se retrouve ainsi accolé à un parti politique, même par enthousiasme pour une cause juste, le procédé manque singulièrement de délicatesse.
Qu’on retrouve d’ailleurs ce visuel sur d’autres pages — dont LFI Canal Historique — #JeSoutiensMelenchon — ne manque pas de faire sourire bien, bien jaune…
ActuaLitté suit depuis des années les dossiers sociaux, juridiques et économiques qui concernent les auteurs, les éditeurs, les libraires et les bibliothèques. Dans le cas Agessa, le sujet dépasse largement les appartenances partisanes : il engage l’histoire administrative du régime social des artistes-auteurs, les responsabilités des organismes concernés, les silences successifs et les demandes de réparation.
Le réduire, même involontairement, à un visuel estampillé par une formation politique constitue au mieux un raccourci malheureux, au pire... comment dire, les mots me manquent. La presse n’est pas un stock d’illustrations militantes. Un article n’est pas une affiche à laquelle on ajoute un logo, comme on pose une cocarde sur un cheval de bois.
Le problème ne réside donc pas dans le combat mené pour les artistes-auteurs, mais bien l’assimilation visuelle d’un média à une bannière politique. Dans une époque déjà fertile en soupçons, procès d’intention et accusations de connivence, l’ajout d’un logo partisan sur une reprise d’article offre un merveilleux carburant à la confusion.
Le droit n’interdit pas de citer un article, ni d’en discuter le contenu, ni de le recommander. Il encadre en revanche la reproduction et la transformation des œuvres. L’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’une reproduction, représentation ou transformation réalisée sans consentement de l’auteur ou de ses ayants droit constitue une atteinte aux droits protégés.
Le droit moral ajoute une autre dimension. L’article L.121-1 du même code reconnaît à l’auteur le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Une reprise qui modifie la présentation d’un article ou l’insère dans un dispositif partisan soulève donc une difficulté distincte du simple partage d’un lien.
À cela s’ajoute, au besoin, le terrain plus classique de la responsabilité civile : l’article 1240 du Code civil fonde la réparation d’un dommage causé par une faute. Une confusion sur l’indépendance éditoriale d’un média, lorsqu’elle résulte d’un montage ou d’une diffusion non autorisée, entre aisément dans le champ d’un préjudice d’image à faire cesser.
La solution tient pourtant en quelques secondes : supprimer le visuel et partager le lien original de l’article, sans ajout graphique, sans logo partisan, sans mise en scène susceptible de faire croire à une quelconque association éditoriale. Le débat y gagnerait en clarté. Les artistes-auteurs n’y perdraient rien. La presse indépendante y retrouverait simplement sa place : celle d’un observateur, d’un enquêteur, parfois d’un empêcheur de communiquer en rond.
Que des élus défendent une commission d’enquête parlementaire sur le scandale Agessa relève du débat démocratique. Qu’ils s’appuient sur les révélations de la presse pour le faire relève même d’un fonctionnement normal de la vie publique. Mais qu’un média se retrouve visuellement enrôlé sous un logo partisan relève d’un autre genre : moins l’action politique que la pantomime graphique.
Dans cette affaire, le plus simple consiste encore à ne pas confondre soutien à une cause et appropriation d’un travail. Les articles se citent. Les enquêtes se lisent. Les liens se partagent. Les logos, eux, ont leur place en meeting. Pas chez nous. Et ce, quel que soit le bord politique.
Crédits photo : Splatstheclown, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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04/05/2026, 15:36
Aux États-Unis, les interdictions de livres ne relèvent plus d’incidents locaux isolés. Voilà des années que l’American Library Association et de PEN America décrivent une censure structurée, portée par des groupes de pression, des élus et des décisions administratives. Ses effets touchent les bibliothèques, les écoles, les auteurs et l’édition jeunesse, désormais confrontée à un risque économique direct.
02/05/2026, 14:51
Trump, Poutine, Netanyahu, Macron, Merz, Kagame, von der Leyen. Vous qui faites la guerre, la prolongez, la financez, ou en préparez de nouvelles. Vous qui lisez des projections de pertes acceptables. Certains d'entre vous, du moins. Il existe des hommes et des femmes qui ont regardé en face ce que vous produisez. Pas depuis un bureau. Ce sont des romanciers.
02/05/2026, 09:52
À Trébeurden, l’avenir de la maison de Kenneth White oppose deux visions de son héritage. D’un côté, le légataire, la mairie et Stéphane Bigeard défendent un projet culturel à redéfinir, porté par une nouvelle structure. De l’autre, l’Institut international de géopoétique, par la voix de Régis Poulet, exige le respect strict des volontés de l’écrivain et la création d’une maison d’artistes à Gwenved. Entre enjeux patrimoniaux, querelles associatives et incertitudes juridiques, le dossier reste loin d’être tranché.
30/04/2026, 16:02
Face au recul du temps de lecture chez les adolescents, La Mutinerie défend une conviction simple : l’écriture peut ramener les jeunes vers les livres, mais aussi vers eux-mêmes. Créée par Guillaume Le Cornec, cette structure associe auteurs, établissements scolaires, lieux culturels et scientifiques pour faire des collégiens de véritables coauteurs. À travers ces projets collectifs, la littérature devient un outil de médiation, de confiance et d’apprentissage du monde.
30/04/2026, 12:52
La Journée mondiale du livre, le 23 avril dernier, a été assombrie par un constat implacable, établi par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. L'accès aux livres numériques reste extrêmement complexe pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle, en particulier via les bibliothèques et médiathèques publiques. Le ministère de la Culture, conscient de cette problématique, envisage plusieurs pistes d'action.
29/04/2026, 12:54
Une proposition de loi visant à instaurer une présomption d’utilisation des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, dans un contexte de débats sur l’entraînement des IA à partir de contenus culturels protégés, doit encore être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Le Syndicat national de l’édition (SNE) souscrit à une tribune collective appelant les députés à examiner sans délai ce texte, déjà adopté par le Sénat.
28/04/2026, 10:27
Au cœur d'une époque particulièrement anxiogène, la fermeture d'une librairie pourrait passer inaperçue. L'événement n'est toutefois pas anodin, parce que la librairie n'est pas un commerce comme les autres. À l'heure où les difficultés s'accumulent pour le secteur, le témoignage publié ci-dessous vient rappeler ce que ces commerces ont de si spécial, et ce que l'on perd, collectivement, avec l'abaissement définitif du rideau.
28/04/2026, 09:39
La crise ouverte chez Éditions Grasset, après l’éviction d’Olivier Nora dans un contexte de reprise par Vincent Bolloré, suscite une riposte politique et intellectuelle. Trois acteurs liés aux Éditions Syllepse et au Réseau Bastille avancent une hypothèse radicale : transformer l’éditeur en coopérative pour préserver le pluralisme.
27/04/2026, 16:41
La question taraude de plus en plus de professionnels du livre, dans le monde entier : comment expliquer la baisse de l'intérêt pour lecture, souvent observée à travers l'ensemble de la population ? Une enquête de l'Ifop, consacrée aux pratiques culturelles des Français, suggère une absence d'envie pour la lecture, plus qu'un manque de temps ou d'argent.
27/04/2026, 16:05
Le licenciement d'Olivier Nora par Vincent Bolloré et le mouvement de départ de plusieurs centaines d'auteurs de la maison d'édition Grasset, en guise de protestation, a jeté la lumière sur la fragilité de l'indépendance éditoriale. La Ligue des auteurs professionnels et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse rappellent, dans un texte publié ci-dessous, que les créateurs restent bien peu protégés face à la puissance des groupes éditoriaux.
27/04/2026, 16:02
Publier un livre reste entouré d’illusions tenaces, entre promesses de succès fulgurant et doutes paralysants. À rebours de ces représentations, Nathalie Philippe démonte, avec précision et sans complaisance, les principaux mythes qui freinent ou déforment le passage à l’écriture. De la légitimité à l’autoédition, l'éditrice et fondatrice de La Sirène aux Yeux Verts éditions remet l'église au centre du village.
26/04/2026, 19:03
L'industrie du livre deviendra-t-elle enfin un échosystème ? Un espace collectif, commun, en mesure de faire corps pour assurer sa pérennité. Jérôme Sion, président de L'Agence Unique, Occitanie Culture adresse à ActuaLitté une tribune exhortant les professionnels à « garantir leur liberté collective ». Une adresse autant qu'un espoir.
24/04/2026, 20:32
Top ArticlesLe Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
1 Commentaire
Jean
15/05/2026 à 14:31
Ils vous forcent la main, c'est sûr, mais au lieu de monter sur vos grands chevaux, vous ne pourriez pas redescendre de votre "indépendance journalistique non-partisane", et soutenir LFI, pour le bien commun ? Parfois, c'est bien d'être un partisan, vous savez. En tant que journalistes indépendants, vous être dans l'armée irrégulière, vous n'être pas neutre. Ça va secouer en 2027, il va falloir vous demander où vous en êtes, politiquement. Ayez le courage de soutenir LFI, ce n'est pas une histoire de parti, du reste si vous vous intéressez un peu aux faits, vous devenez savoir qu'il n'y a pas d'écartement chez LFI, vous auriez pu mettre vous même le logo, c'est purement déclaratif.