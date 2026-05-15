Quand ActuaLitté se découvre, malgré lui, encarté chez La France Insoumise (LFI)

Il y a les détournements subtils, les hommages maladroits, les reprises enthousiastes (voire trop), les partages empressés. Et puis il y a cette petite merveille de confusion graphique : un article d’ActuaLitté, dûment identifiable, coiffé du logo de La France insoumise dans un visuel diffusé sur Facebook par les députés René Pilato et Hadrien Clouet, ainsi qu’on l’a signalé à la rédaction, médusée. Façon radeau.

L’article concerné, publié le 10 novembre 2025, “Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée”. Il porte sur les cotisations vieillesse non appelées auprès de nombreux artistes-auteurs et sur les documents internes de l’Agessa – obtenus et consultés par nos soins. Le texte, que signe votre serviteur, relève d’un travail journalistique autonome, indépendant. Et non politisé.

Le logo, ce petit chapeau militant

Que des élus partagent une enquête sur la situation sociale des artistes-auteurs ne pose évidemment aucune difficulté. Au contraire : qu’un article circule, qu’il nourrisse un débat public, et pourquoi pas, qu’il serve à éclairer une discussion parlementaire, voilà précisément l’une des raisons d’être de la presse. Encore qu’ils auraient pu avoir la décence d'ajouter le lien de l’article, mais quel député est tenu à respecter la netiquette ?

La fantaisie commence lorsque l’article cesse d’être simplement partagé pour prendre la matière première d’un visuel de campagne. Sur la capture, l’identité d’ActuaLitté apparaît dans l’image, aux côtés du logo de La France insoumise. L’effet produit n’appartient plus au registre du partage d’information. Il entre dans celui de l’habillage politique.

La nuance semble mince. Elle ne l’est pas. Un lien vers un article dit : « Lisez ceci. » Un montage graphique dit plutôt : « Ceci s’inscrit dans notre communication. » Et lorsqu’un média indépendant se retrouve ainsi accolé à un parti politique, même par enthousiasme pour une cause juste, le procédé manque singulièrement de délicatesse.

Qu’on retrouve d’ailleurs ce visuel sur d’autres pages — dont LFI Canal Historique — #JeSoutiensMelenchon — ne manque pas de faire sourire bien, bien jaune…

L’indépendance, ce détail décoratif

ActuaLitté suit depuis des années les dossiers sociaux, juridiques et économiques qui concernent les auteurs, les éditeurs, les libraires et les bibliothèques. Dans le cas Agessa, le sujet dépasse largement les appartenances partisanes : il engage l’histoire administrative du régime social des artistes-auteurs, les responsabilités des organismes concernés, les silences successifs et les demandes de réparation.

Le réduire, même involontairement, à un visuel estampillé par une formation politique constitue au mieux un raccourci malheureux, au pire... comment dire, les mots me manquent. La presse n’est pas un stock d’illustrations militantes. Un article n’est pas une affiche à laquelle on ajoute un logo, comme on pose une cocarde sur un cheval de bois.

Le problème ne réside donc pas dans le combat mené pour les artistes-auteurs, mais bien l’assimilation visuelle d’un média à une bannière politique. Dans une époque déjà fertile en soupçons, procès d’intention et accusations de connivence, l’ajout d’un logo partisan sur une reprise d’article offre un merveilleux carburant à la confusion.

Le droit d’auteur, cet importun

Le droit n’interdit pas de citer un article, ni d’en discuter le contenu, ni de le recommander. Il encadre en revanche la reproduction et la transformation des œuvres. L’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’une reproduction, représentation ou transformation réalisée sans consentement de l’auteur ou de ses ayants droit constitue une atteinte aux droits protégés.

Le droit moral ajoute une autre dimension. L’article L.121-1 du même code reconnaît à l’auteur le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Une reprise qui modifie la présentation d’un article ou l’insère dans un dispositif partisan soulève donc une difficulté distincte du simple partage d’un lien.

À cela s’ajoute, au besoin, le terrain plus classique de la responsabilité civile : l’article 1240 du Code civil fonde la réparation d’un dommage causé par une faute. Une confusion sur l’indépendance éditoriale d’un média, lorsqu’elle résulte d’un montage ou d’une diffusion non autorisée, entre aisément dans le champ d’un préjudice d’image à faire cesser.

Un retrait vaut mieux qu’un tract

La solution tient pourtant en quelques secondes : supprimer le visuel et partager le lien original de l’article, sans ajout graphique, sans logo partisan, sans mise en scène susceptible de faire croire à une quelconque association éditoriale. Le débat y gagnerait en clarté. Les artistes-auteurs n’y perdraient rien. La presse indépendante y retrouverait simplement sa place : celle d’un observateur, d’un enquêteur, parfois d’un empêcheur de communiquer en rond.

Que des élus défendent une commission d’enquête parlementaire sur le scandale Agessa relève du débat démocratique. Qu’ils s’appuient sur les révélations de la presse pour le faire relève même d’un fonctionnement normal de la vie publique. Mais qu’un média se retrouve visuellement enrôlé sous un logo partisan relève d’un autre genre : moins l’action politique que la pantomime graphique.

Dans cette affaire, le plus simple consiste encore à ne pas confondre soutien à une cause et appropriation d’un travail. Les articles se citent. Les enquêtes se lisent. Les liens se partagent. Les logos, eux, ont leur place en meeting. Pas chez nous. Et ce, quel que soit le bord politique.

Crédits photo : Splatstheclown, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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