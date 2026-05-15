IA : Et si l'accord à 1,5 milliard $ proposé par Anthropic était rejeté ?

À San Francisco, la juge Araceli Martínez-Olguín n’a pas validé immédiatement la transaction de 1,5 milliard de dollars négociée par Anthropic avec des auteurs. Le dossier, né de l’usage de livres piratés pour entraîner Claude, se resserre sur les frais d’avocats, les paiements aux plaignants et la répartition entre ayants droit, au cœur d’un précédent suivi par l’édition. La décision finale reste suspendue aux prochaines ordonnances du tribunal.
Le 15/05/2026 à 12:36 par Nicolas Gary
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15/05/2026 à 12:36
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Le feu vert judiciaire n’a pas été donné. À l’issue de l’audience du 14 mai 2026, à San Francisco, la juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a maintenu sous examen la transaction de 1,5 milliard de dollars conclue entre Anthropic et des auteurs qui l’accusent d’avoir utilisé des copies piratées de leurs livres pour entraîner Claude, rapporte Reuters.
La magistrate réclame en effet des précisions sur les honoraires, les indemnités réclamées par les plaignants principaux et la mécanique de distribution du fonds. Elle présente ce dispositif comme le plus important règlement connu aux États-Unis en matière de droit d’auteur.
L’action Bartz contre Anthropic a été lancée en 2024 par Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson. Les plaignants reprochent à l’entreprise, soutenue par Amazon et Alphabet, d’avoir exploité des versions illicites de leurs ouvrages pour former son assistant conversationnel. Et si ce recours s’inscrit dans la série de contentieux engagés par des créateurs et éditeurs contre les groupes technologiques, il constitue le premier grand dossier américain de ce type arrivé au stade d’une issue négociée.
Le précédent judiciaire explique la portée de l’audience. En juin 2025, le juge William Alsup avait accordé à la société une victoire partielle : l’entraînement d’un modèle à partir d’ouvrages acquis légalement relevait, selon lui, de l’usage loyal. Il avait toutefois écarté cette protection pour la conservation de plus de sept millions de livres piratés dans une bibliothèque centrale.
ActuaLitté rappelait d'ailleurs qu'avant l’audience, cette distinction plaçait le livre au centre du rapport de force entre ayants droit et intelligence artificielle. La transaction annoncée devait éviter un procès sur les dommages liés à ces fichiers. Les réparations encourues auraient atteint plusieurs centaines de milliards de dollars.
Alors certes, le juge Alsup avait donné un accord préliminaire en septembre 2025, avant son départ à la retraite, mais sa successeure, si elle n’a pas fermé la voie au compromis, en contrôle désormais la mécanique.
Le taux de participation donne au dossier une ampleur rare. Selon Authors Alliance, les demandes couvraient 92,77 % des œuvres concernées au moment de l’audience. L’organisation relève aussi 350 exclusions valides, portant sur 1802 titres. Les objections entendues portent notamment sur les œuvres absentes de la liste, les enregistrements groupés et la situation des auteurs indépendants ou étrangers.
La question financière concentre les réserves, puisque le fonds sera partagé entre auteurs, éditeurs et autres ayants droit après frais, honoraires et coûts d’administration, avec une allocation égale par titre. Pour les ouvrages de littérature générale et d’édition universitaire, l’organisation décrit une répartition par défaut de 50 % pour le versant auteur et 50 % pour le versant éditeur.
Les frais restent le principal point de friction judiciaire. Publishers Weekly indiquait avant l’audience que les avocats des demandeurs réclamaient 187,5 millions de dollars, soit 12,5 % du fonds, ainsi que des remboursements de dépenses. À ce titre, les questions de la juge ont surtout porté sur cette demande, la réserve de coûts et les primes de 50.000 dollars destinées à chacun des trois plaignants principaux.
Cette séquence ne clôt pas le front judiciaire :d’autres poursuites contre la même entreprise restent ouvertes et qu’un groupe de plus de 25 écrivains sortis du dispositif par choix, dont Dave Eggers et Vendela Vida, a déposé une nouvelle plainte en Californie. La prochaine décision fixera la valeur opérationnelle de ce précédent pour les litiges entre édition et IA.
Crédits photo : WilliamCho CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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12/05/2026, 12:35
Couronné par le prix Alfaguara 2026, David Toscana revient, dans son nouveau roman, sur l’aveuglement de soldats bulgares par Basile II après la bataille de Klyuch, au col du Kleidion, en 1014. Un entretien accordé à EFE éclaire l’ambition du livre : déplacer l’histoire vers la perception, la mémoire des vaincus et le rôle du lecteur face aux récits que le pouvoir n’a pas conservés, au plus près de la survie d’un peuple et de sa langue.
12/05/2026, 11:49
Après près de trente ans passés au sein du groupe Hachette, Brigitte Leblanc annonce son départ de la maison. L’éditrice, longtemps associée à Gautier-Languereau, Hachette Enfants et aux Éditions du Chêne, entend poursuivre son activité autrement, tout en conservant en free-lance la direction du Rayon imaginaire, qu'elle a créée en 2021.
12/05/2026, 11:45
Avec l’arrivée des Éditions Cloch dans son réseau, DG Diffusion accompagne une jeune maison indépendante qui transforme le livre de cuisine en objet du quotidien. Portée par Alexia et Léa, la collection CUISINE&VOUS défend une cuisine décomplexée, graphique et accessible. Après plus de 4000 exemplaires écoulés en direct, Cloch élargit sa diffusion tout en préservant son ton, ses couvertures dessinées et son identité éditoriale singulière.
12/05/2026, 11:42
Marvel lancera en août 2026 Midnight Universe, une ligne horrifique séparée de sa continuité principale. X-Men, Quatre Fantastiques et Spider-Man y seront relus sous l’angle du sang, de l’épouvante cosmique et de la mutation. L’annonce originelle de Marvel confirme trois séries américaines publiées entre août et octobre, avec Jonathan Hickman en tête d’affiche et des couvertures pensées pour créer l’attente en librairie spécialisée.
12/05/2026, 10:55
L’offre publique d’achat d’EP Group sur Fnac Darty s’ouvre ce 12 mai, après déclaration de conformité de l’AMF. Portée par EP FR HoldCo, contrôlée par Daniel Křetínský, elle propose 36 € par action, 35 € après dividende, et 81,12 € par OCEANE. Pour l’édition, le dossier touche un acteur majeur : la Fnac revendique près de 50 millions de livres vendus en 2025, dans un groupe où les produits éditoriaux pèsent 1,373 milliard d’euros.
12/05/2026, 10:54
Quand un éditeur alerte sur l’effondrement du goût de lire chez les enfants britanniques, pointer la responsabilité sur les familles ne résout rien. Surtout si cela conduit à vendre des cahiers d'apprentissage phonétique. Une querelle, certes, mais surtout un enjeu pour l’édition jeunesse : comment défendre le plaisir du livre quand l’école, le marché et les parents traitent surtout la lecture comme une compétence évaluée et corrigée ?
12/05/2026, 10:16
Je n’ai pas écrit Requiem pour un cri pour vous divertir. Il est né d’un silence fracassant, le jour où j’ai découvert que certains cris n’avaient jamais été entendus. Les polars évoquent souvent des crimes visibles où les tueurs ensanglantés naissent de faits divers, où les monstres rassurent parce qu’ils ont un visage, une histoire que l’on peut démanteler. Par Marie Capron.
12/05/2026, 09:47
Les 20 et 21 juin 2026, le Parc Spirou Provence organise à Monteux une nouvelle édition de son Festival BD, avec une vingtaine d’auteurs, des dédicaces, des ateliers et des dessins en direct. L’événement s’inscrit dans un marché de la bande dessinée encore massif, malgré le reflux de 2024, et dans la stratégie des licences éditoriales converties en expériences familiales. Le rendez-vous relie classiques franco-belges, manga et univers de loisirs.
11/05/2026, 17:21
La prix Nobel de la paix 2023 Narges Mohammadi a été libérée sous caution pour raisons médicales, dimanche 10 mai, après dix jours d’hospitalisation à Zandjan, dans le nord de l’Iran, où elle purgeait sa peine. La militante iranienne des droits humains, âgée de 54 ans, a été transférée en ambulance vers un hôpital de Téhéran pour y recevoir des soins spécialisés. Son état de santé s’est fortement dégradé depuis son arrestation, le 12 décembre 2025, à Mashhad.
11/05/2026, 17:13
Entrepreneure engagée pour le lien social, Léa Godezenne a conçu SOLÜM, un jeu de cartes nomade pour ouvrir des conversations qui font du bien avec simplicité et bienveillance. Fort de son expérience auprès de divers publics, elle a constaté un manque flagrant : la prévention santé mentale reste trop souvent absente du quotidien. SOLÜM propose une autre voie : créer du lien, s’écouter, mieux se comprendre, et avancer ensemble, le tout autour de cartes accessible à tous.
11/05/2026, 17:13
La crise ouverte chez Grasset après le départ d’Olivier Nora s’étend désormais au catalogue étranger de la maison. Plusieurs écrivains internationaux publiés en traduction chez l’éditeur de la rue des Saints-Pères annoncent qu’ils ne proposeront pas leurs prochains livres à Grasset, dans un texte collectif transmis à l’AFP. Parmi les signataires figurent notamment Han Kang, prix Nobel de littérature 2024, Ali Smith, Jón Kalman Stefánsson, Colm Tóibín, ou encore Sandro Veronesi.
11/05/2026, 15:58
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse a adopté, lors de son assemblée générale du 9 avril 2026, une revalorisation de 1,1 % de ses recommandations tarifaires pour 2027. Cette hausse, calculée à partir de l’indice des prix à la consommation publié par l’Insee en mars 2026, concerne les rémunérations conseillées pour les rencontres, ateliers, signatures et lectures-performances organisés avec des auteur·ices.
11/05/2026, 13:56
Top ArticlesLe Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
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