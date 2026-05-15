IA : Et si l'accord à 1,5 milliard $ proposé par Anthropic était rejeté ?

Le feu vert judiciaire n’a pas été donné. À l’issue de l’audience du 14 mai 2026, à San Francisco, la juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a maintenu sous examen la transaction de 1,5 milliard de dollars conclue entre Anthropic et des auteurs qui l’accusent d’avoir utilisé des copies piratées de leurs livres pour entraîner Claude, rapporte Reuters.

La magistrate réclame en effet des précisions sur les honoraires, les indemnités réclamées par les plaignants principaux et la mécanique de distribution du fonds. Elle présente ce dispositif comme le plus important règlement connu aux États-Unis en matière de droit d’auteur.

Un record sans approbation finale

L’action Bartz contre Anthropic a été lancée en 2024 par Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson. Les plaignants reprochent à l’entreprise, soutenue par Amazon et Alphabet, d’avoir exploité des versions illicites de leurs ouvrages pour former son assistant conversationnel. Et si ce recours s’inscrit dans la série de contentieux engagés par des créateurs et éditeurs contre les groupes technologiques, il constitue le premier grand dossier américain de ce type arrivé au stade d’une issue négociée.

Le précédent judiciaire explique la portée de l’audience. En juin 2025, le juge William Alsup avait accordé à la société une victoire partielle : l’entraînement d’un modèle à partir d’ouvrages acquis légalement relevait, selon lui, de l’usage loyal. Il avait toutefois écarté cette protection pour la conservation de plus de sept millions de livres piratés dans une bibliothèque centrale.

ActuaLitté rappelait d'ailleurs qu'avant l’audience, cette distinction plaçait le livre au centre du rapport de force entre ayants droit et intelligence artificielle. La transaction annoncée devait éviter un procès sur les dommages liés à ces fichiers. Les réparations encourues auraient atteint plusieurs centaines de milliards de dollars.

Alors certes, le juge Alsup avait donné un accord préliminaire en septembre 2025, avant son départ à la retraite, mais sa successeure, si elle n’a pas fermé la voie au compromis, en contrôle désormais la mécanique.

Les ayants droit au centre du partage

Le taux de participation donne au dossier une ampleur rare. Selon Authors Alliance, les demandes couvraient 92,77 % des œuvres concernées au moment de l’audience. L’organisation relève aussi 350 exclusions valides, portant sur 1802 titres. Les objections entendues portent notamment sur les œuvres absentes de la liste, les enregistrements groupés et la situation des auteurs indépendants ou étrangers.

La question financière concentre les réserves, puisque le fonds sera partagé entre auteurs, éditeurs et autres ayants droit après frais, honoraires et coûts d’administration, avec une allocation égale par titre. Pour les ouvrages de littérature générale et d’édition universitaire, l’organisation décrit une répartition par défaut de 50 % pour le versant auteur et 50 % pour le versant éditeur.

Les frais restent le principal point de friction judiciaire. Publishers Weekly indiquait avant l’audience que les avocats des demandeurs réclamaient 187,5 millions de dollars, soit 12,5 % du fonds, ainsi que des remboursements de dépenses. À ce titre, les questions de la juge ont surtout porté sur cette demande, la réserve de coûts et les primes de 50.000 dollars destinées à chacun des trois plaignants principaux.

Cette séquence ne clôt pas le front judiciaire :d’autres poursuites contre la même entreprise restent ouvertes et qu’un groupe de plus de 25 écrivains sortis du dispositif par choix, dont Dave Eggers et Vendela Vida, a déposé une nouvelle plainte en Californie. La prochaine décision fixera la valeur opérationnelle de ce précédent pour les litiges entre édition et IA.

Crédits photo : WilliamCho CC 0

Par Nicolas Gary

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