Faux déstockages, piratage maquillé : en Chine, le marché du livre tremble

En Chine, les ventes de livres en ligne dominent le marché de détail, avec 86,35 % des ventes en 2025. Cette emprise nourrit un désordre commercial fait de faux déstockages, de contrefaçons, de rabais extrêmes et de ventes éclair. Derrière l’alerte se dessine un enjeu central : reconstruire la traçabilité avant que le prix bas n’épuise la valeur éditoriale et n’affaiblisse les éditeurs.
Le 15/05/2026 à 11:51 par Clément Solym
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15/05/2026 à 11:51
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En Chine, la vente de livres en ligne domine désormais le marché au point d’en révéler les dérèglements. Le Wen Hui Bao, repris le 12 mai par China News Service, indique que les canaux numériques ont représenté 86,35 % du marché chinois du livre de détail en 2025.
Le commerce est saturé par les faux déstockages, les contrefaçons présentées comme des exemplaires légèrement défectueux ou encore les ventes éclair, les mauvais classements de produits et les boutiques qui rouvrent malgré des signalements auprès des autoritées.
La traditionnelle concurrence décriée entre librairies physiques et plateformes semblerait une facétie d'enfant ici : pour les éditeurs, il s'agit désormais d'identifier un vendeur, démontrer l’origine sérieuse des exemplaires et défendre le prix d’un livre autorisé. Car les pratiques dénoncées échappent aux habituels contrôles qui incombent aux publications : avec les ventes en direct, s'ajoutent une difficulté majeure, car l’offre surgit, disparaît et laisse peu de traces exploitables.
Or, la contrefaçon perd aussi son apparence grossière, surtout quand des professionnels sont confrontés à des copies dont le papier, l’impression, la reliure et la finition imitent les titres authentiques avec une terrible efficacité. Le livre frauduleux entre ainsi dans le même flux que l’ouvrage sous droits, avec un prix plus faible et une visibilité parfois supérieure.
D’après Xinhua, un rapport présenté en janvier à Pékin par l’Association chinoise de l’édition et l’Association chinoise de la distribution de livres et périodiques situe le commerce de contenus au-dessus de 40 % du marché de détail en 2025, devant le commerce en ligne classique. L’achat suit moins un catalogue qu’un flux de recommandations, de vidéos courtes et de séances promotionnelles.
Cette bascule rejoint une analyse de février dernier, montrant combien Douyin, Kuaishou et Xiaohongshu structurent une part croissante de la découverte, puis de l’achat. Le canal d’accès au lecteur ne se réduit plus à une boutique ; il dépend d’un contenu, d’un influenceur, d’une recommandation automatisée et d’une fenêtre commerciale très courte. Pour les éditeurs, la vente devient indissociable de la captation d’attention.
Et pour les véritables maisons, le coût éditorial accentue le déséquilibre car les titres sous droits supportent des charges supérieures aux ouvrages du domaine public. Les rabais imposés, les commissions et les promotions agressives réduisent la marge dès la parution. Ce modèle favorise les titres déjà amortis, les produits conçus pour circuler vite et les opérations capables d’acheter leur visibilité.
La réponse évoquée par Xia Deyuan, professeur à l’université de Shanghai pour la science et la technologie, consiste à passer du retrait de liens à une régulation complète de l’écosystème. Elle comprend un seuil d’entrée plus strict pour les marchands, des preuves d’approvisionnement légal, une liste noire interplateformes, une base de titres à risque et le traçage des chaînes d’approvisionnement, de paiement et de promotion. L’objectif vise moins la sanction ponctuelle qu’une continuité de preuve.
Crédits photo : Eric_Manzi CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Avec l’arrivée des Éditions Cloch dans son réseau, DG Diffusion accompagne une jeune maison indépendante qui transforme le livre de cuisine en objet du quotidien. Portée par Alexia et Léa, la collection CUISINE&VOUS défend une cuisine décomplexée, graphique et accessible. Après plus de 4000 exemplaires écoulés en direct, Cloch élargit sa diffusion tout en préservant son ton, ses couvertures dessinées et son identité éditoriale singulière.
12/05/2026, 11:42
Marvel lancera en août 2026 Midnight Universe, une ligne horrifique séparée de sa continuité principale. X-Men, Quatre Fantastiques et Spider-Man y seront relus sous l’angle du sang, de l’épouvante cosmique et de la mutation. L’annonce originelle de Marvel confirme trois séries américaines publiées entre août et octobre, avec Jonathan Hickman en tête d’affiche et des couvertures pensées pour créer l’attente en librairie spécialisée.
12/05/2026, 10:55
L’offre publique d’achat d’EP Group sur Fnac Darty s’ouvre ce 12 mai, après déclaration de conformité de l’AMF. Portée par EP FR HoldCo, contrôlée par Daniel Křetínský, elle propose 36 € par action, 35 € après dividende, et 81,12 € par OCEANE. Pour l’édition, le dossier touche un acteur majeur : la Fnac revendique près de 50 millions de livres vendus en 2025, dans un groupe où les produits éditoriaux pèsent 1,373 milliard d’euros.
12/05/2026, 10:54
Quand un éditeur alerte sur l’effondrement du goût de lire chez les enfants britanniques, pointer la responsabilité sur les familles ne résout rien. Surtout si cela conduit à vendre des cahiers d'apprentissage phonétique. Une querelle, certes, mais surtout un enjeu pour l’édition jeunesse : comment défendre le plaisir du livre quand l’école, le marché et les parents traitent surtout la lecture comme une compétence évaluée et corrigée ?
12/05/2026, 10:16
Je n’ai pas écrit Requiem pour un cri pour vous divertir. Il est né d’un silence fracassant, le jour où j’ai découvert que certains cris n’avaient jamais été entendus. Les polars évoquent souvent des crimes visibles où les tueurs ensanglantés naissent de faits divers, où les monstres rassurent parce qu’ils ont un visage, une histoire que l’on peut démanteler. Par Marie Capron.
12/05/2026, 09:47
La prix Nobel de la paix 2023 Narges Mohammadi a été libérée sous caution pour raisons médicales, dimanche 10 mai, après dix jours d’hospitalisation à Zandjan, dans le nord de l’Iran, où elle purgeait sa peine. La militante iranienne des droits humains, âgée de 54 ans, a été transférée en ambulance vers un hôpital de Téhéran pour y recevoir des soins spécialisés. Son état de santé s’est fortement dégradé depuis son arrestation, le 12 décembre 2025, à Mashhad.
11/05/2026, 17:13
La crise ouverte chez Grasset après le départ d’Olivier Nora s’étend désormais au catalogue étranger de la maison. Plusieurs écrivains internationaux publiés en traduction chez l’éditeur de la rue des Saints-Pères annoncent qu’ils ne proposeront pas leurs prochains livres à Grasset, dans un texte collectif transmis à l’AFP. Parmi les signataires figurent notamment Han Kang, prix Nobel de littérature 2024, Ali Smith, Jón Kalman Stefánsson, Colm Tóibín, ou encore Sandro Veronesi.
11/05/2026, 15:58
Lors de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, Soumya Bourouaha a accusé Catherine Pégard de « piétiner le législateur » dans la préparation des décrets sur la protection sociale des artistes-auteurs. En cause : la place accordée aux OGC, les élections professionnelles et le rôle maintenu de la SSAA. Embarrassée, la ministre assure cependant que le décret respecte la loi et renvoie son examen au Conseil d’État.
11/05/2026, 12:37
Le romancier japonais Koji Suzuki, connu dans le monde entier pour avoir imaginé l’univers de Ring, est mort le 8 mai 2026 dans un hôpital de Tokyo, des suites d’une maladie non révélée par les médias japonais. Il avait 68 ans. Né à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka, l’écrivain laisse une œuvre qui aura profondément marqué la littérature d’horreur contemporaine, mais aussi le cinéma japonais et international.
11/05/2026, 12:22
François Pacaud revient sur la naissance de D’ombres et de crocs, roman fantastique ancré dans la Creuse de son enfance. Un territoire familier devenu matière romanesque, où le silence, les forêts et les secrets familiaux font peu à peu vaciller le réel.
11/05/2026, 11:07
De nouvelles lettres inédites de J.D. Salinger viennent d’être dévoilées par le libraire londonien Peter Harrington Rare Books. Une découverte précieuse tant l’auteur de L’Attrape-cœurs demeure une figure insaisissable de la littérature américaine. Dans cette correspondance adressée à son éditeur au début des années 1950, l'Américain évoque son refus d’être défini par ses origines juives et irlandaises, son rapport compliqué à la célébrité… et sa volonté farouche de protéger son œuvre de toute lecture biographique.
11/05/2026, 10:49
Top ArticlesLe Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice
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