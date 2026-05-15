Faux déstockages, piratage maquillé : en Chine, le marché du livre tremble

En Chine, la vente de livres en ligne domine désormais le marché au point d’en révéler les dérèglements. Le Wen Hui Bao, repris le 12 mai par China News Service, indique que les canaux numériques ont représenté 86,35 % du marché chinois du livre de détail en 2025.

Le commerce est saturé par les faux déstockages, les contrefaçons présentées comme des exemplaires légèrement défectueux ou encore les ventes éclair, les mauvais classements de produits et les boutiques qui rouvrent malgré des signalements auprès des autoritées.

Quand le prix absorbe le catalogue

La traditionnelle concurrence décriée entre librairies physiques et plateformes semblerait une facétie d'enfant ici : pour les éditeurs, il s'agit désormais d'identifier un vendeur, démontrer l’origine sérieuse des exemplaires et défendre le prix d’un livre autorisé. Car les pratiques dénoncées échappent aux habituels contrôles qui incombent aux publications : avec les ventes en direct, s'ajoutent une difficulté majeure, car l’offre surgit, disparaît et laisse peu de traces exploitables.

Or, la contrefaçon perd aussi son apparence grossière, surtout quand des professionnels sont confrontés à des copies dont le papier, l’impression, la reliure et la finition imitent les titres authentiques avec une terrible efficacité. Le livre frauduleux entre ainsi dans le même flux que l’ouvrage sous droits, avec un prix plus faible et une visibilité parfois supérieure.

D’après Xinhua, un rapport présenté en janvier à Pékin par l’Association chinoise de l’édition et l’Association chinoise de la distribution de livres et périodiques situe le commerce de contenus au-dessus de 40 % du marché de détail en 2025, devant le commerce en ligne classique. L’achat suit moins un catalogue qu’un flux de recommandations, de vidéos courtes et de séances promotionnelles.

L’algorithme impose son calendrier

Cette bascule rejoint une analyse de février dernier, montrant combien Douyin, Kuaishou et Xiaohongshu structurent une part croissante de la découverte, puis de l’achat. Le canal d’accès au lecteur ne se réduit plus à une boutique ; il dépend d’un contenu, d’un influenceur, d’une recommandation automatisée et d’une fenêtre commerciale très courte. Pour les éditeurs, la vente devient indissociable de la captation d’attention.

Et pour les véritables maisons, le coût éditorial accentue le déséquilibre car les titres sous droits supportent des charges supérieures aux ouvrages du domaine public. Les rabais imposés, les commissions et les promotions agressives réduisent la marge dès la parution. Ce modèle favorise les titres déjà amortis, les produits conçus pour circuler vite et les opérations capables d’acheter leur visibilité.

La réponse évoquée par Xia Deyuan, professeur à l’université de Shanghai pour la science et la technologie, consiste à passer du retrait de liens à une régulation complète de l’écosystème. Elle comprend un seuil d’entrée plus strict pour les marchands, des preuves d’approvisionnement légal, une liste noire interplateformes, une base de titres à risque et le traçage des chaînes d’approvisionnement, de paiement et de promotion. L’objectif vise moins la sanction ponctuelle qu’une continuité de preuve.

Crédits photo : Eric_Manzi CC 0

Par Clément Solym

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