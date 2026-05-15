Alors que la Pologne stabilise ses lecteurs, un prix unique du livre est relancé

En Pologne, la lecture ne progresse pas, mais elle tient son niveau. La Bibliothèque nationale indique que 41 % des personnes de 15 ans et plus déclarent avoir lu au moins un ouvrage pendant les douze mois précédant l’enquête. Le chiffre égale celui du précédent relevé et dépasse le niveau de 2015, fixé à 37 %.

La source originelle n’est pas encore le rapport complet, mais un communiqué de résultats signé par Roman Chymkowski, Izabela Koryś et Zofia Zasacka. L’étude repose sur 2005 répondants, interrogés en face-à-face assisté par ordinateur dans un échantillon national représentatif.

Les auteurs rappellent que ces données ne correspondent ni aux ventes ni aux prêts, mais aux pratiques déclarées, quelle que soit l’origine des ouvrages.

Un socle jeune, urbain et très inégal

Le détail des résultats évite tout triomphalisme. Les femmes déclarent davantage de lectures que les hommes, 47 % contre 34 %. Les 15-18 ans atteignent 56 %. Dans les villes de plus de 500 000 habitants, la part monte à 71 %, soit un écart net avec les zones moins denses. Le niveau national stable masque donc une pratique fortement liée à l’âge, au genre et à l’accès aux équipements culturels.

Le papier conserve l’avantage sur les éditions numériques. La Bibliothèque nationale note toutefois que les lecteurs les plus actifs, surtout jeunes, recourent plus souvent aux écrans mobiles. Les volumes lus proviennent d’abord d’achats en ligne ou de librairies physiques, mais la circulation ne se limite pas au marché : le prêt familial, les cadeaux et les fonds domestiques restent présents dans les réponses.

Le résultat le plus utile pour les professionnels concerne le réseau public. La part des lecteurs citant au moins un ouvrage issu de ces établissements passe de 15 % en 2024 à 19 % en 2025. Cette progression dépasse le niveau de 2019, antérieur à la pandémie. La bibliothèque redevient donc un canal d’accès visible, y compris pour des usages qui ne se réduisent pas à l’emprunt.

La guerre des rabais passe par la loi

Ce constat statistique nourrit un débat économique ancien. Le ministère polonais de la Culture a lancé, en novembre 2025, le processus législatif d’une loi de protection du marché du livre. Ses trois piliers sont connus : un prix identique pendant douze mois après la mise en vente, un rabais de gros plafonné à 45 % et une transmission trimestrielle des données commerciales à l’office statistique national.

Le dossier ressurgit après plusieurs échecs. ActuaLitté relevait dès 2015 que les désaccords bloquaient l’adoption d’un texte sur la régulation des prix. En 2017, une nouvelle offensive des éditeurs et de la Chambre polonaise des livres, associant prix unique et TVA réduite était restée lettre morte. La situation actuelle prolonge donc plus d’une décennie de tensions autour des remises, de la librairie et de la valeur des catalogues.

Le Conseil européen des écrivains a soutenu, en mars 2026, les demandes portées par l’Union littéraire polonaise. Son appui lie le prix encadré à la transparence des ventes, au soutien économique aux auteurs, à la lutte contre le piratage et à la protection contre les dommages de marché liés à l’intelligence artificielle. Le baromètre polonais ne signe donc pas un succès culturel : il fixe le point de départ d’un arbitrage économique.

Crédits photo : DimaLiss CC 0

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com