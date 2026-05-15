Bahreïn perd une librairie historique, sur fond de recul du livre

À Bahreïn, la fermeture de la librairie d’Isa Town, liée à la National Library (ne pas se fier au nom en anglais...) donne une portée concrète au recul des librairies. Le quotidien Al-Ayam rapporte que l’enseigne a engagé en mai 2026 une liquidation de stock avec des remises atteignant 90 %, avant l’arrêt de l’activité de cette adresse, relate Alayam.

L’affaire dépasse la disparition d’un magasin. Fondée en 1929 à Muharraq par Ibrahim Obaid, puis transférée en 1937 à Manama, dans la rue de Bab Al-Bahrain, National Library appartient à l’histoire commerciale du livre dans le royaume. Al-Ayam rappelle que d’autres librairies anciennes ont déjà quitté le paysage : Al-Tajer Library en 1967 et Al-Kamaliya Library en 1983.

Quand une vitrine disparaît, tout un circuit se contracte

Le second point de vente de l’enseigne, situé dans Exhibition Road, reste ouvert mais fragilisé. Inauguré en 1989, il était alors présenté comme la plus grande librairie commerciale du pays par sa surface. Selon Al-Ayam, des habitués signalent un renouvellement insuffisant des nouveautés, attribué à l’interruption prolongée du Salon international du livre de Bahreïn.

Ce rendez-vous occupe une place centrale dans l’équilibre local. L’Autorité bahreïnienne pour la culture et les antiquités présente le Salon comme une manifestation ayant rassemblé jusqu’à 400 maisons d’édition arabes et internationales et 120.000 visiteurs. Une page officielle consacrée à l’édition 2018 confirme que la 18e édition s’est tenue du 28 mars au 7 avril 2018.

Le blocage a pris une dimension politique, lorsqu'en décembre 2025 le Salon avait annoncé un nouveau report, faute de parrainage et de soutien suffisant du secteur privé, selon le ministre de l’Information Ramzan Al Nuaimi. La députée Eman Shuwaiter y critiquait l’absence d’édition internationale depuis la levée des restrictions sanitaires en 2022.

Le numérique progresse, la médiation locale recule

Le reportage d’Al-Ayam replace cette fermeture dans un mouvement plus large : avancée des usages numériques, recul relatif du livre imprimé, transformation des pratiques de lecture et contraction du nombre de librairies commerciales. Le quotidien cite notamment la fermeture récente d’une autre librairie située dans Exhibition Road et le maintien d’un nombre limité d’acteurs, dont Al-Ayam Library Kachkoul, lancée en 1989.

National Library ne fut pas seulement un commerce. Al-Ayam rappelle son rôle dans la vente et la distribution d’ouvrages arabes, son espace consacré à la production intellectuelle locale, sa participation à des salons arabes et internationaux, ainsi que sa contribution à l’impression et à la publication de livres d’auteurs bahreïniens. La fermeture d’Isa Town réduit drastiquement un relais de visibilité pour les catalogues et les écrivains du pays.

À l’échelle régionale, nous relevions dernièrement que le numérique ne réglait pas à lui seul les problèmes de diffusion du livre dans le monde arabe, marqués par des obstacles logistiques, économiques et politiques. Le cas bahreïnien illustre cette tension : les canaux changent, mais la disparition d’une librairie historique retire au livre un espace de repérage, de disponibilité et de présence culturelle.

Crédits photo : Alayam

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com