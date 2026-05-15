Le CNDH ouvre une bibliothèque IA pour diffuser ses archives

Le service rassemble les publications du Conseil : rapports, études, avis et recommandations. Le CNDH vise des publics précis, parmi lesquels militants des droits humains, étudiants, chercheurs, journalistes, visiteurs de ses espaces et usagers de ses commissions régionales. Le Conseil prévoit par la suite une application et un site dédiés en prolongement de cette version pilote, avec un objectif simple : réduire la distance entre des ressources institutionnelles abondantes et leurs usages concrets.

La nouveauté tient à l’interface, pointe Maroc.ma, indiquant que l’outil intègre un « système intelligent interactif » permettant de dialoguer avec les contenus, de poser des questions et d’explorer les thématiques traitées par l’institution. L’enjeu ne relève donc pas d’une numérisation de façade, mais porte sur l’interrogation d’un corpus identifié, dans un domaine où l’accès rapide aux textes, rapports et positions publiques conditionne l’information des citoyens comme le travail des professionnels.

La présidente du CNDH, Amina Bouayach, a inscrit ce lancement dans une logique d’effectivité. Selon Maroc.ma, elle souligne que « l’innovation numérique n’est pas une fin en soi, mais un outil visant à rapprocher les droits humains du citoyen et à renforcer l’effectivité de leur accès à ces droits ». Le Conseil précise que la version pilote a été conçue et développée entièrement par ses compétences internes.

Rabat relie lecture, droits et services numériques

Le choix du SIEL donne au projet une portée éditoriale particulière. Le site officiel du Salon fixe l’édition 2026 du 1er au 10 mai et affiche 891 exposants, 61 pays représentés, 210 débats et rencontres, ainsi que 17.000 m² d’exposition. La bibliothèque du CNDH s’inscrit donc dans un événement pensé comme vitrine du livre, mais aussi comme lieu de médiation publique.

Le contexte culturel renforce cette lecture. ActuaLitté rappelait que Rabat entre en 2026 dans son année de Capitale mondiale du livre, sous l’égide de l’UNESCO, avec une politique associant lecture, alphabétisation, soutien à l’édition locale et SIEL. L’UNESCO motive cette désignation par l’écosystème du livre de la capitale marocaine, son réseau d’éditeurs et de librairies, et son action en faveur de l’accès aux livres.

L’initiative du CNDH se distingue toutefois des discours généraux sur l’IA dans l’édition. Elle ne promet ni création automatisée ni substitution au travail documentaire. Au contraire : elle applique un système de recherche assistée à des ressources institutionnelles, dans un environnement où la confiance dépend de l’origine des contenus, de leur identification et de leur stabilité.

Le numérique documentaire choisit l’usage

Un second éclairage, fourni par ActuaLitté à partir du rapport de la Fondation Roi Abdul-Aziz Al Saoud, situe le projet dans un paysage marocain encore dominé par l’imprimé : 3.677 publications recensées contre 447 documents numériques, sur un total de 4.124 titres. Le même bilan souligne que la progression documentaire provient fortement des institutions publiques, des centres de recherche et des organismes producteurs d’études ou de rapports.

Cette donnée replace la bibliothèque du CNDH dans son véritable champ : non pas le marché du livre, mais la circulation organisée des savoirs publics. Le Conseil a d’ailleurs lancé, à l’occasion du SIEL, une autre application dédiée au programme de son Stand des droits, avec accès aux activités, aux intervenants et au suivi en direct des rencontres consacrées au thème Culture, Droits, Développement.

Dans ce cas d’usage, l’intelligence artificielle sert à interroger des ressources institutionnelles identifiées.

Crédits photo : dschap CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com