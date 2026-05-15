Le CNDH ouvre une bibliothèque IA pour diffuser ses archives

Au salon du livre de Rabat, le Conseil national des droits de l’Homme a présenté une bibliothèque numérique enrichie par l’intelligence artificielle. Conçue en interne, la plateforme rassemble rapports, études, avis et recommandations, puis les rend interrogeables.
Le 15/05/2026 à 10:59 par Clément Solym
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15/05/2026 à 10:59
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Le service rassemble les publications du Conseil : rapports, études, avis et recommandations. Le CNDH vise des publics précis, parmi lesquels militants des droits humains, étudiants, chercheurs, journalistes, visiteurs de ses espaces et usagers de ses commissions régionales. Le Conseil prévoit par la suite une application et un site dédiés en prolongement de cette version pilote, avec un objectif simple : réduire la distance entre des ressources institutionnelles abondantes et leurs usages concrets.
La nouveauté tient à l’interface, pointe Maroc.ma, indiquant que l’outil intègre un « système intelligent interactif » permettant de dialoguer avec les contenus, de poser des questions et d’explorer les thématiques traitées par l’institution. L’enjeu ne relève donc pas d’une numérisation de façade, mais porte sur l’interrogation d’un corpus identifié, dans un domaine où l’accès rapide aux textes, rapports et positions publiques conditionne l’information des citoyens comme le travail des professionnels.
La présidente du CNDH, Amina Bouayach, a inscrit ce lancement dans une logique d’effectivité. Selon Maroc.ma, elle souligne que « l’innovation numérique n’est pas une fin en soi, mais un outil visant à rapprocher les droits humains du citoyen et à renforcer l’effectivité de leur accès à ces droits ». Le Conseil précise que la version pilote a été conçue et développée entièrement par ses compétences internes.
Le choix du SIEL donne au projet une portée éditoriale particulière. Le site officiel du Salon fixe l’édition 2026 du 1er au 10 mai et affiche 891 exposants, 61 pays représentés, 210 débats et rencontres, ainsi que 17.000 m² d’exposition. La bibliothèque du CNDH s’inscrit donc dans un événement pensé comme vitrine du livre, mais aussi comme lieu de médiation publique.
Le contexte culturel renforce cette lecture. ActuaLitté rappelait que Rabat entre en 2026 dans son année de Capitale mondiale du livre, sous l’égide de l’UNESCO, avec une politique associant lecture, alphabétisation, soutien à l’édition locale et SIEL. L’UNESCO motive cette désignation par l’écosystème du livre de la capitale marocaine, son réseau d’éditeurs et de librairies, et son action en faveur de l’accès aux livres.
L’initiative du CNDH se distingue toutefois des discours généraux sur l’IA dans l’édition. Elle ne promet ni création automatisée ni substitution au travail documentaire. Au contraire : elle applique un système de recherche assistée à des ressources institutionnelles, dans un environnement où la confiance dépend de l’origine des contenus, de leur identification et de leur stabilité.
Un second éclairage, fourni par ActuaLitté à partir du rapport de la Fondation Roi Abdul-Aziz Al Saoud, situe le projet dans un paysage marocain encore dominé par l’imprimé : 3.677 publications recensées contre 447 documents numériques, sur un total de 4.124 titres. Le même bilan souligne que la progression documentaire provient fortement des institutions publiques, des centres de recherche et des organismes producteurs d’études ou de rapports.
Cette donnée replace la bibliothèque du CNDH dans son véritable champ : non pas le marché du livre, mais la circulation organisée des savoirs publics. Le Conseil a d’ailleurs lancé, à l’occasion du SIEL, une autre application dédiée au programme de son Stand des droits, avec accès aux activités, aux intervenants et au suivi en direct des rencontres consacrées au thème Culture, Droits, Développement.
Dans ce cas d’usage, l’intelligence artificielle sert à interroger des ressources institutionnelles identifiées.
Crédits photo : dschap CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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02/04/2026, 09:27
Dans le sillage des progrès rapides de l’intelligence artificielle, deux publications académiques de mars 2026 éclairent un point de tension central. L’une démontre qu’un modèle restituerait une part très importante d’un livre. L’autre appelle à ne pas sur-réguler ces technologies. Ensemble, elles redessinent les termes du débat juridique autour du droit d’auteur et des usages de l’IA.
01/04/2026, 13:11
À mesure que les contentieux liés à l’intelligence artificielle se multiplient, l’affaire opposant Concord à Anthropic s’impose comme un point de bascule pour l’ensemble des industries culturelles. Derrière un litige centré sur des paroles de chansons, c’est la question de la captation massive des œuvres et de leur monétisation qui se joue. L’entrée coordonnée des représentants du livre, de la presse et de l’édition savante dans la procédure confirme un déplacement stratégique : le débat ne porte plus seulement sur l’usage, mais sur la reconnaissance d’un véritable marché des licences face aux modèles génératifs.
01/04/2026, 10:13
Le soir, l’écran ne s’éteint plus vraiment : il change de forme. Dans l’économie nerveuse des abonnements, chaque minute d’attention compte, chaque trajet devient un créneau d’écoute, chaque plateforme rêve d’avaler l’usage voisin. En Russie, Ivi ne cherche plus seulement à occuper le canapé ; le service avance désormais jusque dans les oreilles, là où l’audio prolonge le streaming bien après la dernière image.
31/03/2026, 17:21
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, filiale du conglomérat Bertelsmann, s'attaque aux contenus générés par les outils de la société OpenAI, par une plainte déposée auprès du tribunal régional de Munich. L'éditeur accuse l'entreprise américaine d'avoir contrefait les illustrations des livres Der kleine Drachen Kokosnuss, série jeunesse signée par Ingo Siegner.
31/03/2026, 15:19
À Londres, le livre n’attend plus que l'on tranche depuis le siège du gouvernement à Whitehall. Pendant que les ministres redécouvrent les vertus de la prudence, les ayants droit installent leurs propres barrières de péage. Derrière l’acronyme PLS, il ne s’agit pas d’un détail technique, mais d’une scène très britannique : transformer une guerre de principe sur l’IA en dispositif de licences, de contrats et de contrôle.
31/03/2026, 12:50
La secousse qui agite l'industrie indienne vient d’un smartphone où s'entend soudainement une langue qu’on parle à la maison plutôt qu’au bureau. Ce n’est pas la périphérie qui rattrape le centre : c’est le centre qui découvre, avec retard, que la lecture avait déjà pris un autre chemin.
31/03/2026, 12:41
Le numérique promettait la vitesse, il installe la durée. En marge de la Foire du livre de Bruxelles, Primento diffuseur/distributeur d'oeuvres en numérique révèle un basculement silencieux. Derrière la circulation instantanée des fichiers et l’illusion d’un marché dominé par les sorties récentes, une autre logique s’impose : celle du catalogue profond, discret mais persistant.
30/03/2026, 16:56
Le Web pirate a longtemps vécu d’esquives, de miroirs et d’adresses jetables. Mais quand Spotify et les majors réclament plus de 322 millions de dollars à Anna’s Archive, ce n’est plus seulement une querelle de droits : c’est une bataille pour rendre l’existence même du site juridiquement irrespirable. Dans cette guerre d’usure, la technique résiste encore, tandis que le droit tente d’étrangler la circulation à sa source.
27/03/2026, 11:39
Top ArticlesLe Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice
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