Les éditeurs allemands balisent leurs catalogues face à l’IA

Outre-Rhin, la protection des catalogues contre l’intelligence artificielle quitte le terrain du principe pour entrer dans celui des fichiers, des métadonnées et des flux de distribution. Au coeur du débat, le droit d’opposition à la fouille de textes et de données : sans déclaration lisible par machine, la réserve d’usage perd une part essentielle de son efficacité dans l’environnement numérique.

Dans un entretien publié le 12 mai 2026, Börsenblatt interroge Carsten Wehmeyer, spécialiste numérique chez VVA arvato et ancien responsable du groupe Distribution numérique au sein de l’IG Digital du Börsenverein. L’échange précède les journées professionnelles de juin, à Francfort, où un atelier associe Wehmeyer à Jessica Sänger, juriste adjointe du Börsenverein chargée des affaires européennes et internationales.

Une réserve qui engage toute la chaîne

Le cadre juridique allemand fixe la règle de départ. L’article 44 b de la loi sur le droit d’auteur autorise la reproduction d’œuvres accessibles légalement pour la fouille de textes et de données, avec suppression des copies devenues inutiles. Cette exception ne joue plus lorsque le titulaire des droits a expressément réservé l’usage ; pour les œuvres disponibles en ligne, cette réserve n’est effective que dans un format lisible par machine.

La question dépasse donc la clause juridique placée sur un site. Elle touche les fichiers numériques, les pages de présentation, les couvertures, les notices et les flux transmis aux plateformes. Le Börsenverein (syndicat allemand réunissant éditeurs et libraires) a publié une ressource pratique sur l’identification des contenus générés par intelligence artificielle dans ONIX et sur la déclaration lisible par machine du droit d’opposition, avec des exemples pour EPUB, PDF, images de couverture et pages web.

Dans l’entretien, Wehmeyer relie ce chantier à des travaux internationaux menés autour de standards lisibles par machine, notamment au W3C, à EDRLab et à l’IETF. L’enjeu réside moins dans l’affichage d’un refus que dans sa circulation effective : une maison peut exprimer une position juridique, mais celle-ci doit suivre le livre dans ses multiples formes numériques.

Une branche encore inégalement préparée

Le calendrier professionnel donne un relief concret à cette alerte. Les journées du Börsenverein se tiennent les 11 et 12 juin 2026 à Francfort et réunissent notamment les groupes Numérique, Durabilité, Guides pratiques et Voyage. Le programme de l’IG Digital porte sur les usages de l’intelligence artificielle, les risques associés et la transparence dans les pratiques éditoriales.

C'est le retard de préparation qui ressort le plus nettement de l’entretien. Selon Börsenblatt, 37 % des éditeurs interrogés par l’IG Digital n’ont pas encore traité le sujet du droit d’opposition. De quoi expliquer l’insistance de Wehmeyer sur des consignes opérationnelles destinées aux éditeurs, aux prestataires et aux plateformes.

Cette approche complète par ailleurs un autre front judiciaire ouvert en Allemagne. ActuaLitté a rapporté fin mars que Penguin Random House Verlagsgruppe avait saisi le tribunal régional de Munich contre OpenAI au sujet de contenus liés à la série jeunesse d’Ingo Siegner, publiée en France sous le titre Pomino Pimento.

Le litige porte sur des productions jugées trop proches des œuvres originales et sur l’utilisation alléguée d’ouvrages pour entraîner le modèle.

Crédits photo : analogicus CC 0

Par Cécile Mazin

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