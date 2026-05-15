Meilleures ventes : L’Empire McFadden contre-attaque

Et quand y'en a plus… y'en a finalement encore. Le raz-de-marée Freida McFadden frappe une nouvelle fois. Deux nouveaux titres ont déjà conquis son public et c’est le retour de la domination américaine pour cette nouvelle semaine (du 04/05 au 10/05). Alors, Force ou Côté obscur ?
Le 15/05/2026 à 11:34 par Clotilde Martin
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
15/05/2026 à 11:34
0
Commentaires
0
Partages
Avec 45.871 exemplaires vendus en une semaine le nouveau livre, L’intruse, de Freida McFadden, entre directement à la première place du classement. Elle vous avait manqué ? La prof, également signé Freida McFadden, recule d’un rang mais reste très proche, avec 44.954 exemplaires vendus, pour 74.785 cumulés (traductions signées Karine Forestier).
Le podium est complété par D’autres printemps, de Virginie Grimaldi, autre entrée de la semaine en troisième position, publiée chez Flammarion. Le titre atteint 25.289 exemplaires.
Derrière ce trio, L’autre moi, de Franck Thilliez, recule au 4e rang avec 15.502 ventes, devant Une unique lueur, de Fred Vargas, 5e avec 14.880 exemplaires (131.659 ventes cumulées, tout de même). Mais Freida n’est pas la seule à doubler la mise dans le classement.
Virginie Grimaldi place un second titre dans le top 10 : Les heures fragiles, au Livre de poche, entre directement en 6e position avec 14.283 ventes. Et Franck Thilliez signe lui aussi une double performance, avec À retardement, à la 7e place chez Pocket.
Le Livre de poche occupe une position forte dans le haut du classement, avec Tata, de Valérie Perrin, 8e, qui reste solide pour sa 6eme semaine dans le classement. Le manga reste représenté par Spy x Family tome 16, chez Kurokawa, 9e avec 9129 exemplaires, signé Tatsuya Endo, traduit par Satoko Fujimoto et Nathalie Bougon-Bastide. Enfin, Quelqu’un d’autre, de Guillaume Musso, gagne une place et prend la 10e place, après dix semaines de présence.
Comme chaque semaine, on étudie le top de la semaine. Mais cette fois-ci, la meilleure progression est assez légère. Romancière française à succès, Mélissa Da Costa décroche le titre de meilleure élève, avec Tenir debout, publié au Livre de poche. Le titre gagne 20 places, avec 1.498 exemplaires vendus cette semaine.
« Se pourrait-il que ce soit ça, cette bête noire qui remue dans ma poitrine. Piétine, déchire, ronge tout autour d'elle. Avec la férocité d'une hyène. Ne me laissant qu'un trou béant dans le coeur. Et une sécheresse dans la gorge ? La culpabilité... Se pourrait-il que ce soit ça. Aimer malgré soi ? Aimer mal. Aimer sans savoir pourquoi. Aimer...».
Mais la meilleure progression s’accompagne aussi d’une pire performance. L’élégance de la manipulation : influencer et convaincre…, de Marwan Mery et Fabrice Midal, connaît la plus lourde chute, avec 95 places perdues.
Dans ce livre, Marwan Mery explore les ressorts psychologiques de l’influence : comment amener quelqu’un à changer d’avis sans confrontation ni rapport de force. L’ouvrage décortique les blocages, les résistances et les leviers permettant de faire évoluer une position, qu’il s’agisse de situations familiales, relationnelles ou idéologiques.
Cette semaine accueille 45 nouvelles entrées dans le classement, preuve d’un marché particulièrement mouvant. Parmi elles, trois nouveautés parviennent directement à intégrer le top 10 : L’intruse de Freida McFadden, D’autres printemps et Les heures fragiles de Virginie Grimaldi.
Sur la période, le marché totalise 4,249 millions d’exemplaires vendus et 54,127 millions € de chiffre d’affaires. Les ventes progressent de 30 % par rapport à la semaine précédente, mais reculent de 5 % sur un an. Le chiffre d’affaires progresse également de 30 % sur une semaine et recule de 3 % sur un an.
En ventes, les grandes surfaces spécialisées représentent 51 % du marché, les librairies 33 % et les grandes surfaces alimentaires 16 %. En chiffre d’affaires, les parts sont respectivement de 52 %, 35 % et 13 %.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
À LIRE - “Pour que la pensée demeure libre, il faut que l'édition soit libre” - Jean-Yves Mollier
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit photo : CC BY 2.0 / Goran Has
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 06/05/2026
372 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 29/04/2026
477 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 06/05/2026
350 pages
Flammarion
20,90 €
Paru le 28/04/2026
456 pages
Fleuve Noir
22,95 €
Paru le 08/04/2026
522 pages
Flammarion
23,00 €
Paru le 06/05/2026
336 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 28/04/2026
480 pages
9,60 €
Paru le 01/04/2026
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 23/04/2026
210 pages
Kurokawa
7,30 €
Paru le 03/03/2026
448 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 26/03/2026
521 pages
Rosie & Wolfe
10,90 €
Paru le 08/04/2026
720 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 08/10/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 08/04/2026
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 03/03/2026
480 pages
Calmann-Lévy
22,90 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 11/02/2026
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 26/03/2026
586 pages
10,30 €
Paru le 16/04/2026
432 pages
Presses de la Cité
22,90 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 02/04/2026
192 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Paru le 06/05/2026
480 pages
HarperCollins France
19,90 €
Paru le 12/03/2026
388 pages
Eyrolles
20,90 €
Paru le 15/04/2026
376 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 05/05/2026
256 pages
Charleston éditions
19,90 €
Paru le 29/04/2026
660 pages
HarperCollins France
18,50 €
Paru le 29/04/2026
200 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 04/03/2026
572 pages
Hugo et Compagnie
19,90 €
Paru le 06/05/2026
248 pages
Glénat
14,95 €
Paru le 06/05/2026
504 pages
Hugo et Compagnie
18,50 €
Paru le 07/05/2026
206 pages
Les Livres du Dragon d'Or
13,95 €
Paru le 06/05/2026
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 16/04/2026
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 29/04/2026
228 pages
Jean-Claude Lattès
20,90 €
Paru le 23/04/2026
368 pages
9,30 €
Paru le 06/05/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,70 €
Paru le 29/04/2026
40 pages
L'Ecole des Loisirs
14,90 €
Paru le 07/05/2026
234 pages
Editions Gallimard
17,00 €
Paru le 14/01/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 07/05/2026
336 pages
Presses de la Cité
20,90 €
Paru le 17/04/2026
80 pages
Lucky comics
16,50 €
Paru le 26/03/2026
540 pages
XO Editions
22,90 €
Paru le 16/04/2026
224 pages
Kbooks
14,95 €
Paru le 11/03/2026
288 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 17/02/2026
313 pages
Flammarion
22,50 €
Paru le 01/04/2026
496 pages
Actes Sud Editions
9,90 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,80 €
Paru le 01/04/2026
264 pages
Calmann-Lévy
19,90 €
Paru le 08/04/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 16/04/2026
456 pages
10/18
9,20 €
Paru le 05/05/2026
211 pages
Editions de l'Observatoire
22,00 €
Paru le 18/03/2026
224 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 23/04/2026
512 pages
9,90 €
Paru le 05/03/2026
473 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 06/05/2026
220 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 04/02/2026
509 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 24/04/2026
100 pages
Dargaud
17,50 €
Paru le 11/03/2026
432 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 06/05/2026
240 pages
Marabout
19,90 €
Paru le 06/05/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,70 €
Paru le 15/04/2026
576 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 25/02/2026
360 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 04/03/2026
416 pages
J'ai lu
8,50 €
Paru le 24/04/2026
175 pages
Dargaud
35,00 €
Paru le 05/03/2026
24 pages
Les Livres du Dragon d'Or
6,95 €
Paru le 08/10/2025
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 29/04/2026
400 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 02/04/2026
192 pages
Editions Gallimard
29,90 €
Paru le 01/04/2026
240 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 04/03/2026
258 pages
Flammarion
21,00 €
Paru le 09/04/2026
688 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 07/05/2026
397 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 15/04/2026
432 pages
Jean-Claude Lattès
22,90 €
Paru le 03/07/2013
203 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 02/01/2026
448 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 18/03/2026
128 pages
Hachette
15,95 €
Paru le 05/02/2026
665 pages
10,30 €
Paru le 01/04/2026
449 pages
Hugo et Compagnie
18,50 €
Paru le 07/05/2026
384 pages
Roncière
19,90 €
Paru le 23/04/2026
48 pages
Delcourt
11,50 €
Paru le 16/04/2026
304 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 06/05/2026
32 pages
Glénat
4,90 €
Paru le 23/04/2026
237 pages
Editions Récamier
20,90 €
Paru le 06/05/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 06/01/2026
502 pages
Calmann-Lévy
23,90 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 19/03/2026
80 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 08/04/2026
240 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 16/04/2026
610 pages
Chatterley
18,95 €
Paru le 17/04/2026
128 pages
6 Pieds sous Terre Editions
14,00 €
Paru le 09/10/2025
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 28/05/2020
400 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 27/03/2026
48 pages
Dargaud
13,95 €
Paru le 04/03/2026
400 pages
Hauteville
8,95 €
Paru le 02/01/2026
257 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 02/04/2026
782 pages
Editions Gallimard
12,00 €
Paru le 06/05/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 23/04/2026
224 pages
Leduc.s éditions
19,90 €
Paru le 24/04/2019
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 02/01/2026
233 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 28/01/2026
160 pages
Payot
5,00 €
Paru le 06/05/2026
528 pages
Adonia
19,90 €
Paru le 29/04/2026
477 pages
Maison Pop
19,95 €
Paru le 08/01/2026
240 pages
Julliard
21,00 €
Paru le 06/05/2026
501 pages
Hugo et Compagnie
21,95 €
Paru le 26/09/2007
822 pages
Société Biblique de Genève
2,50 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 06/05/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,70 €
Paru le 01/04/2026
430 pages
Hugo et Compagnie
7,90 €
Paru le 16/04/2026
64 pages
Editions Gallimard
4,90 €
Paru le 03/07/2013
192 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 02/10/2024
605 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 05/05/2026
223 pages
Editions de l'Observatoire
22,00 €
Paru le 06/05/2026
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 08/04/2026
192 pages
Nobi Nobi
3,00 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 01/04/2026
526 pages
Editions ESI
17,90 €
Paru le 23/10/2025
48 pages
Hachette
10,99 €
Paru le 23/04/2026
348 pages
Editions de l'Observatoire
22,00 €
Paru le 20/08/2025
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 02/06/2021
208 pages
Pika Edition
3,00 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 01/02/2023
109 pages
Hachette
3,60 €
Paru le 02/04/2025
327 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 06/05/2026
480 pages
Editions ESI
16,90 €
Paru le 15/01/2026
336 pages
Editions Gallimard
22,00 €
Paru le 01/04/2026
280 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 08/04/2026
592 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 12/03/2026
888 pages
12,10 €
Paru le 02/04/2026
260 pages
8,90 €
Paru le 16/04/2026
256 pages
Kbooks
19,95 €
Paru le 14/01/2026
633 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 02/04/2025
384 pages
J'ai lu
8,40 €
Paru le 30/04/2025
601 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 10/04/2026
192 pages
Dargaud
7,30 €
Paru le 02/01/2026
528 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 11/03/2026
403 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 06/05/2026
176 pages
Actes Sud Editions
16,50 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 28/01/2026
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 09/04/2025
352 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 23/04/2026
216 pages
Le Cherche Midi
19,80 €
Paru le 04/03/2026
445 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 03/12/2025
224 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 02/04/2026
433 pages
Iconoclaste (l')
22,50 €
Paru le 07/05/2026
352 pages
Belfond
22,90 €
Paru le 01/04/2026
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 03/07/2013
194 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 11/02/2026
192 pages
Marabout
19,90 €
Paru le 06/05/2026
480 pages
Editions ESI
16,90 €
Paru le 08/04/2026
192 pages
Nobi Nobi
3,00 €
Paru le 05/04/2023
181 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 02/06/2021
208 pages
Pika Edition
3,00 €
Paru le 25/03/2026
229 pages
Kazé Editions
7,15 €
Paru le 06/03/2024
480 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 04/06/2025
544 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 19/10/2022
384 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 16/04/2026
288 pages
Robert Laffont
19,90 €
Paru le 05/03/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 06/05/2026
546 pages
Fayard
22,90 €
Paru le 30/04/2026
236 pages
XO Editions
14,90 €
Paru le 07/05/2026
200 pages
Editions Ki-oon
7,95 €
Paru le 09/04/2026
416 pages
9,30 €
Paru le 04/02/2026
296 pages
Editions Morgen
32,90 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 29/04/2026
139 pages
Casterman
24,00 €
Paru le 30/04/2026
242 pages
Editions Gallimard
20,50 €
Paru le 04/03/2026
601 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 17/01/2013
249 pages
9,00 €
Paru le 11/03/2026
240 pages
Jean-Claude Lattès
20,90 €
Paru le 18/02/2026
696 pages
Hugo et Compagnie
18,50 €
Paru le 15/04/2026
272 pages
Editions Odile Jacob
23,90 €
Paru le 02/04/2026
128 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 17/06/2020
763 pages
LGF/Le Livre de Poche
11,40 €
Paru le 02/01/2026
428 pages
Points
9,90 €
Paru le 25/03/2026
208 pages
Grasset & Fasquelle
18,00 €
Paru le 03/07/2013
188 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 22/04/2026
96 pages
Daniel Maghen
19,50 €
Paru le 07/05/2026
192 pages
14,90 €
Paru le 08/04/2026
544 pages
Gallmeister
12,90 €
Paru le 10/03/2021
190 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 22/04/2026
425 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 24/04/2026
80 pages
Editions Dupuis
14,50 €
Paru le 07/05/2026
170 pages
Editions Ki-oon
7,95 €
Paru le 18/03/2026
198 pages
Calmann-Lévy
18,90 €
Paru le 06/05/2026
400 pages
Editions du Rouergue
9,90 €
Paru le 03/12/2025
96 pages
Hachette
19,95 €
Paru le 25/02/2026
208 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 06/05/2026
80 pages
Hachette
9,95 €
Paru le 01/07/2020
762 pages
LGF/Le Livre de Poche
11,40 €
Paru le 06/05/2021
416 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Commenter cet article