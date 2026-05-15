Meilleures ventes : L’Empire McFadden contre-attaque

Avec 45.871 exemplaires vendus en une semaine le nouveau livre, L’intruse, de Freida McFadden, entre directement à la première place du classement. Elle vous avait manqué ? La prof, également signé Freida McFadden, recule d’un rang mais reste très proche, avec 44.954 exemplaires vendus, pour 74.785 cumulés (traductions signées Karine Forestier).

Le podium est complété par D’autres printemps, de Virginie Grimaldi, autre entrée de la semaine en troisième position, publiée chez Flammarion. Le titre atteint 25.289 exemplaires.

Une semaine de doublés

Derrière ce trio, L’autre moi, de Franck Thilliez, recule au 4e rang avec 15.502 ventes, devant Une unique lueur, de Fred Vargas, 5e avec 14.880 exemplaires (131.659 ventes cumulées, tout de même). Mais Freida n’est pas la seule à doubler la mise dans le classement.

Virginie Grimaldi place un second titre dans le top 10 : Les heures fragiles, au Livre de poche, entre directement en 6e position avec 14.283 ventes. Et Franck Thilliez signe lui aussi une double performance, avec À retardement, à la 7e place chez Pocket.

Le Livre de poche occupe une position forte dans le haut du classement, avec Tata, de Valérie Perrin, 8e, qui reste solide pour sa 6eme semaine dans le classement. Le manga reste représenté par Spy x Family tome 16, chez Kurokawa, 9e avec 9129 exemplaires, signé Tatsuya Endo, traduit par Satoko Fujimoto et Nathalie Bougon-Bastide. Enfin, Quelqu’un d’autre, de Guillaume Musso, gagne une place et prend la 10e place, après dix semaines de présence.

Le top de la semaine

Comme chaque semaine, on étudie le top de la semaine. Mais cette fois-ci, la meilleure progression est assez légère. Romancière française à succès, Mélissa Da Costa décroche le titre de meilleure élève, avec Tenir debout, publié au Livre de poche. Le titre gagne 20 places, avec 1.498 exemplaires vendus cette semaine.

« Se pourrait-il que ce soit ça, cette bête noire qui remue dans ma poitrine. Piétine, déchire, ronge tout autour d'elle. Avec la férocité d'une hyène. Ne me laissant qu'un trou béant dans le coeur. Et une sécheresse dans la gorge ? La culpabilité... Se pourrait-il que ce soit ça. Aimer malgré soi ? Aimer mal. Aimer sans savoir pourquoi. Aimer...».

Mais la meilleure progression s’accompagne aussi d’une pire performance. L’élégance de la manipulation : influencer et convaincre…, de Marwan Mery et Fabrice Midal, connaît la plus lourde chute, avec 95 places perdues.

Dans ce livre, Marwan Mery explore les ressorts psychologiques de l’influence : comment amener quelqu’un à changer d’avis sans confrontation ni rapport de force. L’ouvrage décortique les blocages, les résistances et les leviers permettant de faire évoluer une position, qu’il s’agisse de situations familiales, relationnelles ou idéologiques.

Cette semaine accueille 45 nouvelles entrées dans le classement, preuve d’un marché particulièrement mouvant. Parmi elles, trois nouveautés parviennent directement à intégrer le top 10 : L’intruse de Freida McFadden, D’autres printemps et Les heures fragiles de Virginie Grimaldi.

Le marché

Sur la période, le marché totalise 4,249 millions d’exemplaires vendus et 54,127 millions € de chiffre d’affaires. Les ventes progressent de 30 % par rapport à la semaine précédente, mais reculent de 5 % sur un an. Le chiffre d’affaires progresse également de 30 % sur une semaine et recule de 3 % sur un an.

En ventes, les grandes surfaces spécialisées représentent 51 % du marché, les librairies 33 % et les grandes surfaces alimentaires 16 %. En chiffre d’affaires, les parts sont respectivement de 52 %, 35 % et 13 %.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

À LIRE - “Pour que la pensée demeure libre, il faut que l'édition soit libre” - Jean-Yves Mollier

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit photo : CC BY 2.0 / Goran Has

Par Clotilde Martin

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