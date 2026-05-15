La justice indienne blanchit David Davidar blanchi de tout soupçon de plagiat

La Haute Cour de Delhi clôt un long contentieux littéraire sans consacrer de vainqueur. Dans une décision rendue le 30 avril 2026 par le juge Tejas Karia, la juridiction rejette l’action de Sivasundari Bose contre David Davidar, ancien dirigeant de Penguin India, accusé d’avoir repris son travail dans son premier roman, The House of Blue Mangoes.

Elle rejette aussi l’action en diffamation engagée par Davidar contre Bose, qui l’accusait depuis 2011 d’avoir exploité son texte.

La preuve manque au texte

L’affaire repose sur une chronologie éditoriale particulièrement disputée, rapporte The Indian Express. En effet, Bose affirmait avoir d’abord envoyé des pages à Penguin India en 1996, puis remis en janvier 2000 une version sur disquette à une éditrice junior, avant une nouvelle soumission en 2003. Son livre, The Golden Stag, paraît en 2006. Davidar soutenait, lui, avoir travaillé à son roman dès les années 1980, avec un texte prêt en avril 2000 et un contrat signé avec son éditeur en novembre de la même année.

Le cœur de la décision tient à une absence documentaire. La version que Bose dit avoir remise en 2000 n’a pas été produite devant la cour. Or le livre publié en 2006 avait connu des modifications après cette date. Pour le juge, la comparaison entre les deux ouvrages imprimés ne suffisait donc pas à établir la reprise d’un état antérieur du texte. La décision ajoute que Bose n’a pas démontré que Davidar avait eu accès à l’ensemble du document transmis à Penguin India.

La qualité de dirigeant de Davidar chez Penguin India ne fonde pas, à elle seule, une présomption d’accès. La cour relève que l’éditrice junior concernée a indiqué ne pas avoir transmis le texte à Davidar. Elle note aussi que les envois reçus par une maison ne parviennent pas nécessairement au bureau du directeur. L’accusation échoue ainsi sur le point le plus sensible pour le secteur : le passage prouvé d’une œuvre soumise au circuit éditorial vers une œuvre publiée.

Les similitudes ne suffisent pas

La juridiction examine ensuite les ressemblances invoquées. Les deux romans relèvent de la saga familiale, ancrée dans le Tamil Nadu, avec un horizon historique et générationnel. Mais ce voisinage ne constitue pas une contrefaçon. La Haute Cour formule un principe utile aux métiers du livre : « Lorsque deux auteurs traitent le même sujet, un certain degré de similarité devient inévitable en raison du concept central commun ; toutefois, ces similarités ou coïncidences ne constituent pas, à elles seules, un piratage ou un plagiat. »

Le jugement distingue l’idée, le territoire, les motifs historiques et l’expression protégée. Une carte, un arbre généalogique, une structure de saga ou des conflits familiaux ne suffisent pas sans reprise substantielle d’une forme originale. La cour retient que les différences entre les deux œuvres l’emportent sur les similitudes alléguées. Elle conclut que The House of Blue Mangoes ne viole pas le droit d’auteur de Sivasundari Bose dans The Golden Stag.

Davidar n’obtient pas davantage gain de cause sur la diffamation. Le juge considère que les démarches de Bose auprès de proches, d’amies et de conseils juridiques relevaient de la recherche d’un recours et de la protection de ses intérêts. L’entretien qu’elle avait accordé pendant la procédure ne suffit pas non plus à établir une atteinte à la réputation, dès lors qu’elle défendait de bonne foi le bien-fondé de son action.

Un seuil utile pour les éditeurs

Le dossier éclaire un risque connu des maisons : la réclamation née d’un texte refusé, puis rapproché d’un livre publié. ActuaLitté avait documenté, en France, l’affaire Diagola-Houellebecq, autre contentieux construit autour d’un manuscrit soumis à des éditeurs et d’une accusation de contrefaçon.

Les cadres juridiques diffèrent, mais la question professionnelle demeure : quels éléments prouvent l’existence du texte remis, son contenu exact, son accès par la personne mise en cause et une reprise juridiquement pertinente ?

La décision indienne fixe une ligne nette. L’auteur qui invoque un détournement doit produire l’œuvre de référence, établir sa transmission, démontrer l’accès de l’écrivain accusé et isoler les éléments protégés repris dans le livre contesté. Dans ce dossier, la Haute Cour de Delhi rejette l’accusation de plagiat, écarte la diffamation et laisse chaque partie supporter ses frais.

Publié chez Fayard, David Davidar est l’auteur, entre autres de La solitude des empereurs (trad. Dominique Vitalyos).

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Par Clément Solym

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