La justice indienne blanchit David Davidar blanchi de tout soupçon de plagiat

Après quinze ans de procédure, la Haute Cour de Delhi rejette l’accusation de plagiat visant David Davidar, ancien patron de Penguin India, et l’action en diffamation qu’il avait engagée contre Sivasundari Bose. Au cœur du dossier : un manuscrit allégué mais non produit dans sa version de 2000, une preuve d’accès insuffisante et une limite rappelée aux auteurs comme aux éditeurs, entre proximité thématique et contrefaçon littéraire devant le juge.
Le 15/05/2026 à 10:46 par Clément Solym
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15/05/2026 à 10:46
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La Haute Cour de Delhi clôt un long contentieux littéraire sans consacrer de vainqueur. Dans une décision rendue le 30 avril 2026 par le juge Tejas Karia, la juridiction rejette l’action de Sivasundari Bose contre David Davidar, ancien dirigeant de Penguin India, accusé d’avoir repris son travail dans son premier roman, The House of Blue Mangoes.
Elle rejette aussi l’action en diffamation engagée par Davidar contre Bose, qui l’accusait depuis 2011 d’avoir exploité son texte.
L’affaire repose sur une chronologie éditoriale particulièrement disputée, rapporte The Indian Express. En effet, Bose affirmait avoir d’abord envoyé des pages à Penguin India en 1996, puis remis en janvier 2000 une version sur disquette à une éditrice junior, avant une nouvelle soumission en 2003. Son livre, The Golden Stag, paraît en 2006. Davidar soutenait, lui, avoir travaillé à son roman dès les années 1980, avec un texte prêt en avril 2000 et un contrat signé avec son éditeur en novembre de la même année.
Le cœur de la décision tient à une absence documentaire. La version que Bose dit avoir remise en 2000 n’a pas été produite devant la cour. Or le livre publié en 2006 avait connu des modifications après cette date. Pour le juge, la comparaison entre les deux ouvrages imprimés ne suffisait donc pas à établir la reprise d’un état antérieur du texte. La décision ajoute que Bose n’a pas démontré que Davidar avait eu accès à l’ensemble du document transmis à Penguin India.
La qualité de dirigeant de Davidar chez Penguin India ne fonde pas, à elle seule, une présomption d’accès. La cour relève que l’éditrice junior concernée a indiqué ne pas avoir transmis le texte à Davidar. Elle note aussi que les envois reçus par une maison ne parviennent pas nécessairement au bureau du directeur. L’accusation échoue ainsi sur le point le plus sensible pour le secteur : le passage prouvé d’une œuvre soumise au circuit éditorial vers une œuvre publiée.
La juridiction examine ensuite les ressemblances invoquées. Les deux romans relèvent de la saga familiale, ancrée dans le Tamil Nadu, avec un horizon historique et générationnel. Mais ce voisinage ne constitue pas une contrefaçon. La Haute Cour formule un principe utile aux métiers du livre : « Lorsque deux auteurs traitent le même sujet, un certain degré de similarité devient inévitable en raison du concept central commun ; toutefois, ces similarités ou coïncidences ne constituent pas, à elles seules, un piratage ou un plagiat. »
Le jugement distingue l’idée, le territoire, les motifs historiques et l’expression protégée. Une carte, un arbre généalogique, une structure de saga ou des conflits familiaux ne suffisent pas sans reprise substantielle d’une forme originale. La cour retient que les différences entre les deux œuvres l’emportent sur les similitudes alléguées. Elle conclut que The House of Blue Mangoes ne viole pas le droit d’auteur de Sivasundari Bose dans The Golden Stag.
Davidar n’obtient pas davantage gain de cause sur la diffamation. Le juge considère que les démarches de Bose auprès de proches, d’amies et de conseils juridiques relevaient de la recherche d’un recours et de la protection de ses intérêts. L’entretien qu’elle avait accordé pendant la procédure ne suffit pas non plus à établir une atteinte à la réputation, dès lors qu’elle défendait de bonne foi le bien-fondé de son action.
Le dossier éclaire un risque connu des maisons : la réclamation née d’un texte refusé, puis rapproché d’un livre publié. ActuaLitté avait documenté, en France, l’affaire Diagola-Houellebecq, autre contentieux construit autour d’un manuscrit soumis à des éditeurs et d’une accusation de contrefaçon.
Les cadres juridiques diffèrent, mais la question professionnelle demeure : quels éléments prouvent l’existence du texte remis, son contenu exact, son accès par la personne mise en cause et une reprise juridiquement pertinente ?
La décision indienne fixe une ligne nette. L’auteur qui invoque un détournement doit produire l’œuvre de référence, établir sa transmission, démontrer l’accès de l’écrivain accusé et isoler les éléments protégés repris dans le livre contesté. Dans ce dossier, la Haute Cour de Delhi rejette l’accusation de plagiat, écarte la diffamation et laisse chaque partie supporter ses frais.
Publié chez Fayard, David Davidar est l’auteur, entre autres de La solitude des empereurs (trad. Dominique Vitalyos).
Crédits photo
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Paru le 07/05/2008
349 pages
Fayard
22,30 €
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Avec l’arrivée des Éditions Cloch dans son réseau, DG Diffusion accompagne une jeune maison indépendante qui transforme le livre de cuisine en objet du quotidien. Portée par Alexia et Léa, la collection CUISINE&VOUS défend une cuisine décomplexée, graphique et accessible. Après plus de 4000 exemplaires écoulés en direct, Cloch élargit sa diffusion tout en préservant son ton, ses couvertures dessinées et son identité éditoriale singulière.
12/05/2026, 11:42
L’offre publique d’achat d’EP Group sur Fnac Darty s’ouvre ce 12 mai, après déclaration de conformité de l’AMF. Portée par EP FR HoldCo, contrôlée par Daniel Křetínský, elle propose 36 € par action, 35 € après dividende, et 81,12 € par OCEANE. Pour l’édition, le dossier touche un acteur majeur : la Fnac revendique près de 50 millions de livres vendus en 2025, dans un groupe où les produits éditoriaux pèsent 1,373 milliard d’euros.
12/05/2026, 10:54
Je n’ai pas écrit Requiem pour un cri pour vous divertir. Il est né d’un silence fracassant, le jour où j’ai découvert que certains cris n’avaient jamais été entendus. Les polars évoquent souvent des crimes visibles où les tueurs ensanglantés naissent de faits divers, où les monstres rassurent parce qu’ils ont un visage, une histoire que l’on peut démanteler. Par Marie Capron.
12/05/2026, 09:47
Les 20 et 21 juin 2026, le Parc Spirou Provence organise à Monteux une nouvelle édition de son Festival BD, avec une vingtaine d’auteurs, des dédicaces, des ateliers et des dessins en direct. L’événement s’inscrit dans un marché de la bande dessinée encore massif, malgré le reflux de 2024, et dans la stratégie des licences éditoriales converties en expériences familiales. Le rendez-vous relie classiques franco-belges, manga et univers de loisirs.
11/05/2026, 17:21
Entrepreneure engagée pour le lien social, Léa Godezenne a conçu SOLÜM, un jeu de cartes nomade pour ouvrir des conversations qui font du bien avec simplicité et bienveillance. Fort de son expérience auprès de divers publics, elle a constaté un manque flagrant : la prévention santé mentale reste trop souvent absente du quotidien. SOLÜM propose une autre voie : créer du lien, s’écouter, mieux se comprendre, et avancer ensemble, le tout autour de cartes accessible à tous.
11/05/2026, 17:13
La crise ouverte chez Grasset après le départ d’Olivier Nora s’étend désormais au catalogue étranger de la maison. Plusieurs écrivains internationaux publiés en traduction chez l’éditeur de la rue des Saints-Pères annoncent qu’ils ne proposeront pas leurs prochains livres à Grasset, dans un texte collectif transmis à l’AFP. Parmi les signataires figurent notamment Han Kang, prix Nobel de littérature 2024, Ali Smith, Jón Kalman Stefánsson, Colm Tóibín, ou encore Sandro Veronesi.
11/05/2026, 15:58
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse a adopté, lors de son assemblée générale du 9 avril 2026, une revalorisation de 1,1 % de ses recommandations tarifaires pour 2027. Cette hausse, calculée à partir de l’indice des prix à la consommation publié par l’Insee en mars 2026, concerne les rémunérations conseillées pour les rencontres, ateliers, signatures et lectures-performances organisés avec des auteur·ices.
11/05/2026, 13:56
Lors de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, Soumya Bourouaha a accusé Catherine Pégard de « piétiner le législateur » dans la préparation des décrets sur la protection sociale des artistes-auteurs. En cause : la place accordée aux OGC, les élections professionnelles et le rôle maintenu de la SSAA. Embarrassée, la ministre assure cependant que le décret respecte la loi et renvoie son examen au Conseil d’État.
11/05/2026, 12:37
Le romancier japonais Koji Suzuki, connu dans le monde entier pour avoir imaginé l’univers de Ring, est mort le 8 mai 2026 dans un hôpital de Tokyo, des suites d’une maladie non révélée par les médias japonais. Il avait 68 ans. Né à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka, l’écrivain laisse une œuvre qui aura profondément marqué la littérature d’horreur contemporaine, mais aussi le cinéma japonais et international.
11/05/2026, 12:22
François Pacaud revient sur la naissance de D’ombres et de crocs, roman fantastique ancré dans la Creuse de son enfance. Un territoire familier devenu matière romanesque, où le silence, les forêts et les secrets familiaux font peu à peu vaciller le réel.
11/05/2026, 11:07
De nouvelles lettres inédites de J.D. Salinger viennent d’être dévoilées par le libraire londonien Peter Harrington Rare Books. Une découverte précieuse tant l’auteur de L’Attrape-cœurs demeure une figure insaisissable de la littérature américaine. Dans cette correspondance adressée à son éditeur au début des années 1950, l'Américain évoque son refus d’être défini par ses origines juives et irlandaises, son rapport compliqué à la célébrité… et sa volonté farouche de protéger son œuvre de toute lecture biographique.
11/05/2026, 10:49
Pour les auteurs de Grasset, le limogeage d’Olivier Nora a rappelé une évidence parfois négligée : le lien qui unit une œuvre à sa maison passe d’abord par le contrat d’édition. Et si nombre d’entre eux cherchent aujourd’hui une sortie de secours, une piste mérite d’être examinée avec sérieux.
10/05/2026, 18:33
Aux États-Unis, Ready or Rot associe romance, école publique et invasion zombie. Le contrat intervient alors que la dark romance domine les ventes grâce à BookTok. Après Orgueil et Préjugés et Zombies (trad. Laurent Bury), l’édition teste un nouveau déplacement du désir vers la comédie de survie, plus légère et plus conceptuelle. Donc facile à identifier sur les réseaux comme en librairie de genre ?
10/05/2026, 09:10
Top ArticlesLe Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice
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