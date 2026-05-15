J'aime la lecture, savez vous comment ? comme une entrée dans l'art évidemment !

Ce mardi 19 mai, de 9h à 16h30, la bibliothèque Part-Dieu à Lyon accueillera une journée professionnelle consacrée à la lecture jeunesse, organisée avec l’association À livre ouvert. La participation à cette rencontre se fait sur inscription. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
Le 15/05/2026 à 10:47 par Revue Topo
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15/05/2026 à 10:47
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Tout en cheminant à la découverte d’albums jeunesse en tant qu’objets artistiques, cette journée nous amènera à nous questionner : la littérature jeunesse peut-elle être une porte d’entrée dans l’art, pour les enfants et leurs parents ?
Au fil d’une balade ponctuée de lectures d’albums, nous irons à la rencontre de diverses expériences concrètes d’activités artistiques, adressées à des tout-petits, partons ensemble en balade entre apports théoriques et réflexions autour de l’entrée dans l’art !
PROGRAMME
9h : Accueil des participants ;
9h30 : Mots d’accueil et introduction ;
9h45 : Dans les albums, 1re étape de la balade par Axelle Caillat, lectrice de l’association À Livre ouvert ;
10h15 : L’art et les tout-petits par Marion Voillot de l’association Premiers Cris ;
12h :Des artistes et des œuvres, 2e étape de la balade par Ève Duragnon, lectrice coordinatrice de l’association À Livre ouvert
14h : Dans les albums d’Anthony Browne, 3e étape de la balade par Nadia Martin, formatrice à Ocellia ;
14h30 : Présentation d’expériences :
– Enfant phare, Marion Ragache - Ville de Vénissieux,
– Le petit musée, Pauline Wabant et Myriam Djeghmoun - Médiathèque de la Duchère ;
15h30 : Les livres d’art pour les tout- petits, 4e et dernière étape de la balade par Catherine Gentelet, membre de l’association À Livre ouvert ;
16h30 : Conclusion - fin de journée.
Crédits photo : © Freepik
TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.
Par Revue Topo
Contact : contact@actualitte.com
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Les 20 et 21 juin 2026, le Parc Spirou Provence organise à Monteux une nouvelle édition de son Festival BD, avec une vingtaine d’auteurs, des dédicaces, des ateliers et des dessins en direct. L’événement s’inscrit dans un marché de la bande dessinée encore massif, malgré le reflux de 2024, et dans la stratégie des licences éditoriales converties en expériences familiales. Le rendez-vous relie classiques franco-belges, manga et univers de loisirs.
11/05/2026, 17:21
La prix Nobel de la paix 2023 Narges Mohammadi a été libérée sous caution pour raisons médicales, dimanche 10 mai, après dix jours d’hospitalisation à Zandjan, dans le nord de l’Iran, où elle purgeait sa peine. La militante iranienne des droits humains, âgée de 54 ans, a été transférée en ambulance vers un hôpital de Téhéran pour y recevoir des soins spécialisés. Son état de santé s’est fortement dégradé depuis son arrestation, le 12 décembre 2025, à Mashhad.
11/05/2026, 17:13
Entrepreneure engagée pour le lien social, Léa Godezenne a conçu SOLÜM, un jeu de cartes nomade pour ouvrir des conversations qui font du bien avec simplicité et bienveillance. Fort de son expérience auprès de divers publics, elle a constaté un manque flagrant : la prévention santé mentale reste trop souvent absente du quotidien. SOLÜM propose une autre voie : créer du lien, s’écouter, mieux se comprendre, et avancer ensemble, le tout autour de cartes accessible à tous.
11/05/2026, 17:13
La crise ouverte chez Grasset après le départ d’Olivier Nora s’étend désormais au catalogue étranger de la maison. Plusieurs écrivains internationaux publiés en traduction chez l’éditeur de la rue des Saints-Pères annoncent qu’ils ne proposeront pas leurs prochains livres à Grasset, dans un texte collectif transmis à l’AFP. Parmi les signataires figurent notamment Han Kang, prix Nobel de littérature 2024, Ali Smith, Jón Kalman Stefánsson, Colm Tóibín, ou encore Sandro Veronesi.
11/05/2026, 15:58
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse a adopté, lors de son assemblée générale du 9 avril 2026, une revalorisation de 1,1 % de ses recommandations tarifaires pour 2027. Cette hausse, calculée à partir de l’indice des prix à la consommation publié par l’Insee en mars 2026, concerne les rémunérations conseillées pour les rencontres, ateliers, signatures et lectures-performances organisés avec des auteur·ices.
11/05/2026, 13:56
Lors de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, Soumya Bourouaha a accusé Catherine Pégard de « piétiner le législateur » dans la préparation des décrets sur la protection sociale des artistes-auteurs. En cause : la place accordée aux OGC, les élections professionnelles et le rôle maintenu de la SSAA. Embarrassée, la ministre assure cependant que le décret respecte la loi et renvoie son examen au Conseil d’État.
11/05/2026, 12:37
Top ArticlesLe Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice
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