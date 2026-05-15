J'aime la lecture, savez vous comment ? comme une entrée dans l'art évidemment !

Tout en cheminant à la découverte d’albums jeunesse en tant qu’objets artistiques, cette journée nous amènera à nous questionner : la littérature jeunesse peut-elle être une porte d’entrée dans l’art, pour les enfants et leurs parents ?

Au fil d’une balade ponctuée de lectures d’albums, nous irons à la rencontre de diverses expériences concrètes d’activités artistiques, adressées à des tout-petits, partons ensemble en balade entre apports théoriques et réflexions autour de l’entrée dans l’art !

PROGRAMME

9h : Accueil des participants ;

9h30 : Mots d’accueil et introduction ;

9h45 : Dans les albums, 1re étape de la balade par Axelle Caillat, lectrice de l’association À Livre ouvert ;

10h15 : L’art et les tout-petits par Marion Voillot de l’association Premiers Cris ;

12h :Des artistes et des œuvres, 2e étape de la balade par Ève Duragnon, lectrice coordinatrice de l’association À Livre ouvert

14h : Dans les albums d’Anthony Browne, 3e étape de la balade par Nadia Martin, formatrice à Ocellia ;

14h30 : Présentation d’expériences :

– Enfant phare, Marion Ragache - Ville de Vénissieux,

– Le petit musée, Pauline Wabant et Myriam Djeghmoun - Médiathèque de la Duchère ;

15h30 : Les livres d’art pour les tout- petits, 4e et dernière étape de la balade par Catherine Gentelet, membre de l’association À Livre ouvert ;

16h30 : Conclusion - fin de journée.

Crédits photo : © Freepik

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Par Revue Topo

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