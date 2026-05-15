« Jean-Marc ayant une vingtaine d’années de moins que George et Marcel, et les trois retraités étant de bords politiques et de milieux différents, il règne sur ce banc une animation extraordinaire. On rit, on se dispute, on boude, on se réconcilie. Marcel roule en toutes circonstances pour Georges, volant à son secours quand son ami perd le fil. Jean-Marc, grand lecteur et amateur de documentaire en tous genres, surjoue au contraire l’intello de gauche. »



Région parisienne. La résidence des Merles bleus accueille un joli banc, repère de trois confrères. Des vieux, des retraités qui ont des histoires à se raconter et l’envie de profiter du temps qu’il leur reste. Cette histoire aurait pu être joyeuse, légère. Et elle l’est, en partie. Sauf que tout commence par la découverte du corps de George, 90 ans, veuf. Là, dans son lit, il s’est éteint. Normal pour un homme de son âge, dira-t-on… mais les circonstances de son décès sont louches. Un certain Mousa Mballo, policier, est envoyé pour enquêter et questionner son entourage. Parmi les suspects : Mariola, son auxiliaire de vie, mais aussi ses enfants, Paul et Isabelle. Qui aurait pu lui en vouloir assez pour mettre fin à ses jours de la sorte ?

Avec un humour grinçant et une plume incisive, Géraldine Smith dépeint ce chapitre un peu particulier d’une vie ; cette période durant laquelle la mort n’est plus un concept mais une présence avec laquelle on avance. Se lever, s'habiller, se laver… tout ce qui était simple, tous ces gestes qu’on faisait sans réfléchir deviennent des épreuves. Heureusement, l’amitié est aussi au centre de ce roman : l’amitié comme ancrage, comme source de joie, l’amitié qui encourage à vivre pleinement, jusqu’à la dernière minute.