Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Presse

Revue du web : entre révélations posthumes et emprise domestique, une semaine littéraire dense

Avec l’aide précieuse de Bibliosurf, ActuaLitté inaugure une nouvelle rubrique : Revue du web. Chaque semaine un tour d’horizon des ouvrages les plus discutés et débattus, mais également à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos recensés entre le 5 et le 11 mai 2026. Une exploration de la Toile littéraire qui présente les tendances, même les plus subtiles.

Le 15/05/2026 à 10:39 par Nicolas Gary

|

Publié le :

15/05/2026 à 10:39

Nicolas Gary

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Du 7 au 13 mai 2026, la veille littéraire de Bibliosurf dessine une semaine dominée par les romans à secrets, les récits d’emprise et les imaginaires sombres. De Tatiana de Rosnay à Franck Thilliez, d’Adeline Dieudonné à R. J. Ellory, les critiques, blogs, podcasts et vidéos convergent vers des titres où mémoire, identité et violence intime structurent les lectures les plus commentées.

Cette revue s’appuie sur les chroniques, articles, podcasts et vidéos recensés durant la période et les titres cités sont retenus selon leur fréquence d’apparition, la diversité des sources et la convergence des thèmes critiques.

Les titres les plus discutés

#

Titre

Auteur

Mentions

Sources dominantes

Ventes cumulées

1

Les coeurs sont faits pour être brisés (Albin Michel)

Tatiana de Rosnay

4

blogs · vidéos

 9316

2

L'autre moi (Fleuve)

Franck Thilliez

4

blogs · vidéos

 36.392

3

Dans la jungle (L'Iconoclaste)

Adeline Dieudonné

4

blogs · podcasts · vidéos

 8318

4

Les Invisibles (Sonatine)

A Darker Side of Paradise

R. J. Ellory

(trad. Étienne Gomez)

4

blogs

 4020

5

Toute l'infortune du monde (Gallimard)

Thomas Bronnec

3

blogs

 2069

(Ndr : les données de ventes cumulées proviennent des estimation Edistat)

Romans en vue

Tatiana de Rosnay orchestre avec Les cœurs sont faits pour être brisés un jeu de miroirs temporel autour d'un manuscrit posthume révélateur. Ma collection de livres salue « Tatiana de Rosnay au meilleur de sa forme ! » tandis que Les livres de K79 évoque une « fresque mystérieuse, toujours en équilibre entre vérité et fantasme » et prolonge son enthousiasme en vidéo.

Franck Thilliez plonge ses lecteurs dans les neurosciences avec L'autre moi, où amnésie et réalité se confondent dans un huis clos forestier. PAUSE POLARS recommande une lecture continue « sans le poser trop longtemps pour ne rien oublier, sous peine de surchauffe du cerveau ». Griffenoiretv GérardCollard y voit « encore un polar fascinant de Franck Thilliez ».

Adeline Dieudonné déconstruit méticuleusement la mécanique de l'emprise dans Dans la jungle, récit à rebours d'un féminicide annoncé. L'accueil unanimement positif souligne sa dimension documentaire, Juste Milieu Bonus saluant « un grand roman sur les violences conjugales ».

R.J. Ellory étire sur deux décennies la traque obsessionnelle d'un tueur en série dans Les Invisibles. Bruno Ménétrier parle d'un « Ellory mineur mais bien tenu », là où Collectif polar loue une « écriture magistrale » et un « sens du suspense inégalé ».

Thomas Bronnec projette Paris sous les drones dans Toute l'infortune du monde, anticipation géopolitique glaçante. Benzine Magazine y voit « un futur que l'on pressent comme beaucoup trop proche, beaucoup trop réaliste ».

Thématiques de la semaine

Mémoire et transmission irriguent plusieurs récits de la semaine. Ocean Vuong livre avec L'empereur de la joie (trad. Hélène Cohen) une méditation sur « le sens de la vie, sur la mort » selon Fragments de lecture, qui évoque des « fulgurances littéraires » et des « réflexions » profondes.

Séverine Cressan place les femmes au centre de l'Histoire dans un premier roman Les Nourrices que Mes écrits d'un jour qualifie de « bouleversant », donnant enfin voix à « des femmes exploitées, invisibilisées ». Didier Daeninckx explore l'immédiate après-guerre dans Les maisons parachutées, sujet d'un Book Club dédié au « polar pour mémoire ».

Identités en crise traversent d'autres romans. Marie NDiaye sonde les mécanismes de soumission dans Ma Chérie, que Shangols présente comme une réflexion « d'une grande justesse » sur « la soumission par les mots ».

Douglas Kennedy poursuit sa saga américaine avec L'Homme qui n'avait pas assez d'une vie (trad. Chloé Royer), suite « toujours aussi haletante » selon Libération. Katherine Pancol opère un virage vers l'épure avec Des choux et des reines, « roman plus court, plus intime, plus sombre aussi » note Ma collection de livres, évoqué également dans une interview Télé Matin.

Réception critique

Les commentaires révèlent des écarts notables sur certains titres. Small Town Sins (Seuil, trad. Clément Baude) divise : K-libre y trouve un « récit classique » aux « questionnements sur le Bien et le Mal », tandis que Nyctalopes dénonce une accumulation de « plaies d'Egypte » qui « en devient pathétique voire risible ».

Teatro Grottesco (recueil de Thomas Ligotti, trad. Fabien Courtal, Monts Métallifères) bénéficie d'un accueil plus consensuel, Libération saluant des nouvelles « subtilement horrifiques ». Un air de famille (d'Alessandro Piperno, Liana Levi, trad. Jean-Luc Defromont) séduit par sa dimension tragi-comique, Kesketalu ? y voyant un « roman irrésistible ».

L'ensemble des contributions témoigne d'une semaine littéraire particulièrement dense, où les genres se mélangent et où les voix singulières trouvent leur public.

Kò Mawon (La Volte) de Michael Roch poursuit l'exploration afro-futuriste de l'auteur martiniquais dans un polar cyberpunk salué par Les midis de Culture comme un « polar afrofuturiste cyberpunk ». 14 minutes 2 secondes (Recamier) d'Anouk Shutterberg dévoile les « vrais visages » d'une famille heureuse selon Libération, qui évoque un « thriller haletant ».

Azucre - Une épopée (Thyphon, trad. Claude Bleton et Emilie Fernandez) de Bibiana Candia offre un récit « âpre, prenant, terrifiant » note Tu vas t'abimer les yeux. L'empereur de la joie (Gallimard) d'Ocean Vuong (The Emperor of Gladness) touche au plus profond avec ses « fulgurances littéraires » selon Fragments de lecture. Le roman figure également au programme d'un débat du Masque et la plume.

 

Sources les plus actives

 

184 contributions recensées cette semaine (152 avis, 16 podcasts, 16 vidéos).

Source Type Chroniques
Libération presse 8
K-libre blog 7
Benzine Magazine blog 7
Le Monde presse 5
Actualitté presse 5
Shangols blog 4
Collectif polar blog 4
MaVoixAuChapitre blog 4
Les livres de K79 blog 4
Les midis de Culture podcast 4

Crédits illustration : KatSampang CC 0 

 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Les coeurs sont faits pour être brisés

Tatiana de Rosnay

Paru le 11/03/2026

336 pages

Albin Michel

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226504555
9782226504555
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'autre moi

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

456 pages

Fleuve Noir

22,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782265159075
9782265159075
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Dans la jungle

Adeline Dieudonné

Paru le 02/04/2026

433 pages

Iconoclaste (l')

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378805814
9782378805814
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Les Invisibles

R.J. Ellory trad. Etienne Gomez

Paru le 02/04/2026

552 pages

Sonatine

24,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383992691
9782383992691
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Toute l'infortune du monde

Thomas Bronnec

Paru le 12/03/2026

448 pages

Editions Gallimard

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073148698
9782073148698
© Notice établie par ORB
plus d'informations

14 minutes 2 secondes

Anouk Shutterberg

Paru le 26/02/2026

368 pages

Editions Récamier

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385772345
9782385772345
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Azucre

Bibiana Candia trad. Claude Bleton, Emilie Fernandez

Paru le 05/04/2024

156 pages

Editions du Typhon

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490501380
9782490501380
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Small Town Sins

Ken Jaworowski trad. Clément Baude

Paru le 03/04/2026

336 pages

Seuil

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021575002
9782021575002
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Teatro Grottesco

Thomas Ligotti trad. Fabien Courtal

Paru le 03/04/2026

384 pages

Monts Métallifères

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494990098
9782494990098
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Des choux et des reines

Katherine Pancol

Paru le 29/04/2026

200 pages

Albin Michel

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226512499
9782226512499
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'homme qui n'avait pas assez d'une vie

Douglas Kennedy trad. Chloé Royer

Paru le 07/05/2026

352 pages

Belfond

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782714493217
9782714493217
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'empereur de la joie

Ocean Vuong trad. Hélène Cohen

Paru le 19/03/2026

503 pages

Editions Gallimard

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073090270
9782073090270
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Nourrices

Séverine Cressan

Paru le 21/08/2025

266 pages

Editions Dalva

21,50 €

ActuaLitté Fnac.com

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487600461
9782487600461
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Ma chérie

Marie NDiaye, Denis Cointe

Paru le 20/03/2026

64 pages

L'arbre vengeur

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379414480
9782379414480
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

Autres articles de la rubrique Médias

ActuaLitté

Fourth Wing : Amazon adapte le phénomène romantasy de Rebecca Yarros

Michael B. Jordan, poursuit son implantation chez Amazon MGM Studios. Lors de la présentation annuelle d’Amazon aux annonceurs à New York, l’acteur et producteur a dévoilé plusieurs projets portés par sa société Outlier Society, parmi lesquels l’adaptation de Fourth Wing, le phénomène romantasy de Rebecca Yarros, désormais officiellement commandée par Prime Video. 

13/05/2026, 15:07

ActuaLitté

La Grande Librairie plonge dans les violences que l’on préfère taire

Cette semaine, La Grande Librairie consacre son émission aux violences que l’on tait, à celles que l’on enfouit ou que l’on préfère ne pas regarder en face. Combien de temps peut-on les passer sous silence ? Et à quel prix ?

12/05/2026, 11:55

ActuaLitté

Hachette et StudioCanal s'associent pour adapter des romans à l'écran

Louis Hachette Group valide ses résolutions 2025 et lance, avec STUDIOCANAL, une coentreprise dédiée aux adaptations de livres. Derrière l’annonce, Hachette Livre organise la valorisation audiovisuelle de son catalogue, tandis que le nouvel ensemble issu de la scission Vivendi consolide sa gouvernance, son périmètre financier et son récit industriel, entre héritage éditorial et exploitation des droits sur plusieurs marchés et formats narratifs.

10/05/2026, 10:00

ActuaLitté

Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice

Pour les 43es Journées européennes du patrimoine, Français et Françaises sont invités à élire leur monument préféré, dans le cadre d'une émission célébrant le bâti culturel, présentée par Stéphane Bern. Les votes de présélection sont ouverts depuis ce 5 mai, jusqu'au 22 mai prochain, 23h59...

06/05/2026, 11:06

ActuaLitté

Marvel mobilise les Avengers et relance le jeu de combat

Présenté à EVO Japan 2026, le nouveau trailer de MARVEL Tōkon : Fighting Souls installe les Fighting Avengers dans le jeu de combat d’Arc System Works. Hulk et Shuri rejoignent Captain America et Iron Man, tandis que Wakanda devient une arène jouable. Cette annonce précise le cadre narratif du tournoi, confirme l’ampleur du roster et prépare la sortie du titre, attendue le 6 août 2026 sur PlayStation 5 et PC, avec jeu croisé confirmé au lancement.

05/05/2026, 12:33

ActuaLitté

Olivier Mannoni, Deborah Levy et Baraheh Akrami sur France Culture

Du lundi 4 au 10 mai prochain, France Culture s'arrêtera au cœur de la Lonely City d'Olivia Laing, avant de passer une année à Paris, avec Gertrude Stein et Deborah Levy. Direction l'Iran, ensuite, pour évoquer la résistance du rappeur Toomaj Salehi, avant une résidence au 7, impasse Baudelaire pour la « Série Fiction »...

04/05/2026, 11:17

ActuaLitté

Le manga Jujutsu Kaisen s’arrête : place à l'anime

Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.

03/05/2026, 10:17

ActuaLitté

My Hero Academia revient avec un épisode spécial, diffusé le 2 mai

Les afficionados de My Hero Academia auront droit à un dernier rendez-vous avec les héros du lycée U.A. TOHO Animation annonce la diffusion d’un épisode spécial intitulé More, disponible en exclusivité sur Crunchyroll le 2 mai 2026.

30/04/2026, 17:55

ActuaLitté

Le livre Chanteurs d'oiseaux adapté au cinéma par Mathieu Robin

Le réalisateur et scénariste Mathieu Robin, également auteur de deux livres publiés par les éditions Actes Sud, portera à l'écran Chanteurs d'oiseaux, l'autobiographie de Jean Boucault et Johnny Rasse. Sous ce même intitulé, ils ont développé des spectacles basés sur leur talent bien particulier : imiter les chants des oiseaux. 

30/04/2026, 09:12

ActuaLitté

France Culture arrête La Suite dans les idées, émission historique de Sylvain Bourmeau

France Culture s’apprête à tourner une page. La Suite dans les idées, émission produite par Sylvain Bourmeau depuis 1999, ne sera pas reconduite à la rentrée. 

29/04/2026, 18:18

ActuaLitté

Raphaël Quenard dans une adaptation du Con de minuit, de Thibault Raisse

L'acteur, réalisateur et auteur Raphaël Quenard incarnera Gérard de Suresnes, adepte de Fun Radio devenu une figure récurrente de la station dans les années 1990, mais aussi le sujet de moqueries de certains auditeurs, encouragés par des animateurs. Le scénario s'appuie sur le livre de Thibault Raisse, Le con de minuit, paru en septembre 2024 chez Denoël.

29/04/2026, 09:23

ActuaLitté

La Grande Librairie : Fabrice Luchini grand invité de cette semaine

Dans un nouveau numéro de La Grande Librairie, la littérature se déploie autour de deux grands axes : le portrait et la mémoire d’un côté, les récits d’addiction de l’autre, dans une émission qui mêle réflexion intellectuelle, témoignages et découvertes.

28/04/2026, 12:15

ActuaLitté

Rosalie, alias Solitude, une figure historique devenue héroïne littéraire

La chaine France 3, les plateformes La1ere.fr et france.tv diffuseront prochainement le documentaire Solitude, une figure de la liberté, réalisé par Chris Macari. Il revient sur l'histoire de Rosalie, alias Solitude, incarnation de la résistance guadeloupéenne contre le rétablissement de l'esclavage sur l'île par Napoléon Bonaparte, en 1802. Son destin fut mis en avant dans le roman La mulâtresse Solitude d'André Schwarz-Bart, paru en 1972 au Seuil.

28/04/2026, 09:30

ActuaLitté

Olivia Laing, Hélène Gestern et Jean-Philippe Cazier sur France Culture

Pour la semaine du lundi 27 avril au 3 mai 2026, la station France Culture fait un crochet par la poésie et la bande dessinée, fait un bœuf avec Patti Smith pour mieux se perdre à New York avec Olivia Laing. Le voyage se poursuit par une immersion, à la recherche du fameux trésor de Rackham le rouge, avant un retour en enfance, aux côtés du Petit chaperon rouge...

27/04/2026, 09:30

ActuaLitté

Des romans aux séries : Netflix change les oeuvres en moteurs de ventes mondiales

Netflix affirme que les œuvres adaptées de livres ont généré plus de 9 milliards de vues en 2025, près de 20 % des heures vues sur sa plateforme. Derrière ce chiffre, un enjeu éditorial se précise : les séries et films issus de romans relancent les ventes, l’audio, les traductions et les fonds anciens.

25/04/2026, 10:26

ActuaLitté

Shoot The Book! 2026 : ces livres pitchés à Cannes

La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF), en partenariat avec le Marché du Film du Festival de Cannes, organise les 14 et 15 mai 2026 la 13ᵉ édition de Shoot The Book!, rendez-vous désormais bien installé dans le calendrier des professionnels de l’édition et de l’audiovisuel.

23/04/2026, 14:03

ActuaLitté

À partir du 3 mai, une scène ouverte pour le théâtre sur France Télévisions

Pour accompagner l'édition 2026 de La Nuit des Molières, qui aura lieu le lundi 4 mai prochain et sera diffusée en direct sur France 2, le groupe France Télévisions déroule le programme « Coups de théâtre ». Pendant une semaine, les grilles des différentes chaines accueilleront des captations de représentations théâtrales.

22/04/2026, 10:14

ActuaLitté

Adaptations à l’écran : un levier massif pour relancer la lecture

À l’approche de la Journée mondiale du livre, le 23 avril, Rakuten Kobo met en avant une dynamique désormais structurante pour l’industrie éditoriale : le succès des adaptations audiovisuelles agit comme un puissant déclencheur d’achat et de lecture des œuvres originales. Derrière l’effet de vitrine des plateformes et du cinéma, se dessine une reconfiguration des circuits de prescription, où l’image précède de plus en plus souvent le texte.

21/04/2026, 14:35

ActuaLitté

Le 6 mai prochain, La Grande Librairie prend le large vers les îles

En avril 2025, La Grande Librairie était sortie des studios pour le grand air, le temps d'un épisode explorant les campagnes et la littérature qui s'y déroule. Le 6 mai prochain, l'émission largue les amarres, direction les îles françaises. Avec, à bord, 6 auteurs et autrices pour garder le cap.

21/04/2026, 09:58

ActuaLitté

Gérard Lefort, Tiphaine Rivière et Tintin sur France Culture

Du lundi 20 au 26 avril, la radio France Culture propose à nouveau une grille ouverte sur la littérature et ceux et celles qui la font. Outre le roman, le théâtre, la poésie, la bande dessinée ou le livre jeunesse se retrouveront sur les ondes, le temps d'un entretien, d'une chronique ou d'un texte lu... Parmi les invités cette semaine, Lyonel Trouillot, Baru, Gérard Lefort ou encore Tiphaine Rivière.

20/04/2026, 10:44

ActuaLitté

Sur Arte, Gérard Mordillat et Christophe Clerc dissipent le flou sur le flouze

En 12 épisodes de 24 minutes chacun, la série documentaire Money, conçue par le romancier et cinéaste Gérard Mordillat, avec l'avocat Christophe Clerc, revient sur la place de la monnaie et de l'argent dans les sociétés. Cette saga sera disponible à partir du lundi 18 mai 2026 sur arte.tv.

17/04/2026, 09:46

ActuaLitté

Au bonheur des livres : Sophie Avon et Gérard Lefort chez Claire Chazal

Claire Chazal réunit deux anciens journalistes cinéma devenus romanciers dans “Au bonheur des livres”. Sophie Avon et Gérard Lefort y explorent, chacun à leur manière, les territoires de l’enfance et de l’amitié à travers des récits sensibles. L’émission met en perspective leurs écritures marquées par l’image et la mémoire, révélant une approche contemporaine du roman d’apprentissage.

16/04/2026, 15:13

ActuaLitté

Célébrez le printemps avec Arsène Lupin

Après Un été avec et Un hiver avec, France Inter inaugure une nouvelle collection et un nouveau format de livre-podcast disponible simultanément en librairie et à l’écoute sur la plateforme Radio France : Un printemps avec. Pour ce premier opus, place au gentleman cambrioleur le plus célèbre de la littérature française : Arsène Lupin.

15/04/2026, 16:21

ActuaLitté

Le temps d'un épisode, Secrets d'Histoire se consacre à Germaine de Staël

Secrets d'histoire, présenté par l'incontournable Stéphane Bern, s'intéressera, début mai, à une figure majeure des lettres françaises et de la scène intellectuelle du XIXe siècle, Germaine de Staël. À travers ses salons, elle promut la liberté de pensée et l'art de la critique des puissants... 

15/04/2026, 10:39

ActuaLitté

Les archives photo de l’AFP publiées en livres par Cercle d’Art

Les éditions Cercle d’Art et l’Agence France-Presse (AFP) s’associent pour publier une collection de livres construite à partir de leurs archives photographiques. Les premiers volumes, consacrés aux années 1980 et 1990, sont attendus en octobre, avant une extension aux deux décennies précédentes prévue pour le printemps 2027. Le projet prévoit de rendre accessibles des images issues d’un fonds de plusieurs millions de clichés, dont certaines encore inédites.

14/04/2026, 16:55

ActuaLitté

Que fait le numérique à nos vies ? Réponses dans La Grande librairie

Cette semaine, dans La Grande Librairie, penseurs et romanciers questionnent ce qu’on est, sans doute malgré nous, en train de devenir. Rendez-vous sur France 5 ce 15 avril, à 21h05 pour écouter les invités réunis sur le plateau par Augustin Trapenard.

13/04/2026, 14:39

ActuaLitté

François Sureau, Julie Lombé et Patrícia Melo sur France Culture

Nouvelle semaine, nouveau programme riche et diversifié, en matière de littérature, de bande dessinée, ou encore de poésie, sur France Culture. La radio publique convie notamment François Sureau, Julie Lombé et Marion Fayolle, consacre une série documentaire à « Celles qui lisent » et s'invite même au Festival du Livre de Paris...

13/04/2026, 10:14

ActuaLitté

Doki Doki Literature Club! : Google retire un jeu littéraire qui vire à l’horreur

Entre club de poésie, romance scolaire et bascule horrifique, Doki Doki Literature Club! occupe une place singulière dans les fictions interactives. Son retrait du Google Play Store, qui invoque des « thèmes sensibles », soulève une question précise : comment les grandes plateformes évaluent-elles une œuvre qui affiche ses avertissements, assume sa noirceur et revendique une écriture littéraire ?

11/04/2026, 10:50

ActuaLitté

Christophe Boltanski et Vincent Jaury dans Au bonheur des livres, avec Claire Chazal

Dans Au bonheur des livres, Claire Chazal accueille deux auteurs également issus du journalisme, Christophe Boltanski et Vincent Jaury. Tous deux publient des ouvrages consacrés à la mémoire familiale, chacun explorant à sa manière les traces laissées par les générations précédentes. « Enquêtes familiales, en quête d'identité », ce sera ce vendredi 10 avril à 23h, sur Public Sénat. 

08/04/2026, 16:49

ActuaLitté

One Piece : une nouvelle main à la barre de la série Netflix

Le développement de Monstress (d'après l'œuvre de Marjorie Liu et Sana Takeda, trad. Sophie Watine-Viévard, Delcourt) pour Prime Video rebat les cartes du côté de One Piece. Steven Maeda s’éloigne de la direction de la série Netflix, quelques mois après le retrait de Matt Owens pour raisons de santé. Un changement d’équipe déjà amorcé en interne, alors que la diffusion de la série se poursuit.

08/04/2026, 12:56

ActuaLitté

La rumeur, d'après la BD Crayon noir : un téléfilm sur Samuel Paty en tournage

Le groupe France Télévisions annonce le début de tournage de La rumeur, un téléfilm de Rodolphe Tissot consacré au professeur Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Il s'inspire librement de l'enquête dessinée Crayon Noir : Samuel Paty, histoire d’un prof, de Valérie Igounet et Guy Le Besnerais (StudioFact Editions).

08/04/2026, 12:32

ActuaLitté

Sur Gulli, un documentaire se penche sur les BD cultes

Le lundi 20 avril, à partir de 21h05, la chaîne Gulli (groupe M6) diffusera La success story des BD cultes, un documentaire en deux parties réalisé par Mailys Rigal. Il explorera plusieurs sagas du 9e art, en interrogeant des célébrités et des spécialistes, pour comprendre l'engouement autour de cette forme d'expression artistique.

08/04/2026, 10:38

ActuaLitté

Spider-Man et Daredevil : pourquoi Marvel joue avec nos nerfs ?

Un simple clin d’œil dans Daredevil: Born Again a rallumé la mèche : voir Spider-Man et Matt Murdock combattre enfin côte à côte. Cette perspective ne repose pas sur la seule ferveur des fans. Elle s’appuie sur une longue histoire éditoriale, sur une même géographie new-yorkaise, sur un premier contact déjà acté dans No Way Home et sur des enjeux industriels qui continuent, pour l’instant, d’en retarder l’issue.

07/04/2026, 09:20

ActuaLitté

Philippe Forest, Kev Lambert et Lucile Novat sur France Culture

Semaine raccourcie par un jour férié, peut-être, mais la radio France Culture n'en garde pas moins un programme chargé en matière de littérature, d'écriture et de récits, jusqu'au 12 avril prochain. Parmi les intervenants, Kev Lambert, Lucile Novat, mais aussi des retours sur les œuvres de J.M. Barrie, Paul Celan ou encore le « premier rap » de François Villon...

07/04/2026, 08:49

ActuaLitté

Tsugai confirme 24 épisodes : l’après Fullmetal Alchemist se précise

Le nouvel anime tiré de Tsugai : Daemons of the Shadow Realm entre dans une phase plus lisible : son format vient d’être précisé, avec 24 épisodes répartis sur deux cours consécutifs. Pour Hiromu Arakawa, cette adaptation marque un retour scruté de près, tant le souvenir de Fullmetal Alchemist demeure puissant. Reste à voir comment cette autre œuvre, plus récente, trouvera sa place entre fidélité éditoriale, diffusion mondiale et identité propre.

06/04/2026, 09:54

ActuaLitté

C'est vieux, c'était moche : ça fera un excellent reboot pour Disney

Publiée entre 1996 et 2001, la série de science-fiction jeunesse Animorphs, signée Katherine Applegate, suit cinq adolescents dotés d’une technologie extraterrestre, la morphose, qui leur permet de se transformer en animaux. Leur mission : résister à l’invasion des Yirks, parasites capables de prendre le contrôle des corps humains et de réduire l’humanité en esclavage.

04/04/2026, 10:44

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.