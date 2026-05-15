Intelligence artificielle, comité, prix : ce qu’il faut retenir de l’assemblée de l’A*dS

Comme chaque année, l’assemblée générale de l’A*dS a précédé l’ouverture des Journées littéraires de Soleure. Auteurs, autrices, traductrices et traducteurs littéraires venus de différentes régions de Suisse s’y sont retrouvés pour faire le point sur la vie de leur association.

Cette 24e édition comportait plusieurs changements internes. La vice-présidente Camille Logoz arrivait au terme de son mandat, tout comme Fabiola Carigiet, membre du comité. L’assemblée a salué leur engagement avant de procéder à de nouvelles élections.

Richi Küttel, poète de spoken word, organisateur avec brevet fédéral et membre de l’A*dS depuis 2021, a été élu à la vice-présidence. Il vit à Saint-Gall. Daniel Badraun et Monique Kountangni rejoignent pour leur part le comité, afin de représenter respectivement l’espace linguistique romanche et la Suisse romande.

L’association renforce aussi sa présence dans les régions linguistiques dites « latines ». Aux côtés de Karine Yoakim Pasquier pour la Suisse romande et de Laura Di Corcia pour la Suisse italienne, Viola Cadruvi devient l’interlocutrice pour l’espace romanche.

L’IA, sujet littéraire et politique

Moment marquant de la rencontre : l’intervention de Philipp Theisohn. L’auteur et professeur de littérature a abordé l’intelligence artificielle comme une question qui dépasse largement le seul champ technique. Culture, littérature, économie, travail, politique : son exposé a parcouru plusieurs terrains, avec une idée centrale en toile de fond — l’IA modifie déjà les usages, les métiers et les rapports de pouvoir.

Philipp Theisohn ne rejette pas cette technologie par principe. Son propos porte plutôt sur la manière dont elle est utilisée, et sur les biais qu’elle peut véhiculer. Il a notamment pointé le risque d’un usage trop peu critique d’outils façonnés par des acteurs dont les intérêts ne sont pas toujours compatibles avec des principes démocratiques.

Pour les écrivains et les traducteurs, la question n’est donc pas seulement : « que peut faire l’IA ? » Elle devient aussi : qui la conçoit, qui l’exploite, et au bénéfice de quelles visions du monde ?

Un premier Prix A*dS pour Gallus Frei-Tomic

Cette distinction vise à reconnaître le travail de personnes engagées en faveur de la littérature suisse. Le comité de l’association, réuni en jury, a choisi de récompenser Gallus Frei-Tomic. Le blogueur littéraire devient ainsi le premier lauréat de ce prix.

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Entre débat sur l’intelligence artificielle, nouvelles élections et création d’une distinction, l’A*dS a ouvert son rendez-vous soleurois sur plusieurs fronts : défendre les métiers de l’écriture, accompagner les mutations en cours, et rappeler la place de la littérature dans l’espace public.

Crédit image : Christian David / CC BY-SA 4.0

Par Dépêche

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