Franca Belfond, co-fondatrice de la maison éponyme, est décédée

Le couple fut l’éditeur de romans (de François Cavanna, Wole Soyinka, Gore Vidal, Roberto Arlt, M. Agueev, Manuel Scorza, Milorad Pavic...), d’entretiens (avec Ionesco, William Burroughs, Pasolini…) et de recueils de poésie (Vénus Khoury-Ghata, Jean Orizet…) Il a fait redécouvrir les classiques que sont désormais Stefan Zweig ou Scott Fitzgerald.

Supervisant notamment les services commercial et fabrication, Franca Belfond avait créé à Montréal, en 1978, Edilivre, entreprise responsable de la diffusion-distribution des ouvrages du Groupe Belfond, qui a été dirigée par Léone Rameau et Pascal Chamaillard jusqu’en 2022.

Passionnée d’art, elle avait co-créé Les Cahiers du Regard, qui, à compter de 1968, accueillirent des recueils de lithographies de Max Ernst, Bellmer, Dali, Zao Wou-Ki puis animé avec son mari, de 1991 à 2004, « La Galerie », espace d’exposition à Saint-Germain-des-Prés qui vit se succéder des rétrospectives : « Dessins d’écrivains » en 1992, « Les peintres du désir » en 1993 puis, notamment, des expositions Léopold Survage, Raymond Moretti et Roland Cat.

Crédits photo : archives familiales

Par Nicolas Gary

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