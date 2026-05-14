L’Appel du Dragonnier : une île entre beauté et menace

Chez Cécile Palusinski, l’aventure commence avant le départ. Une photographie du dragonnier de Socotra surgit sur un écran, et le récit tout entier naît de ce choc optique, mental, presque physique. L’autrice, dont le travail explore depuis plus de quinze ans le lien entre l’homme et le vivant, ne signe ni un carnet de voyage classique ni une enquête écologique au sens strict.

Elle compose une traversée intérieure, aimantée par une île yéménite, par un arbre mythique et par cette formule qui revient comme une basse continue : « L’appel du dragonnier, lui, ne faiblit pas. Sa voix silencieuse en crescendo. »

L’arbre, plus qu’un motif

Le dragonnier agit ici comme une force narrative. Il ne se contente pas d’attendre la narratrice au terme du chemin ; il l’appelle, l’oriente, la trouble, l’oblige à relire les signes. L’image initiale ouvre une méditation sur la perception : ce que l’on voit, ce que l’on croit reconnaître, ce que l’imaginaire brode sur le réel. Le texte part de silhouettes aperçues dans les nuages, les rochers ou le bois, puis glisse vers une certitude plus grave : regarder engage déjà une fiction. Une obsession qui revient sans explication : on nomme un élan, non une destination.

Cette dynamique donne un rythme singulier. Les fragments brefs, les listes, les reprises et les ruptures de ton remplacent la progression linéaire. La voix avance par éclats, dans une langue qui tient du poème en prose, du chant, de la note de terrain et de l’inventaire sensoriel. La patience, les reports, la guerre civile au Yémen et le temps suspendu du Covid épaississent le désir du départ. À rebours de la carte postale, l’écriture installe d’emblée le trouble : « Le visage du monde me résiste. » Et cette résistance même devient la vraie matière du récit.

Le paradis traverse la violence

À l’arrivée, Socotra ne correspond jamais à un décor offert. L’aéroport, les visas, la zone rouge, l’absence d’assurance rapatriement, les drapeaux politiques et les hommes armés font entrer l’île dans l’histoire contemporaine. Le livre garde pourtant son pouvoir d’apparition : rochers rouges, lagune de Detwah, cormorans, percnoptères, tortues, dauphins, grottes, montagnes d’Haghier.

La beauté surgit sans effacer ce qui la menace. Devant la mer, la narratrice interroge l’évidence du merveilleux : « Le paradis existe-t-il ? » La question suffit à fissurer l’enchantement. La scène du requin pris dans les filets de Dihamri marque l’un des points forts de cette tension. L’animal se débat, le sang gagne la mer immobile, une touriste crie au crime ; aussitôt, le texte déplace le jugement.

La faim, le partage du butin, la rudesse d’une vie sans abondance introduisent une morale moins confortable. Même bascule avec l’eau rare à Hadibo, les citernes à sec, les kilomètres parcourus par les femmes et les enfants, ou l’attente du carburant pendant des semaines. Palusinski ne gomme pas son regard d’Occidentale ; elle le met à l’épreuve, et cette mise à l’épreuve resserre le récit.

Des voix, des gestes, des seuils

Les rencontres donnent alors au voyage sa densité humaine. Abdullah, Eisa, Sana, Méké, Ahmed, les pêcheurs, les femmes du bus ou les enfants au visage rouge ne deviennent jamais des figures décoratives. Ils déplacent la narratrice, souvent sans langue commune. Dans la maison des femmes, le corps prend le relais : épaules, mains, nuque, gestes, rires. Le récit trouve là une pensée de la traduction qui dépasse les mots. À Socotra, comprendre ne signifie pas tout maîtriser ; comprendre, parfois, signifie consentir au rythme d’autrui.

Ce déplacement culmine dans la poésie socotrie. La narratrice était venue rencontrer l’arbre ; elle découvre une langue en mouvement, portée par les bras des bédouins-poètes, par les visages, par les souffles. « Les mots suffisent » écrit-elle et voilà qui résonne alors comme une réponse à tout ce qui résistait depuis le début.

Le texte change ainsi de centre sans rompre sa trajectoire. Le dragonnier reste là, mais il n’est plus seul : autour de lui circulent contes, prières, henné, encens, récits de pêcheurs, légendes de palmeraie, chants et signes corporels.

La beauté comme dette

La forêt de Firmihin donne au texte son versant le plus inquiet. Sana et Méké guident la narratrice dans une forêt survivante, splendide et blessée. Les dragonniers déploient leurs houppiers, des enfants prélèvent la résine rouge, les cyclones ont jeté des branches au sol, les jeunes plants disparaissent sous les dents des chèvres. Tout l’imaginaire de l’arbre sacré rencontre alors la matérialité d’un écosystème fragile. La formule « Sans le dragonnier, C’est la fin ! » sonne moins comme une plainte que comme un verdict.

L’Appel du Dragonnier ne raconte pas seulement une quête ; il oblige le regard à passer de la fascination à l’attention. L’écriture, parfois profuse, parfois incantatoire, épouse la saturation du lieu : trop de beauté, trop de signes, trop de blessures pour une prose sage.

Sa réussite tient dans cette tension maintenue entre émerveillement et responsabilité. À la fin, l’arbre désiré ne livre pas de secret définitif. Il laisse plutôt une écoute, une inquiétude, une dette : envers une île, envers ses habitants, envers le vivant que la littérature rend soudain moins abstrait.

Le voyager débutera le 29 mai.

Par Nicolas Gary

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