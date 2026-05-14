Les livres humoristiques sous haute surveillance en Russie

Le signal politique vise un auteur que plusieurs générations de lecteurs russes associent d’abord à l’ironie. Le président du Comité d’enquête russe, Alexandre Bastrykine, a ordonné une vérification d’œuvres de Grigori Oster, notamment Les Mauvais Conseils, après une réunion consacrée à la prévention de la délinquance des mineurs, rapporte Kommersant.

L’origine institutionnelle de l’affaire tient à un communiqué du Comité d’enquête, suivant un rapport de la députée Maria Boutina devant le conseil de coordination chargé de l’aide aux enfants. Dans son intervention, l’élue a mis en cause plusieurs livres de Grigori Oster, dont Les Mauvais Conseils, Le Livre de cuisine saine et savoureuse de l’ogre et L’École de l’horreur.

La morale saisit le rire

Maria Boutina a demandé une inspection non programmée de l’œuvre de l’écrivain, puis la transmission des résultats au ministère russe de l’Éducation et au régulateur des médias. Elle a aussi réclamé le retrait des ouvrages du libre accès. La procédure ne porte donc pas seulement sur un titre isolé, mais sur la manière dont une œuvre jeunesse humoristique entre dans une grille de contrôle éducatif.

Le caractère insolite de l’affaire tient à la nature même de la cible. Les Mauvais Conseils repose sur un principe satirique : énoncer le pire pour faire entendre l’inverse. Cette série occupe une place particulière dans la bibliographie d’Oster, précisément parce qu’elle parodie les automatismes de la morale pédagogique.

Le quotidien indique que la vérification sera conduite par des agents de l’appareil central du Comité d’enquête. Dans ce type de procédure, des expertises psychologiques ou linguistiques entrent couramment en jeu afin d’évaluer l’effet d’un contenu sur le lecteur, en particulier mineur. À l’issue de l’examen, les autorités disposent de plusieurs options : classement, saisine du parquet, transmission au régulateur ou restriction de diffusion.

Quand le soupçon gagne les rayons

L’éditeur AST, qui publie des œuvres de Grigori Oster, a indiqué à Kommersant n’avoir reçu aucune demande du Comité d’enquête et se dit prêt à fournir les informations nécessaires. L’Union russe du livre a également déclaré ne pas avoir été saisie. À ce stade, aucun retrait national des ouvrages d’Oster n’est documenté.

Ce n’est pas la première alerte autour de Les Mauvais Conseils. En mai 2024, Kommersant rapportait qu’un magasin du kraï de Krasnoïarsk avait retiré un exemplaire de la vente après des questions portant sur des illustrations et sur l’absence d’indication d’âge. La commerçante citée par le journal précisait alors que les griefs ne visaient pas directement l’auteur.

L’épisode survient dans un climat déjà tendu pour les professionnels russes du livre. La veille de l’article consacré à Oster, Kommersant rapportait des perquisitions chez Exmo et l’interrogatoire de son directeur général, Evgueni Kapiev, dans une enquête liée à des livres de Popcorn Books associés à des thématiques LGBT. Le journal rappelle que le mouvement LGBT international est reconnu comme extrémiste et interdit en Russie.

La pression dépasse les seuls dossiers politiques. ActuaLitté relevait en avril que l’application de la loi russe sur la propagande des stupéfiants agit déjà sur la fabrication et la commercialisation des ouvrages : passages modifiés, ayants droit sollicités, classement en catégorie adulte, hausse possible de TVA et décisions titre par titre.

Crédits photo : loretta_marburg CC 0

Par Clément Solym

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