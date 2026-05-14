Noces de papier à la bibliothèque : ici on change les livres en robe de mariée

Il faut généralement attendre 37 ans d’union maritale pour célébrer les noces de papier. À Scottdale, en Pennsylvanie, une bibliothèque publique a transformé des ouvrages abîmés en robe de mariée portable pour promouvoir sa vente annuelle d’occasion.

C'est que leur démarche ne relève pas d’une simple coquetterie installée entre deux rayonnages : il s'agit d'une robe sans bretelles, longue jusqu’au sol, montée sur un mannequin prêté par un membre du conseil d’administration.

L'équipe et les bénévoles de l'établissement ont conçu la pièce en deux semaines, à partir de pages issues de volumes trop dégradés pour servir encore en rayon, raconte People.

Cinq exemplaires endommagés, des reçus de prêt et des matériaux d’emballage ont servi à composer l’ensemble. La confection transforme donc un rebut documentaire en objet d’appel, pensé pour conduire les visiteurs vers la vente de livres usagés.

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Une vitrine cousue dans le papier

La force de l’objet tient à sa précision artisanale. Les pages superposées forment des couches à bords festonnés, avec un effet de volants. D’autres feuilles, roulées puis pliées, dessinent des fleurs en relief au niveau du corsage et de la taille. Le résultat détourne les codes de la tenue nuptiale sans quitter le champ bibliothécaire : matière première, message et destination demeurent liés aux collections.

La directrice de l’établissement, Kristy Smith, rattache directement l’initiative à la promotion de la vente. À People, elle déclare : « Nous espérions encourager les gens à acheter des livres non seulement pour les lire, mais aussi pour les recycler et les utiliser à d’autres fins. » Elle précise aussi que le vêtement n’est pas une installation fragile : « C’est une vraie robe, qui peut être retirée du mannequin et portée. »

Mais le projet a surtout des origines... financières : les budgets des bibliothèques publiques ont été réduits, alors que les dépenses continuent d’augmenter. Comme d'autres, l’établissement cherche donc des moyens de collecter des fonds afin de mieux servir sa communauté.

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Pour le meilleur et pour le livre

L'exposition s'est effectuée début de mai dans le cadre d’une exposition d’art communautaire organisée par la Scottdale Public Library. La direction souhaitait ensuite recourir à une enchère silencieuse afin de trouver un nouveau lieu d’accueil pour cette pièce. Selon Kristy Smith, les visiteurs ont bien accueilli l’objet, qui a suscité des échanges sur les usages possibles des livres au-delà de la lecture.

ActuaLitté avait déjà signalé en 2017 des initiatives plus engagées encore : à Liverpool, pour remplir les caisses, la Central Library accueillait directement des cérémonies de mariage… eh oui. À Scottdale, un exemplaire abîmé ne quitte pas vraiment les rayons : il devient outil de médiation, produit d’appel et ressource de financement. Vous avez dit seconde vie ?

Crédits photo : Scottdale Public Library

Par Nicolas Gary

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