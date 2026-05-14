La Fnac lance une soirée pour lire sans téléphone

Lire seul, mais dans une librairie pleine. La Fnac inaugure, vendredi 29 mai 2026, dans son magasin de Bercy Village, un format qu’elle présente comme sa première Reading Party. La soirée s’inscrit dans le prolongement de sa campagne « Une autre addiction est possible », lancée au printemps pour défendre la lecture dans un environnement culturel largement dominé par les écrans.

Le dispositif reste simple : une rencontre, une lecture silencieuse collective, une dédicace et un showcase. Laëtitia Colombani, dont le nouveau roman Un jour sans femme a paru le 7 mai aux Éditions de L’Iconoclaste, y dialoguera avec l’artiste Lisa Pariente autour de la création, des engagements et de la place des femmes dans la société. L’événement, gratuit, se tient sur réservation obligatoire.

L’intérêt du rendez-vous dépasse pourtant la seule promotion d’un roman. En privatisant un espace de librairie pour une séance de lecture silencieuse, la Fnac expérimente un format à la croisée du club de lecture, de la rencontre d’autrice et de l’événement culturel de marque.

À LIRE - La lecture plutôt que les écrans : Macron instaure une “journée hors ligne”

Le téléphone y tient même un rôle central par son absence : la page de l’événement annonce une soirée « entièrement Offline » et prévoit un « hôtel pour téléphones », tout en laissant aux participants la possibilité de simplement l’éteindre et le garder hors de vue.

Une campagne déjà amorcée à Paris

Cette Reading Party s’inscrit dans une séquence déjà documentée par ActuaLitté. Début avril, l’enseigne avait annoncé une campagne nationale destinée à « remettre la lecture au centre des pratiques culturelles », avec des animations organisées dans ses magasins parisiens de Ternes et de Bercy Village. L’approche revendiquée ne plaçait pas frontalement livres et écrans en opposition, mais insistait sur le temps de lecture comme espace à reconquérir.

Dans un édito publié le lendemain, ActuaLitté analysait le slogan « Une autre addiction est possible » comme une formule volontairement provocatrice, destinée à défendre la lecture sans recourir au registre de la culpabilisation. Le même texte rappelait les chiffres avancés par la Fnac : 39 % des Français déclaraient voir leur temps de lecture diminuer, un jeune de 16 à 19 ans sur trois ne lisait pas du tout, et les jeunes consacraient en moyenne 19 minutes par jour à la lecture, contre 3 h 11 aux écrans.

Le contexte donne un relief particulier à cette opération. Le Centre national du livre a publié le 14 avril 2026 la cinquième édition de son étude « Les jeunes Français et la lecture », réalisée par Ipsos bva auprès de 1500 jeunes de 7 à 19 ans. L’enquête mesure les pratiques, les freins et les leviers de lecture dans cette tranche d’âge, au moment même où les acteurs du livre cherchent des formats capables de rendre la lecture plus visible, plus sociale, moins solitaire dans son image publique.

Un roman choral comme point d’entrée

Le choix d’Un jour sans femme inscrit aussi la soirée dans une thématique plus large que la simple prescription littéraire. L’Iconoclaste présente le roman de Laëtitia Colombani comme un récit choral suivant quatre femmes sur quatre continents : Katla à Reykjavik, Michiko à Tokyo, Ana María au Salvador et Hawa au Sénégal. Toutes partagent, selon la présentation de l’éditeur, une même urgence : « dire non ». Le livre s’inspire notamment de la grève des femmes islandaises du 24 octobre 1975.

La présence de Lisa Pariente donne au rendez-vous une dimension hybride. Le programme annoncé par la Fnac prévoit un échange entre l’autrice et l’artiste, une lecture silencieuse d’environ cinquante minutes, puis un showcase privé. Le livre sert donc de point d’ancrage, mais la soirée emprunte aussi aux codes du concert intime et de l’expérience communautaire.

À LIRE - TikTok, enfance et attention : qui raconte encore l’adolescence ?

Reste l’ambiguïté du dispositif. La Fnac défend ici la lecture comme pratique d’attention, de silence et de décélération ; elle l’inscrit aussi dans une opération de marque, pensée pour attirer un public en magasin et donner une forme événementielle à la prescription culturelle.

Cette tension n’invalide pas l’initiative. Elle en constitue plutôt le sujet : face à la dispersion numérique, la librairie physique ne se contente plus d’exposer des livres. Elle organise désormais des temps où les lecteurs reviennent, ensemble, à l’acte même de lire.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com