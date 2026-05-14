L’Autre Livre : un rendez-vous à taille humaine qui fait vivre les éditeurs indépendants

Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre avance à son rythme pour l'édition de mai 2026 — calme, posé, propice aux échanges, bien que chahutée. Dans les allées, on circule sans heurt, on s’arrête facilement, on engage la conversation. Ici, le temps ne se mesure pas seulement au nombre de visiteurs.
Le 14/05/2026 à 09:19 par Inès Lefoulon
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14/05/2026 à 09:19
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Le changement de date a laissé son empreinte, et plusieurs exposants manquent à l’appel. Mais, très vite, l’attention se déplace. Ce qui frappe, au fil des rencontres, tient moins à l’absence de certains stands qu’à la qualité des échanges qui demeurent.
« On retrouve des visages familiers », se réjouit-on généralement. Les lecteurs ne viennent pas en masse, mais ils sont là — fidèles, attentifs. Ils reviennent voir un catalogue, parler d’un livre, partager une lecture. Parfois, ils racontent ce qu’ils ont aimé, ce qui les a marqués. Une relation directe, presque rare.
Dans ce cadre, le salon prend tout son sens. « L’essentiel est de faire vivre les livres », résume un représentant des Éditions L’Orpailleur. Pour ces maisons souvent peu visibles ailleurs, chaque rencontre compte : un livre feuilleté, une discussion prolongée, un lecteur qui repart avec un titre qu’il n’aurait pas croisé autrement.
« Les productions indépendantes sont peu visibles en librairie », rappelle Francis Combes, ex-président fondateur du salon. Depuis sa création, L’Autre Livre répond à cette nécessité : offrir un espace où ces ouvrages se montrent, se défendent, circulent sans passer par les filtres habituels de la mise en avant commerciale.
Derrière chaque stand, le même constat revient : l’édition indépendante repose sur un engagement exigeant, souvent porté par de petites structures. « L’édition indépendante est très solitaire », reconnaît un éditeur. Publier, diffuser, défendre ses titres : ces tâches s’additionnent, avec des moyens limités.
Le salon rompt cet isolement. Entre confrères, les échanges sont constants. On compare les expériences, on évoque les difficultés, mais sans s’y attarder. L’ambiance reste légère, ouverte. « On est contents d’être là, ravis d’être présents », nous glisse une éditrice. Et en une phrase, est dit le plaisir simple de se retrouver.
Autre évolution notable : la diversité des propositions. « On peut y trouver beaucoup de choses, même sans être très littéraire », observe un éditeur. Le salon accueille des catalogues variés, des lignes éditoriales distinctes, des formes parfois inattendues. Une manière d’élargir le public sans renoncer à l’identité du rendez-vous.
Certaines maisons, comme Les Argonautes, défendent des textes tournés vers les enjeux européens, avec l’idée de rappeler « l’importance de lire autre chose ». Ailleurs, les classiques côtoient des formes contemporaines. L’ensemble compose un paysage éditorial singulier, loin d’une image uniforme de l’édition indépendante.
Le constat économique reste partagé. « Le secteur du livre est compliqué pour tout le monde ». La phrase revient, posée, sans emphase. Elle n’efface pourtant pas ce qui se joue sur place : une présence collective, une visibilité concrète, une manière de faire tenir ensemble les livres, les éditeurs et les lecteurs.
« Le salon reste important », relève simplement Saad Bouri, président de l’association.
Dans un paysage où l’édition indépendante cherche sa place, L’Autre Livre conserve ce rôle discret mais essentiel : donner un lieu à des catalogues fragiles, faire circuler des textes moins exposés, et rappeler qu’un salon du livre se mesure aussi à l’intensité des rencontres qu’il suscite.
Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
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La Journée mondiale du livre, le 23 avril dernier, a été assombrie par un constat implacable, établi par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. L'accès aux livres numériques reste extrêmement complexe pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle, en particulier via les bibliothèques et médiathèques publiques. Le ministère de la Culture, conscient de cette problématique, envisage plusieurs pistes d'action.
29/04/2026, 12:54
Une proposition de loi visant à instaurer une présomption d’utilisation des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, dans un contexte de débats sur l’entraînement des IA à partir de contenus culturels protégés, doit encore être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Le Syndicat national de l’édition (SNE) souscrit à une tribune collective appelant les députés à examiner sans délai ce texte, déjà adopté par le Sénat.
28/04/2026, 10:27
Au cœur d'une époque particulièrement anxiogène, la fermeture d'une librairie pourrait passer inaperçue. L'événement n'est toutefois pas anodin, parce que la librairie n'est pas un commerce comme les autres. À l'heure où les difficultés s'accumulent pour le secteur, le témoignage publié ci-dessous vient rappeler ce que ces commerces ont de si spécial, et ce que l'on perd, collectivement, avec l'abaissement définitif du rideau.
28/04/2026, 09:39
La crise ouverte chez Éditions Grasset, après l’éviction d’Olivier Nora dans un contexte de reprise par Vincent Bolloré, suscite une riposte politique et intellectuelle. Trois acteurs liés aux Éditions Syllepse et au Réseau Bastille avancent une hypothèse radicale : transformer l’éditeur en coopérative pour préserver le pluralisme.
27/04/2026, 16:41
La question taraude de plus en plus de professionnels du livre, dans le monde entier : comment expliquer la baisse de l'intérêt pour lecture, souvent observée à travers l'ensemble de la population ? Une enquête de l'Ifop, consacrée aux pratiques culturelles des Français, suggère une absence d'envie pour la lecture, plus qu'un manque de temps ou d'argent.
27/04/2026, 16:05
Le licenciement d'Olivier Nora par Vincent Bolloré et le mouvement de départ de plusieurs centaines d'auteurs de la maison d'édition Grasset, en guise de protestation, a jeté la lumière sur la fragilité de l'indépendance éditoriale. La Ligue des auteurs professionnels et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse rappellent, dans un texte publié ci-dessous, que les créateurs restent bien peu protégés face à la puissance des groupes éditoriaux.
27/04/2026, 16:02
Publier un livre reste entouré d’illusions tenaces, entre promesses de succès fulgurant et doutes paralysants. À rebours de ces représentations, Nathalie Philippe démonte, avec précision et sans complaisance, les principaux mythes qui freinent ou déforment le passage à l’écriture. De la légitimité à l’autoédition, l'éditrice et fondatrice de La Sirène aux Yeux Verts éditions remet l'église au centre du village.
26/04/2026, 19:03
L'industrie du livre deviendra-t-elle enfin un échosystème ? Un espace collectif, commun, en mesure de faire corps pour assurer sa pérennité. Jérôme Sion, président de L'Agence Unique, Occitanie Culture adresse à ActuaLitté une tribune exhortant les professionnels à « garantir leur liberté collective ». Une adresse autant qu'un espoir.
24/04/2026, 20:32
Ce 23 avril marque la journée mondiale du livre, l'occasion d'en ouvrir un et de profiter des bienfaits de la lecture. Mais cette activité reste très limitée pour les personnes atteintes d'une déficience visuelle, qui ne peuvent pas lire des ouvrages imprimés d'une manière standardisée. La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France rappelle, dans un texte reproduit ci-dessous, les obstacles auxquels ils font face, ainsi que le manque de volonté politique pour lever ces barrières.
23/04/2026, 15:56
Partir, oui, mais où ? La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) annonce son soutien aux nombreux auteurs et autrices souhaitant quitter leur maison pour rejoindre les « 4000 maisons d’édition indépendantes » et faire vivre autrement le livre et la création. Quitter les grandes maisons pour une édition plus indépendante : tel est le pari de la Fill.
22/04/2026, 12:08
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