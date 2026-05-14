L’Autre Livre : un rendez-vous à taille humaine qui fait vivre les éditeurs indépendants

Le changement de date a laissé son empreinte, et plusieurs exposants manquent à l’appel. Mais, très vite, l’attention se déplace. Ce qui frappe, au fil des rencontres, tient moins à l’absence de certains stands qu’à la qualité des échanges qui demeurent.

« On retrouve des visages familiers », se réjouit-on généralement. Les lecteurs ne viennent pas en masse, mais ils sont là — fidèles, attentifs. Ils reviennent voir un catalogue, parler d’un livre, partager une lecture. Parfois, ils racontent ce qu’ils ont aimé, ce qui les a marqués. Une relation directe, presque rare.

Dans ce cadre, le salon prend tout son sens. « L’essentiel est de faire vivre les livres », résume un représentant des Éditions L’Orpailleur. Pour ces maisons souvent peu visibles ailleurs, chaque rencontre compte : un livre feuilleté, une discussion prolongée, un lecteur qui repart avec un titre qu’il n’aurait pas croisé autrement.

« Les productions indépendantes sont peu visibles en librairie », rappelle Francis Combes, ex-président fondateur du salon. Depuis sa création, L’Autre Livre répond à cette nécessité : offrir un espace où ces ouvrages se montrent, se défendent, circulent sans passer par les filtres habituels de la mise en avant commerciale.

Derrière chaque stand, le même constat revient : l’édition indépendante repose sur un engagement exigeant, souvent porté par de petites structures. « L’édition indépendante est très solitaire », reconnaît un éditeur. Publier, diffuser, défendre ses titres : ces tâches s’additionnent, avec des moyens limités.

Le salon rompt cet isolement. Entre confrères, les échanges sont constants. On compare les expériences, on évoque les difficultés, mais sans s’y attarder. L’ambiance reste légère, ouverte. « On est contents d’être là, ravis d’être présents », nous glisse une éditrice. Et en une phrase, est dit le plaisir simple de se retrouver.

Autre évolution notable : la diversité des propositions. « On peut y trouver beaucoup de choses, même sans être très littéraire », observe un éditeur. Le salon accueille des catalogues variés, des lignes éditoriales distinctes, des formes parfois inattendues. Une manière d’élargir le public sans renoncer à l’identité du rendez-vous.

Certaines maisons, comme Les Argonautes, défendent des textes tournés vers les enjeux européens, avec l’idée de rappeler « l’importance de lire autre chose ». Ailleurs, les classiques côtoient des formes contemporaines. L’ensemble compose un paysage éditorial singulier, loin d’une image uniforme de l’édition indépendante.

Le constat économique reste partagé. « Le secteur du livre est compliqué pour tout le monde ». La phrase revient, posée, sans emphase. Elle n’efface pourtant pas ce qui se joue sur place : une présence collective, une visibilité concrète, une manière de faire tenir ensemble les livres, les éditeurs et les lecteurs.

« Le salon reste important », relève simplement Saad Bouri, président de l’association.

Dans un paysage où l’édition indépendante cherche sa place, L’Autre Livre conserve ce rôle discret mais essentiel : donner un lieu à des catalogues fragiles, faire circuler des textes moins exposés, et rappeler qu’un salon du livre se mesure aussi à l’intensité des rencontres qu’il suscite.

Par Inès Lefoulon

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