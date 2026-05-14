Thotario ouvre son test public, l’occasion numérique encore à l’épreuve

La propriété numérique reste une zone de frustration pour une partie des lecteurs : un ebook s’achète, se consulte, s’archive parfois, mais ne circule pas comme un livre papier. Thotario entend s’inscrire précisément dans cet interstice. La plateforme française, consacrée aux biens culturels numériques, a ouvert le 5 mai 2026 un test grand public.

Cette première version ne constitue pas encore un lancement commercial. Elle permet de créer un compte, de recharger un portefeuille avec de l’argent fictif, d’acheter et de revendre des ebooks libres de droit, puis d’expérimenter le fonctionnement général de la plateforme. L’objectif annoncé tient davantage du banc d’essai : observer les usages, recueillir des retours et faire évoluer le service avec ses premiers utilisateurs.

Un test public, pas encore un marché

Pour accompagner cette ouverture, Thotario mise aussi sur des mécanismes communautaires. Les 100 premiers testeurs reçoivent un badge « Pionnier » numéroté dans l’ordre d’arrivée. Un tirage au sort promet également du crédit sur le futur portefeuille Thotario. Depuis l’ouverture, l’équipe dit recevoir des retours sur l’expérience de lecture numérique et sur la question de la propriété des biens dématérialisés. Aucun chiffre d’inscription, de transaction ou de revente n’accompagne toutefois cette annonce.

Sur son site de test, Thotario présente une marketplace d’ebooks structurée autour d’un store, d’un espace de revente, d’une bibliothèque personnelle et d’un espace créateur. Le slogan assume l’intention : « Redonnez de la valeur à vos livres numériques ». La plateforme décrit une bibliothèque numérique « pensée pour faire circuler la culture », avec rémunération des créateurs à chaque transaction.

Le site élargit le périmètre au-delà du seul livre numérique. Thotario y cible les créateurs de contenus numériques — ebooks, jeux indépendants, bande dessinée — et défend un modèle dans lequel les œuvres deviennent revendables, avec rémunération lors des reventes successives. La plateforme indique aussi que les œuvres utilisées dans le test proviennent du domaine public, via la Bibliothèque nationale de France et Gallica.

Un modèle revendiqué, encore à démontrer

Le cœur du projet repose sur ce que Thotario nomme un « passeport numérique ». La société le présente comme un identifiant unique attaché à l’exemplaire de l’œuvre, sous forme de NFT, destiné à encadrer le transfert, tracer l’historique des transactions et éviter la duplication d’un fichier brut. La blockchain, selon Thotario, intervient en infrastructure invisible : l’utilisateur n’aurait pas à manipuler de portefeuille crypto ni à entrer dans une logique technique complexe.

Ces affirmations doivent toutefois rester attribuées à la plateforme. Elles décrivent une architecture annoncée, non un standard déjà éprouvé par le marché du livre. Thotario affirme collaborer avec un cabinet d’avocats spécialisé pour encadrer son modèle, et renvoie vers une note juridique destinée aux investisseurs. La vérification éditoriale impose donc de distinguer trois niveaux : le test actuellement ouvert, les fonctionnalités revendiquées, et la validation juridique ou commerciale d’un modèle encore expérimental.

La rémunération promise aux créateurs repose sur deux mécanismes. D’après la foire aux questions publiée par Thotario, le créateur fixe son prix de vente initial et définit le pourcentage de royalties perçu à chaque revente. La plateforme indique prélever 25 % du prix payé lors de la vente primaire, puis 10 % lors d’une revente. Ce fonctionnement, s’il trouve des catalogues et des lecteurs, déplacerait le principe de l’occasion numérique : non plus une circulation parallèle des fichiers, mais un circuit organisé dès l’origine avec les ayants droit.

La jurisprudence Tom Kabinet en arrière-plan

Le sujet reste juridiquement sensible. En 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans l’affaire Tom Kabinet, que la vente de livres électroniques d’occasion par le biais d’un site internet constitue une « communication au public » soumise à l’autorisation de l’auteur. La Cour a précisé que la fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique ne relève pas du droit de distribution, mais du droit de communication au public, pour lequel l’épuisement du droit ne s’applique pas.

Autrement dit, la revente d’un ebook protégé ne suit pas le même régime qu’un livre imprimé. Dans le cas du papier, l’exemplaire matériel circule après la première vente. Dans le cas du numérique, la copie ne se détériore pas et se substitue beaucoup plus directement à une copie neuve, ce que la CJUE a explicitement retenu dans son raisonnement.

Thotario tente précisément de contourner cette difficulté par un accord préalable avec les créateurs et par une rémunération automatisée à chaque transaction. Le test actuel, limité à des ebooks libres de droit et à de l’argent fictif, réduit donc fortement le risque immédiat. Il ne prouve pas encore que le modèle convaincra des auteurs contemporains, des éditeurs indépendants ou des détenteurs de catalogues protégés.

DOSSIER - Thotario, ou l'ambition d'un nouveau lien autour des oeuvres numériques

Par Clément Solym

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