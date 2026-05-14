Pour que la pensée demeure libre, il faut que l'édition soit libre” - Jean-Yves Mollier

ActuaLitté publie ci-dessous le texte de son intervention, avec son autorisation.

Je voudrais commencer par une nouvelle positive. Le fait que Fyard ait été obligé de me rendre mes droits sur les livres publiés chez eux, après un tollé médiatique consécutif à la censure dont j’avais victime de la part de Livres Hebdo (sur ordre de Hachette) est la preuve que Vincent Bolloré ne peut pas tout contre nous. Je sais très bien que Vincent Bolloré dispose d’immenses moyens.

Mon premier livre s’intitulait L’argent et les lettres, histoire du capitalisme d’édition. Et depuis, j’ai publié bien d’autres livres parce qu’au fond, je suis simplement un observateur de tout ce qui se passe dans l’édition depuis le XVIIIe siècle et jusqu’à aujourd’hui.

Je représente ici aujourd’hui 87 auteurs Fayard du secteur des sciences humaines et sociales puisque pour le moment, nous n’avons pas encore demandé aux auteurs de fiction, aux romanciers, de nous rejoindre. Mais c’est déjà en cours.

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87 auteurs avec des professeurs au Collège de France, avec des sociologues comme Gisèle Sapiro qui est ici avec nous, avec des politologues, je pense à Vincent Badie qui vient de nous rejoindre. Tous ces historiens, économistes, juristes, politologues, anthropologues disent non à une opération de blanchiment car de quoi s’agit-il depuis que Vincent Bolloré s’est emparé de Lagardère et donc de Hachette ?

Il utilise le capital symbolique que vous auteurs et autrices, Grasset et vous, auteurs et autrices, Fayard, nous avons accumulé pendant plus de 40 ans. Un capital prestigieux qui doit servir à une opération de débarbouillage d’auteurs d’extrême droite qui peuvent effectivement et qui ont légitimement le droit de publier des livres politiques dans des maisons d’édition politiques, mais qui n’ont aucune légitimité pour paraître dans les mêmes catalogues que les auteurs dont ils veulent utiliser le prestige.

Notre, combat se résume en 4 points :

Récupérer nos propriétés littéraires, parce que dans les sciences humaines et sociales, un livre vieillit mais il peut être remis à jour, il peut être retravaillé et il peut, et nous l’espérons évidemment tous, retrouver des éditeurs. Et s’ils ne retrouvent pas des éditeurs, et bien les livres seront mis en open access à la disposition de tous les lecteurs.

Deuxième point, obtenir une loi qui redéfinisse les droits et obligations des auteurs et des éditeurs, mais ça vient d’être dit, je n’y reviens pas.

Troisième point, ouvrir le débat sur la concentration. Elle a été faite pour la presse, la radio et la télévision, mais Il faut aller plus loin : le livre est un média et c’est parce que le livre est un média que Vincent Bolloré a voulu l’ajouter à la panoplie de ses moyens.

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Et enfin notre quatrième point, c’était effectivement l’union avec vous tous et vous toutes. Vous êtes là et, à la liste des absents, vous rajouterez 80 auteurs Fayard parce qu’il y en a environ 6 ou 7 dans la salle. Vous voyez, nous sommes très nombreux et demain nous serons encore plus nombreux.

Je suis sûr que nous gagnerons et nous ne gagnerons pas seulement pour nous mais pour toutes celles et tous ceux qui viendront après nous. Parce que, et je termine par là, il faut que la pensée demeure libre. Pour que la pensée demeure libre, il faut que l’écriture demeure libre.

Et pour que l’écriture demeure libre, il faut que l’édition soit libre et qu’elle publie sans distinction tous les auteurs qui méritent d’être publiés.

Merci.

NDLR : pour aller plus loin dans les principes juridiques et les possibilités de quitter la maison Grasset, nous recommandons la lecture de notre enquêt : Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable.

Crédits photo : Jean-Yves Mollier - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Nicolas Gary

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