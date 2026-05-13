Prix Saint-Simon 2026 : Juan Carlos, Régis Debray et Patti Smith dans la première sélection

Cinq ouvrages figurent dans cette première liste : Réconciliation : Mémoires de Juan Carlos, publié chez Stock ; Tout de Régis Debray, chez Gallimard ; Entrelacs : Entretiens de Daniel Mendelsohn, aux éditions du Seuil ; Touché d’Alexandre Tharaud, chez Grasset ; et Le Pain des anges de Patti Smith, publié chez Gallimard.

Le prix sera remis le 20 septembre 2026 à 16h, à La Ferté-Vidame, sur les terres du duc de Saint-Simon. Le lieu fait directement écho à la figure de Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, mémorialiste majeur de la littérature française, dont le prix perpétue le nom.

Le jury est présidé depuis 2016 par Marc Lambron, écrivain, conseiller d’État et journaliste. Louis Petiet en assure le secrétariat général.

Il réunit également Amélie de Bourbon Parme, écrivaine et historienne ; Evelyne Lefebvre, vice-présidente du Conseil départemental d’Eure-et-Loir ; Patricia Boyer de Latour, grand reporter et autrice ; Laurène L’Allinec, autrice-réalisatrice de films documentaires ; Nathalie de Baudry d’Asson, membre du comité de rédaction de la Revue des Deux Mondes ; Jean-François Bège, rédacteur en chef du Courrier du Parlement ; Martine de Boisdeffre, conseillère d’État ; Cécile Guilbert, écrivaine et critique littéraire ; Albéric de Montgolfier, sénateur ; et Jean-Michel Delacomptée.

Avec cette sélection, le Prix Saint-Simon 2026 rassemble des mémoires royaux, des entretiens littéraires, un récit musical et des textes d’écrivains venus d’horizons très différents.

L’an dernier, le Prix Saint-Simon 2025 avait été attribué à Souvenirs d’un apatride, de Danièle Cohn-Bendit et Gabriel Cohn-Bendit, écrit avec Marion Van Renterghem, publié chez Mialet Barrault.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Patti Smith (Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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