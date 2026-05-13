Prix Saint-Simon 2026 : Juan Carlos, Régis Debray et Patti Smith dans la première sélection

Créé en 1975, le Prix Saint-Simon distingue chaque année un livre de mémoires. Dotée de 5000 €, la récompense dévoile sa première sélection 2026, avant un vote final prévu le 2 juillet prochain.
Le 13/05/2026 à 17:34 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
13/05/2026 à 17:34
0
Commentaires
0
Partages
Cinq ouvrages figurent dans cette première liste : Réconciliation : Mémoires de Juan Carlos, publié chez Stock ; Tout de Régis Debray, chez Gallimard ; Entrelacs : Entretiens de Daniel Mendelsohn, aux éditions du Seuil ; Touché d’Alexandre Tharaud, chez Grasset ; et Le Pain des anges de Patti Smith, publié chez Gallimard.
Le prix sera remis le 20 septembre 2026 à 16h, à La Ferté-Vidame, sur les terres du duc de Saint-Simon. Le lieu fait directement écho à la figure de Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, mémorialiste majeur de la littérature française, dont le prix perpétue le nom.
Le jury est présidé depuis 2016 par Marc Lambron, écrivain, conseiller d’État et journaliste. Louis Petiet en assure le secrétariat général.
Il réunit également Amélie de Bourbon Parme, écrivaine et historienne ; Evelyne Lefebvre, vice-présidente du Conseil départemental d’Eure-et-Loir ; Patricia Boyer de Latour, grand reporter et autrice ; Laurène L’Allinec, autrice-réalisatrice de films documentaires ; Nathalie de Baudry d’Asson, membre du comité de rédaction de la Revue des Deux Mondes ; Jean-François Bège, rédacteur en chef du Courrier du Parlement ; Martine de Boisdeffre, conseillère d’État ; Cécile Guilbert, écrivaine et critique littéraire ; Albéric de Montgolfier, sénateur ; et Jean-Michel Delacomptée.
Avec cette sélection, le Prix Saint-Simon 2026 rassemble des mémoires royaux, des entretiens littéraires, un récit musical et des textes d’écrivains venus d’horizons très différents.
L’an dernier, le Prix Saint-Simon 2025 avait été attribué à Souvenirs d’un apatride, de Danièle Cohn-Bendit et Gabriel Cohn-Bendit, écrit avec Marion Van Renterghem, publié chez Mialet Barrault.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Patti Smith (Francesca Mantovani, Gallimard)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Michel Houellebecq est le lauréat de la deuxième édition du prix Paul-Jean Toulet pour Combat toujours perdant, publié chez Flammarion. Créée en 2025, cette distinction récompense une œuvre — roman, poésie, essai ou biographie — parue en début d’année. La remise du prix est prévue le 30 mai prochain à Guéthary, où Paul-Jean Toulet passa les dernières années de sa vie.
13/05/2026, 17:14
Anne-Solange Muis reçoit le prix Gens de Mer – Littoral – ICI Bretagne pour Écume d’hiver, publié aux éditions Phébus. Le prix, créé en 2006 et remis chaque année lors du festival Étonnants Voyageurs, distingue un livre récent ayant un caractère maritime au sens large. La remise aura lieu le samedi 23 mai à Saint-Malo, où l’autrice recevra un chèque de 4000 euros remis par ICI Bretagne.
13/05/2026, 16:47
Alors que reviennent les beaux jours et les longues heures de lecture, le jury du prix Renaudot s’est réuni, mardi 12 mai 2026, pour dévoiler ses sélections de printemps dans deux catégories, « Romans » et « Essais ».
12/05/2026, 15:26
Le jury du prix Roger Nimier a arrêté la sélection finale de sa 62e édition. Réuni le 8 mai au restaurant Les Éditeurs, il a retenu quatre romans encore en lice pour le prix, qui sera remis le mardi 26 mai à 19h, au Fouquet’s, à Paris.
12/05/2026, 13:57
Aux British Book Awards 2026, Nobody’s Girl, mémoire posthume de Virginia Roberts Giuffre, reçoit le prix du Livre de l’année et celui de la non-fiction narrative. Le palmarès distingue aussi Sarah Wynn-Williams, co-lauréate du Freedom to Publish avec Giuffre, et consacre une édition dominée par les voix empêchées, l’édition jeunesse, avec AF Steadman et Dav Pilkey, ainsi que plusieurs nouvelles catégories du prix, à Londres, ce lundi 11 mai 2026.
12/05/2026, 10:12
Le nouveau prix littéraire du Roi René, créé à l’initiative des romanciers Enguerrand Guépy et Matthieu Falcone, a dévoilé les quatre romans retenus pour sa sélection finale avant la désignation du lauréat, prévue le 11 juin 2026 à Aix-en-Provence.
11/05/2026, 17:59
Le Grand Prix du Roman Michel Reybier 2026 a été attribué à Hugo Lindenberg pour Les Années souterraines, publié chez Flammarion. Dotée de 20.000 €, la récompense distingue chaque année un roman francophone paru au cours des douze derniers mois.
11/05/2026, 15:43
Adam Weymouth est le lauréat 2026 du Prix Nicolas-Bouvier Étonnants Voyageurs pour Dans les pas du loup, publié chez Albin Michel. Auteur, voyageur, journaliste britannique et militant écologiste, il s’était déjà fait remarquer avec Les Rois du Yukon (Albin Michel, 2020), premier livre salué par la presse anglo-saxonne et qui lui avait valu d’être nommé « Jeune écrivain de l’année » par le Sunday Times.
11/05/2026, 15:28
Face aux tensions internationales, la Revue des Deux Mondes lance un prix de géopolitique destiné aux étudiants de Sciences Po. Baptisé « Les Jeunes voix des Deux Mondes », ce concours invite les élèves du collège universitaire à réfléchir aux rapports entre l’Europe, les États-Unis et les ingérences numériques étrangères. Le premier prix, doté de 1000 euros, sera remis le 26 mai à 18 heures.
11/05/2026, 12:35
Le Prix Cosmos 2026 des lycéens a été attribué à Aux frontières du cosmos, publié chez Quanto. Signé par Ersilia Vaudo, astrophysicienne de formation, l’ouvrage revient sur plusieurs grandes avancées qui ont transformé la compréhension de l’Univers. La cérémonie de remise du prix se tiendra le 26 mai 2026, à 14h, dans la Grande salle des séances de l’Institut de France, à Paris.
11/05/2026, 12:21
Le Prix littéraire Who’s Who in France annonce ses finalistes 2026. Lancée par Franck Papazian, propriétaire du Who’s Who depuis 2023, et organisée par Pierre Conte, cette distinction récompense chaque année un livre francophone consacré à une existence, un parcours, une réussite ou un destin singulier.
11/05/2026, 12:00
La Booker Prize Foundation lance un prix annuel consacré à la fiction destinée aux 8-12 ans, avec un jury associant adultes et enfants. Première sélection en novembre 2026, premier lauréat en février 2027 : l’initiative renforce la visibilité éditoriale du secteur jeunesse, alors que le Royaume-Uni mobilise écoles, bibliothèques et acteurs du livre pour relancer le goût de lire chez les plus jeunes, dans tout le pays dès 2026.
08/05/2026, 09:40
Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec la Fondation du Centre des auteurs dramatiques (CEAD), a décerné le Prix Michel-Tremblay 2025 à Stephie Mazunya pour son texte Chronologies, publié par les éditions du Remue-Ménage.
07/05/2026, 14:32
Quelques semaines après une première sélection, la liste des ouvrages en lice se réduit, pour le Prix Jean d'Ormesson. La récompense sera décernée le 20 mai prochain, à 19h, au Centre national du livre, dans le 7e arrondissement de Paris.
07/05/2026, 12:19
Fondé par Libération et la Société des Gens De Lettres (SGDL), le Prix Arsène du polar francophone salue, pour son édition inaugurale, l'écrivain Tristan Saule pour Les sept robes, roman paru en 2025 aux éditions Le Quartanier.
07/05/2026, 10:07
Laurine Roux et Charlotte McConaghy remportent le Prix des Libraires 2026. La première est distinguée dans la catégorie roman français pour Trois fois la colère, publié aux Éditions du Sonneur ; la seconde dans la catégorie roman étranger pour Les Fantômes de Shearwater, paru chez Gaïa - Actes Sud dans une traduction de Marie Chabin. L’annonce est portée par le jury du prix, présidé par Nathalie Iris, après un vote auquel ont pris part plus de 2000 libraires.
06/05/2026, 20:00
Vanessa Caffin est la lauréate du 20e Prix de la Closerie des Lilas, pour son roman Le Corset, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Son roman a été élu, au deuxième tour, à 7 voix contre 5 voix à Stéphanie Perez pour Le Berger d’Alep (Récamier).
06/05/2026, 11:02
Le jury du Prix Femina a élu Olivia de Lamberterie et Emmanuelle Loyer comme nouvelles jurées, lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2026. La première dirige la rubrique livres du magazine ELLE ; la seconde, historienne, enseigne à Sciences Po Paris.
05/05/2026, 22:01
Décernés chaque année aux États-Unis, les Prix Pulitzer ne récompensent pas seulement des travaux journalistiques, mais aussi des oeuvres littéraires et ce, depuis leur création en 1917. L'auteur américain Daniel Kraus a remporté la distinction dans la catégorie « Fiction » pour son ouvrage Angel Down, publié par Atria Books.
05/05/2026, 15:57
Alice Renard a remporté le Prix Goncourt de la nouvelle 2026 pour Peaux vives, publié le 9 octobre 2025 aux éditions Héloïse d’Ormesson. Le recueil réunit neuf nouvelles, sous forme de monologues intérieurs, autour de personnages saisis dans des moments de crise, de rupture ou de remise en question. L’autrice, née à Paris en 2002, signe avec ce livre son deuxième ouvrage après La Colère et l’Envie (Héloïse d’Ormesson), paru en 2023.
05/05/2026, 15:42
Le roman En île de Karine Parquet, publié aux éditions De Borée en septembre 2024, a été distingué par le jury 2026 du Lions Clubs, qui lui a décerné son prix national. Quinze romans, élus respectivement dans les quinze régions du Lions Clubs français, étaient en compétition pour cette récompense.
04/05/2026, 16:07
Créé en 2026 par la collection poche Sang Froid des éditions Nouveau Monde, le Prix Sang Froid des Libraires distingue pour sa première édition La Photographie de Pierre Courrège, choisi par un jury de huit libraires parmi six inédits afin de récompenser un titre publié dans l’année précédente.
04/05/2026, 14:32
Le 39e Prix Jean Freustié, abrité par la Fondation de France, a été attribué à Patrice Jean pour La fin du monde avait pourtant bien commencé (Le Cherche Midi). La remise s’est tenue le 27 avril au restaurant La Cagouille, à Paris, en présence du jury, lors d’une réception marquée par un hommage à Christiane Teurlay-Freustié.
01/05/2026, 06:00
L'auteur Jean-Christophe Grangé a été désigné lauréat du Prix Jean-Jacques Rousseau de l’autobiographie pour son livre Je suis né du Diable (Albin Michel). Une cérémonie de remise de la récompense sera organisée, aux Franciscaines, à Deauville, le samedi 13 juin prochain.
30/04/2026, 16:03
Le Gala du Prix des libraires du Québec 2026 s'est déroulé, ce 28 avril, au sein du Théâtre Paradoxe de Montréal. Pour la première fois, les volets adulte et jeunesse étaient réunis dans le cadre d'une même soirée. 12 titres ont été distingués.
30/04/2026, 13:27
Le musée national des arts asiatiques — Guimet a dévoilé la sélection officielle de la 9e édition du Prix Émile Guimet de littérature asiatique, dont la cérémonie de remise se tiendra le mercredi 3 juin 2026. La récompense est organisée autour de trois catégories — roman, bande dessinée et manga.
30/04/2026, 11:12
Le salon SoBD, dédié à la bande dessinée au cœur de Paris, accueillera désormais l’édition française du Prix Sophie Castille. Cette distinction internationale, consacrée à la traduction de bande dessinée, ouvre officiellement son appel à candidatures pour l’année 2026.
29/04/2026, 13:14
Le Prix Pampelonne Ramatuelle 2026, qui distingue le récit d’un grand destin, un parcours de vie, une biographie ou une autobiographie romancée, a été décerné à Kerwin Spire pour son livre Monsieur Romain Gary, paru aux éditions Gallimard.
29/04/2026, 09:23
La poétesse et écrivaine Paloma Hermina Hidalgo a annoncé avoir reçu le prix international de poésie Yvan Goll 2026 pour son recueil Féerie, ma perte, publié aux éditions de Corlevour. Elle a adressé sa « gratitude » au jury, à son éditeur Réginald Gaillard et à celles et ceux qui accompagnent son écriture.
28/04/2026, 17:43
La Booker Prize Foundation annonce le lancement du Children’s Booker Prize, une nouvelle récompense littéraire annuelle destinée aux lecteurs de 8 à 12 ans. À cette occasion, une campagne nationale est ouverte pour recruter trois enfants jurés, appelés à participer au choix du premier lauréat, dont le nom sera dévoilé le 2 février 2027.
28/04/2026, 11:39
Créé en 2025, le prix Paul-Jean Toulet entend distinguer une œuvre - roman, poésie, essai ou biographie - publiée en début d’année. Il rend hommage à l’écrivain Paul-Jean Toulet (1867–1920). La remise du prix est prévue le 30 mai prochain à Guéthary, un lieu chargé de sens puisque l’auteur y passa les dernières années de sa vie.
27/04/2026, 16:10
Agnès Desarthe a reçu le Prix de la Ville de Deauville Livres & Musiques 2026 pour son roman L’oreille absolue, paru aux Éditions de l’Olivier. La remise du prix a été suivie par une lecture musicale, conçue par Anne-Marie Philipe et Léonor de Récondo (violon).
27/04/2026, 13:10
Le Prix Ouest 2026 consacre Louis Raymond pour Loin du Mékong, un premier roman qui traverse trois générations entre Indochine et France. Désigné par le jury le 24 avril, l’auteur reçoit 5 000 euros et une forte visibilité lors du Printemps du Livre de Montaigu, où la distinction sera remise le 9 mai, en ouverture d’une édition réunissant plus de 200 écrivains.
25/04/2026, 10:39
L’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire a attribué son Prix 2026 à Sylvie Le Bihan pour son ouvrage L’ami Louis, publié aux éditions Denoël. La décision a été prise lors de la séance du mois d’avril. La remise officielle du prix aura lieu le mardi 16 juin à l’Hôtel de ville de Nantes.
24/04/2026, 18:09
Lauriane Chapeau (scénario) et Violette Benilan (dessin et couleurs) ont reçu le Prix BD des lycéens de la Région Île-de-France pour leur album Petite Grande, paru en août 2024 aux éditions Glénat. Près d'un millier d'élèves se sont plongés dans les pages de 9 romans, recueils de poésie et bandes dessinées pour élire leur coup de cœur.
24/04/2026, 10:09
Commenter cet article