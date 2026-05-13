Il n’y a rien à faire, la mort nous ramène toujours à la littérature. Le cœur de mon chien, Google, compagnon et co-thérapeute de génie pendant 14 ans, a cessé de battre le 12 juillet 2025.

Quelques semaines après, j’ai pris l’avion vers une île grecque. Ce n’était pas un décor de carte postale, c’était une île non loin d’Athènes. Les Athéniens s’y réfugient lorsque la fournaise estivale achève de les carboniser ; 45 minutes de bateau depuis le Pirée. Premier été sans lui. J’errais sur le pont du bateau qui voguait à travers les vagues. Quand nous avons été posés, face à la mer, dans la petite maison bleue, à l’heure de la première sieste, la mort m’a rattrapée. Il a fallu que j’écrive, parce qu’il n’y avait rien d’autre à faire. Écrire.

Écrire ce qui avait été ce nous et qui était mort avec lui.

Jour après jour, je l’ai retrouvé, à l’heure de la sieste. Il y avait le bruit des touches, celui de la mer. Dans mon esprit, il n’était pas question de livre, juste de trouver quelque chose qui me tienne. Chaque jour, au fil de cet été 2025, l’écriture a structuré mon chagrin et m’a permis de continuer à être avec lui ; ma façon de dire à la mort : non, il n’est pas tout à fait avec toi tant que j’écris.



Il y a eu le mois d’août, le retour, Paris à nouveau. Le cabinet et la maison vide de son absence. J’écrivais tellement que je n’avais pas le temps d’aller chercher ses cendres, qui étaient arrivées chez le vétérinaire.

Les patients m’ont parlé de lui en septembre ; pourquoi était-il absent ? J’ai menti parfois — enfin, j’ai retardé l’échéance —, à d’autres j’ai dit la vérité. J’ai continué à écrire.



En octobre ou en novembre, je me suis décidé à envoyer ce texte à quelques amis ; comment imaginer « offrir » mon deuil à un éditeur ? Contre toute attente, les retours furent pleins d’émotion. Certains ne parvenaient pas à finir tant ils pleuraient. Je ne comprenais pas, car moi, je ne parvenais plus à pleurer.



Une amie m’a conseillé de faire parvenir le manuscrit à un éditeur.



Je relisais le texte, je le raturais, encore et encore.



Un jour de vacances, en Normandie, dans une librairie de Trouville, « l’usage du papier », je suis tombé par hasard sur un petit livre de Fabrice Gaignault, « un livre », aux éditions Arléa. J’aurais pu ne pas le voir. Mais j’ai attrapé ce livre-là, je l’ai acheté, puis je l’ai dévoré. Le livre m’a bouleversé. Je l’ai relu. Puis, sans réfléchir, j’ai écrit à la directrice des éditions Arléa sur Instagram pour lui faire part de mon coup de cœur pour ce livre et sa maison. Anne a dit : « C’est un bon début. » J’ai ajouté que j’avais un texte à lui envoyer. Elle a dit : « D’accord. Par la Poste. »



Les mois ont passé, j’ai écrit encore, repris. Un jour Anne a dit : « on attend autre chose de vous ». Cette phrase a ouvert quelque chose en moi. Et c’était comme si à travers elle, Google parlait encore, vivait encore. C’était au-delà d’un deuil ; c’était l’histoire d’un petit chien thérapeute, et de la lumière qu’il laissait derrière lui.



Le 20 mars 2026, c’était mon tout dernier jour pour donner mon BON À TIRER à l’éditeur. Boucle de famille

WhatsApp ce même jour : « M. est partie ».

Obsèques, sud, la mer encore. Une promenade seule sur les rives de Saint-Tropez. Je reçois par Anne la couverture du livre à paraître, un petit chien dessiné. Et cette fois, je pleure.



L’écriture de ce livre a été provoquée par un deuil ; elle s’achève sur un autre deuil qui commence. Voici venu le temps du « petit chien thérapeute ». Depuis le 7 mai en librairie.

Valentin Spitz

Valentin Spitz est écrivain et psychanalyste.

Par Auteur invité

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