Le 13/05/2026 à 17:55 par Auteur invité
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13/05/2026 à 17:55
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Il n’y a rien à faire, la mort nous ramène toujours à la littérature. Le cœur de mon chien, Google, compagnon et co-thérapeute de génie pendant 14 ans, a cessé de battre le 12 juillet 2025.
Quelques semaines après, j’ai pris l’avion vers une île grecque. Ce n’était pas un décor de carte postale, c’était une île non loin d’Athènes. Les Athéniens s’y réfugient lorsque la fournaise estivale achève de les carboniser ; 45 minutes de bateau depuis le Pirée. Premier été sans lui. J’errais sur le pont du bateau qui voguait à travers les vagues. Quand nous avons été posés, face à la mer, dans la petite maison bleue, à l’heure de la première sieste, la mort m’a rattrapée. Il a fallu que j’écrive, parce qu’il n’y avait rien d’autre à faire. Écrire.
Écrire ce qui avait été ce nous et qui était mort avec lui.
Jour après jour, je l’ai retrouvé, à l’heure de la sieste. Il y avait le bruit des touches, celui de la mer. Dans mon esprit, il n’était pas question de livre, juste de trouver quelque chose qui me tienne. Chaque jour, au fil de cet été 2025, l’écriture a structuré mon chagrin et m’a permis de continuer à être avec lui ; ma façon de dire à la mort : non, il n’est pas tout à fait avec toi tant que j’écris.
Il y a eu le mois d’août, le retour, Paris à nouveau. Le cabinet et la maison vide de son absence. J’écrivais tellement que je n’avais pas le temps d’aller chercher ses cendres, qui étaient arrivées chez le vétérinaire.
Les patients m’ont parlé de lui en septembre ; pourquoi était-il absent ? J’ai menti parfois — enfin, j’ai retardé l’échéance —, à d’autres j’ai dit la vérité. J’ai continué à écrire.
En octobre ou en novembre, je me suis décidé à envoyer ce texte à quelques amis ; comment imaginer « offrir » mon deuil à un éditeur ? Contre toute attente, les retours furent pleins d’émotion. Certains ne parvenaient pas à finir tant ils pleuraient. Je ne comprenais pas, car moi, je ne parvenais plus à pleurer.
Une amie m’a conseillé de faire parvenir le manuscrit à un éditeur.
Je relisais le texte, je le raturais, encore et encore.
Un jour de vacances, en Normandie, dans une librairie de Trouville, « l’usage du papier », je suis tombé par hasard sur un petit livre de Fabrice Gaignault, « un livre », aux éditions Arléa. J’aurais pu ne pas le voir. Mais j’ai attrapé ce livre-là, je l’ai acheté, puis je l’ai dévoré. Le livre m’a bouleversé. Je l’ai relu. Puis, sans réfléchir, j’ai écrit à la directrice des éditions Arléa sur Instagram pour lui faire part de mon coup de cœur pour ce livre et sa maison. Anne a dit : « C’est un bon début. » J’ai ajouté que j’avais un texte à lui envoyer. Elle a dit : « D’accord. Par la Poste. »
Les mois ont passé, j’ai écrit encore, repris. Un jour Anne a dit : « on attend autre chose de vous ». Cette phrase a ouvert quelque chose en moi. Et c’était comme si à travers elle, Google parlait encore, vivait encore. C’était au-delà d’un deuil ; c’était l’histoire d’un petit chien thérapeute, et de la lumière qu’il laissait derrière lui.
Le 20 mars 2026, c’était mon tout dernier jour pour donner mon BON À TIRER à l’éditeur. Boucle de famille
WhatsApp ce même jour : « M. est partie ».
Obsèques, sud, la mer encore. Une promenade seule sur les rives de Saint-Tropez. Je reçois par Anne la couverture du livre à paraître, un petit chien dessiné. Et cette fois, je pleure.
L’écriture de ce livre a été provoquée par un deuil ; elle s’achève sur un autre deuil qui commence. Voici venu le temps du « petit chien thérapeute ». Depuis le 7 mai en librairie.
Valentin Spitz
Valentin Spitz est écrivain et psychanalyste.
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 07/05/2026
128 pages
Arléa Editions
17,00 €
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La crise ouverte chez Grasset après le départ d’Olivier Nora s’étend désormais au catalogue étranger de la maison. Plusieurs écrivains internationaux publiés en traduction chez l’éditeur de la rue des Saints-Pères annoncent qu’ils ne proposeront pas leurs prochains livres à Grasset, dans un texte collectif transmis à l’AFP. Parmi les signataires figurent notamment Han Kang, prix Nobel de littérature 2024, Ali Smith, Jón Kalman Stefánsson, Colm Tóibín, ou encore Sandro Veronesi.
11/05/2026, 15:58
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse a adopté, lors de son assemblée générale du 9 avril 2026, une revalorisation de 1,1 % de ses recommandations tarifaires pour 2027. Cette hausse, calculée à partir de l’indice des prix à la consommation publié par l’Insee en mars 2026, concerne les rémunérations conseillées pour les rencontres, ateliers, signatures et lectures-performances organisés avec des auteur·ices.
11/05/2026, 13:56
Lors de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, Soumya Bourouaha a accusé Catherine Pégard de « piétiner le législateur » dans la préparation des décrets sur la protection sociale des artistes-auteurs. En cause : la place accordée aux OGC, les élections professionnelles et le rôle maintenu de la SSAA. Embarrassée, la ministre assure cependant que le décret respecte la loi et renvoie son examen au Conseil d’État.
11/05/2026, 12:37
Pour les auteurs de Grasset, le limogeage d’Olivier Nora a rappelé une évidence parfois négligée : le lien qui unit une œuvre à sa maison passe d’abord par le contrat d’édition. Et si nombre d’entre eux cherchent aujourd’hui une sortie de secours, une piste mérite d’être examinée avec sérieux.
10/05/2026, 18:33
Aux États-Unis, Ready or Rot associe romance, école publique et invasion zombie. Le contrat intervient alors que la dark romance domine les ventes grâce à BookTok. Après Orgueil et Préjugés et Zombies (trad. Laurent Bury), l’édition teste un nouveau déplacement du désir vers la comédie de survie, plus légère et plus conceptuelle. Donc facile à identifier sur les réseaux comme en librairie de genre ?
10/05/2026, 09:10
Après l’appel à la grève du 7 mai, les bibliothécaires parisiens maintiennent la pression sur la Ville, avec une nouvelle journée annoncée le 9 mai. Les syndicats dénoncent sous-effectifs, horaires élargis, équipements sous-dimensionnés et tensions dans les établissements. Le conflit prolonge une contestation déjà documentée par ActuaLitté autour du plan Lire à Paris (PLAP de son petit acronyme).
10/05/2026, 07:49
La FIFA confiera à Fanatics, sous marque Topps, les vignettes et cartes officielles de ses compétitions à partir de 2031. Panini, associé à la Coupe du monde depuis 1970, conservera les éditions 2026 et 2030. Ce basculement transforme un rituel de collection imprimée en marché mondial de licences, entre papier, numérique, droit à l’image, événements, produits dérivés et partage de la valeur sportive, désormais piloté par des plateformes globales.
09/05/2026, 11:42
Le Sénat a définitivement validé, ce jeudi 7 mai, le projet de loi instaurant un cadre général pour la restitution des biens culturels spoliés. Ce texte met fin à la nécessité d'une loi d'exception pour chaque dossier de retour vers les États d'origine. En instaurant des commissions scientifiques et une obligation de recherche de provenance, le législateur entend concilier la protection du patrimoine national et les impératifs éthiques internationaux.
09/05/2026, 10:51
La poétesse britannique Abigail Ottley, soutenue par Freedom in the Arts, engage une procédure contre Arts Council England, apprend ActuaLitté. Le dossier prolonge une controverse déjà ouverte autour de The Aftershock Review, revue littéraire financée par fonds publics, accusée d’avoir retiré un poème pour des motifs liés aux prises de position de son autrice.
09/05/2026, 09:20
Dans les entreprises, l’intelligence artificielle s’installe au cœur des services communication, marketing et éditoriaux. Elle promet des économies rapides, des productions accélérées et des contenus disponibles à la demande. Mais elle crée aussi une tension nouvelle : comment préserver une créativité vraiment identifiable quand l’organisation cherche d’abord à produire plus vite, avec moins de moyens humains ?
08/05/2026, 18:39
À Bruxelles, devant le bâtiment de l'ambassade de la République islamique d'Iran, s'est tenue la cérémonie de deuil « Les Anges de Minab », soutenue par l'eurodéputé Milan Uhrík et la coalition L'Initiative européenne contre la guerre.
08/05/2026, 16:28
Miguel Poveda pensait avoir révélé un poème inconnu de Federico García Lorca, découvert au dos d’un manuscrit acheté en Allemagne. Trois spécialistes du poète contestent désormais l’attribution et jugent le texte apocryphe. L’affaire oppose enthousiasme patrimonial, stratégie éditoriale et exigence d’authentification, dans un fonds lorquien où chaque feuillet suscite une bataille de preuves, de légitimité publique et d’usages éditoriaux.
08/05/2026, 10:20
L’Autorité des marchés financiers valide l’offre publique d’achat d’EP FR HoldCo sur Fnac Darty. Daniel Křetínský, déjà premier actionnaire via VESA Equity Investment, franchit une étape décisive vers la majorité du distributeur culturel et technique. Le prix reste fixé à 36 € par action, sans retrait obligatoire annoncé. Pour l’édition, l’enjeu porte aussi sur un réseau que la société présente comme le premier libraire de France, en librairie.
08/05/2026, 08:59
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