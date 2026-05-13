Nous n’avons plus de trésorerie” : l'éditeur engagé Melrakki ferme

« Aujourd'hui, faute de trésorerie, nous avons pris la décision de clôturer la société au 31 mai 2026 afin de limiter les risques financiers personnels que cette aventure implique désormais », écrivent ses fondateurs Carine Sandon, ancienne juriste et responsable de la galerie d'art Harmattan Chamonix, et Adrien Favre, photographe animalier.

Une décision qualifiée de « difficile », mais présentée aussi comme le symptôme d’« une réalité du monde du livre » où « les petites maisons d'édition indépendantes prennent des risques éditoriaux, humains et économiques considérables dans un système qui les fragilise chaque année davantage ».

Un pari risqué

Fondée en 2021, Melrakki — « renard » en vieux norrois — était née dans le sillage de la pandémie. La maison défendait dès l’origine une ligne éditoriale engagée : publier des ouvrages consacrés au vivant, à la photographie et à la protection animale, tout en assumant un modèle de fabrication intégralement français.

« Publier des livres auxquels nous croyions profondément, défendre des voix singulières et construire une maison d'édition indépendante, libre dans ses choix éditoriaux », résument aujourd’hui les fondateurs à propos de leurs ambitions initiales.

L’éditeur revendiquait également une démarche écologique forte : impression en France uniquement, recours à des imprimeurs labellisés Imprim’Vert et certifiés PEFC et FSC, limitation de l’impact carbone, et reversement d’une partie des bénéfices à des associations de protection animale.

Mais ce positionnement avait un coût. Dès 2025, Carine Sandon expliquait à ActuaLitté les difficultés rencontrées par une structure de cette taille : « Il y a environ 50 % de différence de coût de fabrication entre un livre imprimé en France et le même produit dans un pays de l'Est ou en Espagne. Dans le monde du livre, dès qu’on veut adopter une démarche écologique, ce n’est absolument pas rentable. »

À ces coûts de fabrication élevés se sont ajoutées d’autres fragilités structurelles : baisse des ventes, recul du pouvoir d’achat, diminution des aides publiques, poids des salons pour assurer la visibilité des ouvrages, mais surtout mécanique des retours libraires.

Un dernier appel aux lecteurs

Carine Sandon décrivait alors une trésorerie constamment fragilisée : « Quand une librairie ou une centrale d’achat nous prend 100 exemplaires, sur le moment, c’est bien. Mais quand on en récupère 50 en retour, c’est un désastre pour notre trésorerie. » Et de décrire un milieu où « beaucoup vivent au smic, voire pas payés du tout », où certaines structures « fonctionnent uniquement grâce aux bénévoles » et où plusieurs éditeurs choisissent désormais de ne plus être diffusés en librairie en raison des coûts.

Diffusée par Pollen, Melrakki avait lancé au printemps 2025 une campagne de financement participatif pour tenter d’assurer sa survie. La maison expliquait alors avoir besoin de 10.000 € pour financer deux nouveaux projets éditoriaux, payer les droits d’auteur, rembourser une partie des emprunts et couvrir les frais de fonctionnement. « Depuis le lancement de Melrakki, je n’ai jamais pu me sortir le moindre centime », confiait alors Carine Sandon.

La campagne, qui aura réuni 4689 €, n’aura finalement pas suffi à sauver la structure.

Dans leur message de fermeture, les fondateurs pointent directement « un système du livre dominé par les grands groupes et les centrales d’achat ».

Avant la fermeture définitive, Melrakki a choisi d’organiser une liquidation des stocks afin d’éviter le pilon. « Le monde du livre produit déjà énormément de gaspillage ; il nous paraît aujourd'hui inimaginable de détruire ces ouvrages », expliquent les fondateurs. Les livres restants sont donc proposés à la vente sur la boutique en ligne de l’éditeur. « Chaque commande nous aide à donner une dernière vie à ces livres plutôt qu'à les détruire, tout en soutenant une dernière fois nos auteurs », ajoutent-ils.

Dans leur message d’adieu, les fondateurs remercient leurs auteurs, les librairies indépendantes et les lecteurs ayant accompagné l’aventure depuis 2021. Ils concluent par un appel : « Soutenir une maison d'édition indépendante quand on achète un livre neuf, c'est soutenir la diversité éditoriale, la prise de risque et la liberté de création. Ce sont ces maisons qui ouvrent des espaces de liberté et permettent à de nouvelles voix d'exister. »

Crédits photo : Carine Sandon (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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