Michel Houellebecq remporte le prix Paul-Jean Toulet 2026 avec Combat toujours perdant

Avec Combat toujours perdant, Michel Houellebecq revient à la poésie après Anéantir, son dernier roman de quelque 700 pages. Le contraste est net : ce nouveau recueil compte 72 pages et rassemble des poèmes inédits, dans une veine mélancolique et désabusée - certains diront politiquement problématique à plusieurs moment - familière aux lecteurs de l’auteur.

Publié chez Flammarion, l’ouvrage entretient aussi un lien avec la musique. Plusieurs textes du recueil figurent dans Souvenez-vous de l’homme, album de douze chansons cosignées par Michel Houellebecq et Frédéric Lo. Six poèmes y trouvent ainsi une seconde vie, cette fois chantée.

Michel Houellebecq, romancier, essayiste et poète, demeure l’un des écrivains français les plus importants de sa génération. Considéré par certains comme un auteur de plus en plus réactionnaire, et par d’autres comme un observateur lucide des dérives des sociétés occidentales, il occupe toujours une place centrale dans le paysage littéraire contemporain. Son œuvre est traduite dans une quarantaine de langues.

Pour cette deuxième édition, la sélection finale réunissait quatre titres : Combat toujours perdant, de Michel Houellebecq donc ; Les Tendresses de Zanzibar, de Thomas Morales, au Rocher ; Ma Gloire, de Florent Oiseau, chez Gallimard ; et Rapport d’activité, de Sarah Orokieta, aux éditions Zoé.

Le jury du prix rassemble des personnalités issues de différents horizons : Fanny Ardant, Florence Chataignier, Aude Lancelin, Frédéric Beigbeder, Guillaume Durand, Fabrice Gaignault, Jean Le Gall, Frédéric Martinez, Léon Mazzella, Frédéric Pajak et Frédéric Schiffter.

Le prix Paul-Jean Toulet rend hommage à l’écrivain né à Pau en 1867 et mort en 1920. Après une vie partagée entre Paris, le Pays basque et plusieurs voyages, l’auteur s’installe finalement à Guéthary. Son nom reste notamment associé aux Contrerimes, publiées à titre posthume en 1921.

Son écriture se distingue par une mélancolie élégante, une grande précision stylistique et une ironie constante. Longtemps lu comme un écrivain régionaliste, Paul-Jean Toulet laisse une œuvre plus large, traversée par une réflexion sur la condition humaine.

La première édition du prix avait été attribuée à Frédéric Pajak pour Les Étrangers, publié aux éditions Noir sur Blanc. La remise avait eu lieu dans le jardin de la maison Etcheberria, à Guéthary. La relance récente du prix doit notamment à Frédéric Beigbeder et au philosophe Frédéric Schiffter, dans une continuité marquée par la participation passée de figures comme Michel Déon ou Jean Dutourd.

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Crédits photo : Michel Houellebecq (Secretaría de Cultura, CC BY-SA 2.0)

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Par Hocine Bouhadjera

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