Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires

Le monde des livres est en émoi : après le brouhaha de l’affaire Nora, c’est le placement en redressement judiciaire de Gibert Joseph (la 1ère librairie indépendante) qui l’agite. Si l’amont et l’aval du marché du livre vont de guingois, les intermédiaires s’en repaissent. Peut-il en être autrement ?

Dans une lettre aux employés, la Direction de la 1ère librairie indépendante explique la dégradation du compte d’exploitation par un effet ciseaux (baisse des ventes de livres neufs, hausse des coûts fixes). En tout cas, ce n’est pas la marge commerciale de Gibert Joseph Paris (siren 435044714) qui était de 43,9 % en 2025, de 46,04 % en 2024, de 43,49 % en 2023, ce que bien d’autres librairies d’envergure pourraient envier, par exemple Martelle (siren 301073789) avec ses 39,23 % en 2025 et 40 % en 2024, ou bien Mollat (siren 384798831) avec ses 33,69 % en 2025, 33,13 % en 2024 et 32,49 % en 2023.

Actuellement, vendre beaucoup de livres d’occasion améliore significativement la marge, et donc chacun comprend la réorientation de l’activité planifiée par la Direction de Gibert Joseph (passer de 30 M€ pour l’occasion à 60 M€ en 2029... un objectif ambitieux).

Voulant contribuer très modestement au redressement, le mercredi 6 mai 2026 nous sommes passés chez Gibert Joseph, précisément aux rayons polars et romans pour renouveler notre proposition commerciale de janvier (à savoir : 50 % de remise pour 12 exemplaires, frais d’envoi gratuits, retour possible sans frais pour la commande de placement), à laquelle les libraires parisiens n’avaient pas donné suite, comme Martelle et Mollat d’ailleurs...

Engendrée notamment par le confort du prix unique, la routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires, même chez ceux qui prétendent l’être dans leurs espaces. Mais le 6 mai, l’administrateur judiciaire avait bloqué les commandes fournisseurs : c’est le b.a.-ba de son job.

Alors que faire, puisque les librairies indépendantes sont quasiment toutes confrontées à cet effet ciseaux ?

Certainement pas augmenter les prix des livres, qui auraient été maintenus à des tarifs « anormalement bas » selon Olivier Labbé (LA librairie de référence à Blois, qui cesse son activité en juin) : d’une part parce que l’effet d’une hausse des prix, cumulée à une dégradation du pouvoir d’achat de la majorité des Français, serait fort probablement une aggravation de la baisse du chiffre d’affaires des librairies ; et d’autre part parce que, toutes choses restant égales par ailleurs, cette augmentation des prix risquerait de profiter plus à d’autres acteurs de la chaîne du livre.

Certainement pas octroyer des subventions, qui ne seraient que des cautères sur une jambe de bois.

En revanche, agir sur le loyer des boutiques de centre-ville, en le fixant administrativement par exemple, serait une mesure efficace. Immédiatement. Cela dit, concernant Gibert Joseph, nous remarquons beaucoup de SCI dans sa nébuleuse...

En vérité, les remèdes au déclin des librairies indépendantes se situent d’une part dans un changement de leur pratique commerciale (se libérer notamment des fourches caudines des diffuseurs-distributeurs, sans jeter le bébé avec l’eau du bain), et d’autre part dans l’augmentation significative de la remise par les éditeurs grâce au développement de leur auto-distribution.

TRIBUNE - “Pas de liberté de création sans indépendance éditoriale”

Pour commencer cette modification de la chaîne de la valeur, chers libraires indépendants, aidez-vous comme certains éditeurs vraiment indépendants peuvent déjà vous aider... et le ciel vous aidera !



Francis Kapétanovic – fondateur des éditions Abak

Crédit image : CC BY-SA 2.0 / ActuaLitté





Par Auteur invité

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