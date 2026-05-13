Rosa Bursztein : Les auteurs pris en otages

Ici, Rosa Bursztein humoriste, comédienne et autrice française. Issue de la scène et du stand-up, elle développe un univers très personnel, à la fois cru, introspectif et volontiers autofictionnel, où les questions de désir, de féminisme, d’amour, de famille et de contradictions intimes occupent une place centrale. Son podcast Les mecs que je veux ken, lancé en 2019, prolonge cette démarche sous forme d’entretiens avec des artistes qu’elle admire, autour du désir, de la création et de la parole sincère.

Elle publie en 2022 Les Mecs que je veux ken aux éditions Les Arènes, récit autobiographique présenté par l’éditeur comme une réflexion sur l’imaginaire érotique et social imposé aux femmes. En 2026, elle revient en librairie chez Grasset avec La peur au ventre, texte centré sur la peur, la maladie, le désir d’enfant et l’expérience d’une fausse couche.

Pas de chance ? C'est ce qu'elle raconte :

DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset

Par Nicolas Gary

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