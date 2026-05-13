Palaiseau : comment le salon Dimension veut réconcilier science et littérature

Grégory Hermant, responsable du service événementiel de la ville de Palaiseau, revient sur la troisième édition de Dimension, salon du livre consacré aux liens entre science, science-fiction et vulgarisation. Un rendez-vous encore jeune, mais déjà identifié par son public, ses auteurs et ses partenaires.
Le 13/05/2026 à 17:01 par Inès Lefoulon
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13/05/2026 à 17:01
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À Palaiseau, le salon Dimension avance sans tapage. Pas de démesure, pas de promesses tonitruantes. Juste une ligne claire — presque obstinée — qui se dessine édition après édition : faire dialoguer littérature, science et imaginaire, sans jamais perdre le public en route.
Pour sa troisième édition, l’événement organisé par la ville assume pleinement cette continuité. Grégory Hermant, responsable du service événementiel, le reconnaît d’emblée : « Sur la première édition, on ne savait pas encore ce qui allait se passer. Autant maintenant, on sait qu’on a rencontré notre public. » Le constat est modeste, mais solide. Environ 900 visiteurs la première année, un millier lors de la seconde.
Dimension préfère avancer par consolidation. « On a vraiment gardé le squelette des deux premières éditions pour continuer à fidéliser le public », explique-t-il. Même format, même amplitude horaire, même importance accordée aux tables rondes. Le salon semble avoir trouvé son rythme. Et peut-être aussi son identité.
Cette année, la présence d’Étienne Klein comme parrain agit presque comme une évidence. Physicien, philosophe des sciences, immense passeur d’idées : son profil résume à lui seul l’ambition du festival. « Je pense qu’on ne peut pas avoir un parrain qui colle mieux à notre salon », affirme Grégory Hermant. Car Dimension ne veut pas seulement célébrer la science-fiction ; le salon cherche aussi à montrer comment l’imaginaire peut ouvrir une porte vers la connaissance scientifique.
Ce positionnement, le festival le revendique désormais clairement. Quelque part entre les Utopiales nantaises et une manifestation de vulgarisation scientifique, avec une couleur propre, liée au territoire de Palaiseau et du plateau de Saclay. « On est géographiquement dans un terroir scientifique », rappelle Grégory, évoquant les grandes écoles et centres de recherche voisins.
Mais le salon refuse l’entre-soi savant. L’équilibre reste central. Science, essais, romans, BD, littérature jeunesse : tout doit cohabiter. « Dans notre idée, on programme le salon de sorte à ce que tous les membres de la famille soient contents en sortant du salon. » Une formule simple, qui dit beaucoup de la philosophie générale.
Cette volonté d’ouverture se retrouve aussi dans la construction des tables rondes. Pas question d’aligner uniquement des scientifiques face à des scientifiques. Grégory préfère provoquer des croisements inattendus : un auteur de bande dessinée confronté à un chercheur, un romancier plongé dans une discussion très technique. « C’est plus sympa de les voir un peu hors de leur prérequis », dit-il avec amusement.
L’autre axe fort du salon concerne désormais la médiation. Et même, plus précisément, la transmission. Cette année, Dimension renforce encore son travail avec les scolaires. Trois auteurs iront rencontrer élèves et collégiens avant l’ouverture officielle. Surtout, un après-midi consacré aux métiers du livre permettra à des classes de seconde de découvrir toute la chaîne éditoriale : auteurs, imprimeurs, libraires, attachés de presse, critiques, bibliothécaires, illustrateurs…
L’objectif dépasse largement la simple animation culturelle. « Si ça permet à un élève de découvrir quelque chose et d’avoir une idée pour son orientation, on sera content. » Derrière le salon, on perçoit alors une autre ambition : créer un espace où la culture devient aussi un terrain d’émancipation.
Les expositions participent elles aussi à cette logique. Xavier Coste — invité de longue date rêvé par l’équipe — présentera des planches originales de 1984. Une manière de montrer le travail invisible derrière la bande dessinée. « Des fois, dans les originaux, il y a des essais avant la planche définitive. Donc on voit le travail », insiste Grégory.
Une seconde exposition, conçue avec les étudiants de l’école Estienne, proposera des couvertures imaginaires de romans de science-fiction inexistants. Là encore, le projet raconte quelque chose de Dimension : faire émerger des passerelles, provoquer des rencontres, créer des envies.
À LIRE - Dimension 2026 : le salon qui mêle littérature et sciences
Et puis il y a le cinéma. Après une expérience mitigée lors de la première édition, le salon a changé de stratégie. Fini les films récents : place aux classiques projetés en salle. Après Alien l’an dernier, ce sera La Planète des singes version 1968 cette année. « On touche deux publics : les amateurs de science-fiction et ceux qui n’ont jamais vu ces films au cinéma », explique Grégory.
Trois ans après sa naissance, Dimension semble surtout avoir gagné quelque chose d’essentiel : une crédibilité. Désormais, des éditeurs contactent eux-mêmes l’organisation. « Les premières éditions, c’était laborieux parce qu’on n’existait pas. Maintenant, les maisons d’édition viennent aussi vers nous. »
Le signe, peut-être, qu’un salon commence réellement à compter lorsqu’il cesse de devoir prouver qu’il mérite d’exister.
Crédits photo : Grégory Hermant
Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
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Le licenciement d'Olivier Nora par Vincent Bolloré et le mouvement de départ de plusieurs centaines d'auteurs de la maison d'édition Grasset, en guise de protestation, a jeté la lumière sur la fragilité de l'indépendance éditoriale. La Ligue des auteurs professionnels et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse rappellent, dans un texte publié ci-dessous, que les créateurs restent bien peu protégés face à la puissance des groupes éditoriaux.
27/04/2026, 16:02
Publier un livre reste entouré d’illusions tenaces, entre promesses de succès fulgurant et doutes paralysants. À rebours de ces représentations, Nathalie Philippe démonte, avec précision et sans complaisance, les principaux mythes qui freinent ou déforment le passage à l’écriture. De la légitimité à l’autoédition, l'éditrice et fondatrice de La Sirène aux Yeux Verts éditions remet l'église au centre du village.
26/04/2026, 19:03
L'industrie du livre deviendra-t-elle enfin un échosystème ? Un espace collectif, commun, en mesure de faire corps pour assurer sa pérennité. Jérôme Sion, président de L'Agence Unique, Occitanie Culture adresse à ActuaLitté une tribune exhortant les professionnels à « garantir leur liberté collective ». Une adresse autant qu'un espoir.
24/04/2026, 20:32
Ce 23 avril marque la journée mondiale du livre, l'occasion d'en ouvrir un et de profiter des bienfaits de la lecture. Mais cette activité reste très limitée pour les personnes atteintes d'une déficience visuelle, qui ne peuvent pas lire des ouvrages imprimés d'une manière standardisée. La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France rappelle, dans un texte reproduit ci-dessous, les obstacles auxquels ils font face, ainsi que le manque de volonté politique pour lever ces barrières.
23/04/2026, 15:56
Partir, oui, mais où ? La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) annonce son soutien aux nombreux auteurs et autrices souhaitant quitter leur maison pour rejoindre les « 4000 maisons d’édition indépendantes » et faire vivre autrement le livre et la création. Quitter les grandes maisons pour une édition plus indépendante : tel est le pari de la Fill.
22/04/2026, 12:08
En janvier, l’intersyndicale réunissant une trentaine d’organisations réagissait déjà à un courrier de l’URSSAF : « Artistes-auteurs : ce qui change pour votre protection sociale en 2026 ! ». Quelques mois plus tard, le ministère de la Culture présente un projet de décret d’application de la réforme, vivement contesté par les organisations, qui y voient un détournement du vote des députés. Le texte de l'organisation est reproduit en intégralité ci-dessous.
22/04/2026, 11:06
Le travail de Michael Roch s’inscrit dans celui d'une génération d’auteurs cherchant à renouveler les formes narratives pour mieux rendre compte des réalités politiques et culturelles du monde contemporain. Dans ce texte, il défend une « esthétique du dévoilement » qui rompt avec les formes héritées et revendique une littérature qui nomme, explicite et engage le lecteur face aux mécanismes de domination.
21/04/2026, 16:22
Le Conseil permanent des écrivains (CPE) alerte sur les effets de la concentration croissante dans l’édition, relancée par l’éviction d’Olivier Nora chez Grasset. Dans une tribune reproduite ci-dessous, l’organisation appelle à adapter le cadre légal et à rouvrir les discussions avec les éditeurs, notamment sur les contrats d’auteur, la durée des cessions de droits et le respect du droit moral.
21/04/2026, 16:03
Un collectif d'auteurs des éditions Grasset Jeunesses se mobilise à travers une tribune pour soutenir « la liberté de création [qui] est indispensable aux bons livres ». Alors que la maison fait l'objet d'une attention médiatique à la hauteur de ce qu'elle traverse, ActuaLitté publie leur texte en intégralité.
21/04/2026, 15:31
Exclusif – Vice-présidente du Sénat, membre de la commission culture, éducation et communication, la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) appelle aussi de ses vœux, après les événements au sein du groupe Hachette, à la création d'une clause de conscience pour les auteurs. Mais cet ajout au contrat d'édition ne pourra se faire rapidement qu'avec le soutien du gouvernement, qu'elle interpelle par un courrier à Catherine Pégard, ministre de la Culture. Il est reproduit ci-dessous, en intégralité.
21/04/2026, 08:35
Les responsables de festivals et manifestations littéraires réunis au sein du réseau RELIEF prennent la parole après l’éviction d’Olivier Nora. Dans un texte collectif, ils expriment leur attachement au rôle des éditeurs dans la chaîne du livre et leur inquiétude face aux conséquences pour les équipes. Ils rappellent l’importance du lien construit avec les auteurs et le public, dans un contexte de fragilisation de la lecture. Une prise de position qui souligne aussi les équilibres du monde éditorial contemporain.
20/04/2026, 16:12
L'interventionnisme de Vincent Bolloré dans les entreprises dont il est le propriétaire n'est pas une nouveauté. Mais, en limogeant le PDG des éditions Grasset, le milliardaire réactionnaire a rendu plus visibles les risques que fait courir la financiarisation de l'édition sur l'organisation des maisons et leur production. Dans un texte reproduit ci-dessous, la CFDT Livre-Édition appelle le Syndicat national de l'Édition et les pouvoirs publics à agir, sans tarder.
20/04/2026, 11:52
Sous couvert de réforme administrative, la transformation annoncée de la Sécurité sociale des artistes-auteurs ravive un vieux soupçon : celui d’un pouvoir qui consulte sans jamais infléchir ses décisions. Entre continuité assumée des pratiques, marginalisation des représentants élus et contournement du cadre législatif, le récit d’une modernisation tourne à la critique d’un système fermé sur lui-même. Lady En Passant quelque chose à nous en dire.
19/04/2026, 14:34
ANALYSE – La séquence ouverte par la reprise en main de Grasset, au sein d’un groupe lui-même intégré à l’écosystème constitué par Vincent Bolloré, s’inscrit dans une logique désormais identifiée au-delà du seul cas français. Le rapport Right to Write de la Fédération des scénaristes d’Europe décrit précisément ces configurations, où concentration des médias, recomposition des directions culturelles et transformation des conditions éditoriales convergent vers un même objectif : encadrer les récits en circulation dans l’espace public.
19/04/2026, 12:26
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