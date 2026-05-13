Palaiseau : comment le salon Dimension veut réconcilier science et littérature

À Palaiseau, le salon Dimension avance sans tapage. Pas de démesure, pas de promesses tonitruantes. Juste une ligne claire — presque obstinée — qui se dessine édition après édition : faire dialoguer littérature, science et imaginaire, sans jamais perdre le public en route.

Pour sa troisième édition, l’événement organisé par la ville assume pleinement cette continuité. Grégory Hermant, responsable du service événementiel, le reconnaît d’emblée : « Sur la première édition, on ne savait pas encore ce qui allait se passer. Autant maintenant, on sait qu’on a rencontré notre public. » Le constat est modeste, mais solide. Environ 900 visiteurs la première année, un millier lors de la seconde.

Dimension préfère avancer par consolidation. « On a vraiment gardé le squelette des deux premières éditions pour continuer à fidéliser le public », explique-t-il. Même format, même amplitude horaire, même importance accordée aux tables rondes. Le salon semble avoir trouvé son rythme. Et peut-être aussi son identité.

Cette année, la présence d’Étienne Klein comme parrain agit presque comme une évidence. Physicien, philosophe des sciences, immense passeur d’idées : son profil résume à lui seul l’ambition du festival. « Je pense qu’on ne peut pas avoir un parrain qui colle mieux à notre salon », affirme Grégory Hermant. Car Dimension ne veut pas seulement célébrer la science-fiction ; le salon cherche aussi à montrer comment l’imaginaire peut ouvrir une porte vers la connaissance scientifique.

Ce positionnement, le festival le revendique désormais clairement. Quelque part entre les Utopiales nantaises et une manifestation de vulgarisation scientifique, avec une couleur propre, liée au territoire de Palaiseau et du plateau de Saclay. « On est géographiquement dans un terroir scientifique », rappelle Grégory, évoquant les grandes écoles et centres de recherche voisins.

Mais le salon refuse l’entre-soi savant. L’équilibre reste central. Science, essais, romans, BD, littérature jeunesse : tout doit cohabiter. « Dans notre idée, on programme le salon de sorte à ce que tous les membres de la famille soient contents en sortant du salon. » Une formule simple, qui dit beaucoup de la philosophie générale.

Cette volonté d’ouverture se retrouve aussi dans la construction des tables rondes. Pas question d’aligner uniquement des scientifiques face à des scientifiques. Grégory préfère provoquer des croisements inattendus : un auteur de bande dessinée confronté à un chercheur, un romancier plongé dans une discussion très technique. « C’est plus sympa de les voir un peu hors de leur prérequis », dit-il avec amusement.

L’autre axe fort du salon concerne désormais la médiation. Et même, plus précisément, la transmission. Cette année, Dimension renforce encore son travail avec les scolaires. Trois auteurs iront rencontrer élèves et collégiens avant l’ouverture officielle. Surtout, un après-midi consacré aux métiers du livre permettra à des classes de seconde de découvrir toute la chaîne éditoriale : auteurs, imprimeurs, libraires, attachés de presse, critiques, bibliothécaires, illustrateurs…

L’objectif dépasse largement la simple animation culturelle. « Si ça permet à un élève de découvrir quelque chose et d’avoir une idée pour son orientation, on sera content. » Derrière le salon, on perçoit alors une autre ambition : créer un espace où la culture devient aussi un terrain d’émancipation.

Les expositions participent elles aussi à cette logique. Xavier Coste — invité de longue date rêvé par l’équipe — présentera des planches originales de 1984. Une manière de montrer le travail invisible derrière la bande dessinée. « Des fois, dans les originaux, il y a des essais avant la planche définitive. Donc on voit le travail », insiste Grégory.

Une seconde exposition, conçue avec les étudiants de l’école Estienne, proposera des couvertures imaginaires de romans de science-fiction inexistants. Là encore, le projet raconte quelque chose de Dimension : faire émerger des passerelles, provoquer des rencontres, créer des envies.

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Et puis il y a le cinéma. Après une expérience mitigée lors de la première édition, le salon a changé de stratégie. Fini les films récents : place aux classiques projetés en salle. Après Alien l’an dernier, ce sera La Planète des singes version 1968 cette année. « On touche deux publics : les amateurs de science-fiction et ceux qui n’ont jamais vu ces films au cinéma », explique Grégory.

Trois ans après sa naissance, Dimension semble surtout avoir gagné quelque chose d’essentiel : une crédibilité. Désormais, des éditeurs contactent eux-mêmes l’organisation. « Les premières éditions, c’était laborieux parce qu’on n’existait pas. Maintenant, les maisons d’édition viennent aussi vers nous. »

Le signe, peut-être, qu’un salon commence réellement à compter lorsqu’il cesse de devoir prouver qu’il mérite d’exister.

Crédits photo : Grégory Hermant

Par Inès Lefoulon

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