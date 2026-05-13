Pour une nouvelle loi Jean Zay : hommage de Julien Delmaire

Le vidéaste RF Monté, animant la chaîne Linguisticae depuis décembre 2014, décortique et analyse pour nous les langues. Auteur de l’ouvrage Les mots sont apatrides, il a proposé à ActuaLitté une sélection de ses vidéos, en guise de prélude à la lecture de son essai… Comparable à un Dieu du monde linguistique, il ne s'abrite pas derrière un buisson ardent pour nous parler du dialecte divin.