Anne-Solange Muis lauréate du prix Gens de Mer – Littoral – ICI Bretagne 2026

Le jury a choisi Écume d’hiver, deuxième roman d’Anne-Solange Muis après Une île pour elle. Le récit prend pour décor principal l’île de Miquelon et aborde la transmission familiale. Les jurés disent s’être « laissé embarquer » par ce roman situé dans un territoire du « bout du monde » peu représenté dans la littérature.

Ils soulignent « la sobriété et la justesse de son écriture ». Le roman paraît aux éditions Phébus. Cette distinction est donnée pour la vingtième édition du prix Gens de Mer. Le prix récompense l’auteur d’un ouvrage récent lié au maritime au sens large.

Son jury réunit des personnalités du monde littéraire et maritime. Il est présidé en 2026 par Benoît Heimermann, grand reporter, auteur, éditeur et lauréat 2019. Isabelle Autissier, navigatrice, journaliste, écrivaine et lauréate de la première édition en 2006, en fait également partie.

Le jury comprend aussi Michèle Polak, autrice et libraire de livres anciens ; Julia Guérin, navigatrice et officier à bord de Grain de Sail ; Sonia Lassaigne, directrice du festival Aventuriers de la Mer ; Adélaïde Castier, responsable du magazine des gens de mer Littoral – ICI Bretagne ; Roland Jourdain, navigateur, fondateur de Kaïros Environnement et We Explore.

En font également partie Alain Hugues, skipper, constructeur naval et auteur ; Loïc Josse, ancien libraire, auteur, secrétaire du prix et président de l’association Gens de Mer ; Joël Auvin, dit Nono, professeur, auteur et dessinateur de presse ; Patrick Soisson, de l’Académie de Marine ; Philippe Joubin, journaliste et auteur, représentant le groupe Ouest-France ; ainsi que Jean-Michel Le Boulanger, professeur, auteur et président du festival Étonnants Voyageurs.

La remise du prix Gens de Mer – Littoral – ICI Bretagne aura lieu le samedi 23 mai dans le cadre du festival Étonnants Voyageurs, à Saint-Malo. Après la remise, le jury dialoguera avec Anne-Solange Muis lors d’une rencontre prévue à 15h45 à la Grande Passerelle.

L'année dernière, le lauréat était Matt Riordan pour son roman Seul l'horizon, publié aux Éditions Paulsen dans une traduction de Nathalie Guillaume

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Crédits photo : © Marie Rouge

Par Dépêche

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