Le Quartier littéraire : d’Instagram à un café-librairie au cœur de Rennes

Le 3 juin 2025, la fondatrice du Quartier Littéraire, évoquait déjà une évolution plus large du concept. Elle racontait vouloir réunir « une communauté super girly », avant de préciser que l’univers touchait « autant les hommes que les femmes ». Surtout, elle insistait sur l’idée d’un projet participatif : « que ce soit vous qui soyez aux commandes, que ce soit vous les personnages principaux ».

Le Quartier littéraire, imaginé par Stéphanie Jouin, ouvrira le 1er septembre 2026 au 19, quai Lamennais, à Rennes, café littéraire consacré exclusivement aux livres de seconde main.

Derrière ce projet, il y a une trajectoire assez générationnelle finalement : celle d’une communauté née sur les réseaux sociaux avant de chercher un ancrage physique.

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D’abord une communauté, puis une boutique

Quand Stéphanie Jouin lance Le Quartier littéraire en ligne, il y a cinq ans, l’idée est simple : créer un espace autour de la lecture, et une trajectoire unique, qu’elle tient encore aujourd’hui : « On ne vend pas de livres neufs mais que de l’occasion ».

Elle présente alors le concept comme « une boutique en ligne sur laquelle vous pouvez vendre et acheter des livres d’occasion tout en parlant entre passionnés de littérature ».

Très vite, son compte Instagram devient le cœur du projet. Elle y partage ses lectures, ses coups de cœur, ses recommandations. Les ouvrages mis en avant sont ensuite disponibles à l’achat sur son site. Une mécanique désormais bien connue sur les réseaux… mais qui fonctionne.

Le 3 juin 2025, la fondatrice évoquait déjà une évolution plus large du concept. Elle racontait vouloir réunir « une communauté super girly », avant de préciser que l’univers touchait « autant les hommes que les femmes ». Surtout, elle insistait sur l’idée d’un projet participatif : « que ce soit vous qui soyez aux commandes, que ce soit vous les personnages principaux ».

À l’époque, elle reconnaissait encore ne pas connaître « la forme et la fin » de cette aventure. Quelques mois plus tard, le projet a pris corps.

Des ventes éphémères avant le grand saut

Avant d’annoncer l’ouverture du café littéraire, Le Quartier littéraire a testé son modèle sur le terrain. En novembre, des espaces de vente temporaires ont été organisés à Rennes.

D’après Ouest-France, les ouvrages proviendront essentiellement de dons et de recycleries, avec une volonté affichée de rendre la lecture plus accessible économiquement.

Le lieu ouvrira donc quai Lamennais, en plein centre de Rennes. La partie café proposera boissons chaudes, thés, cafés, viennoiseries et pâtisseries. Mais l’ambition dépasse le simple salon de thé. « L’objectif est d’accueillir les gens pour qu’ils puissent lire, prendre un café ou travailler », explique Stéphanie Jouin dans les colonnes d'Ouest-France.

En attendant l’ouverture officielle, une opération de vente de livres est organisée jusqu’au 13 mai 2026 afin de « déstocker » les stocks déjà constitués et mieux comprendre les attentes des Rennais, expliquent les fondateurs.

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À l’heure où la lecture recule chez les plus jeunes, sur fond de tensions économiques persistantes, cette initiative rappelle aussi une chose : le livre n’a pas disparu des usages. Il change de forme, de circuit, de décor. Et lorsqu’il devient plus accessible, plus collectif, plus incarné, il trouve encore — toujours — son public.

Crédit image : CC BY 2.0 / Francisco Anzola

Par Clotilde Martin

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