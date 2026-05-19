Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque militant

À Limoges, la librairie jeunesse Rêv’en Pages, ouverte depuis plus de quarante ans, est en redressement judiciaire. Confrontée à la hausse de ses charges et à la baisse du panier moyen, sa gérante, Rachel Faure-Lencroz, cherche à adapter son fonctionnement : changement de transporteur, projet de librairie mobile, développement de la romance, du young adult et de l’occasion.
Le 19/05/2026 à 12:13 par Ewen Berton
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19/05/2026 à 12:13
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Rêv’en Pages est une librairie jeunesse installée à Limoges. Rachel Faure-Lencroz en est aujourd’hui la gérante, après plusieurs changements de propriétaires. « C’est une librairie qui a fêté ses 40 ans l’année dernière », explique-t-elle.
Le centre-ville compte cinq librairies indépendantes. Elles travaillent ensemble au sein de l’ALIL, l’Association des libraires indépendantes de Limoges, une structure qui leur sert notamment à organiser des événements communs et à partager certains frais.
Les difficultés touchent plusieurs commerces du secteur. « En ce moment, on a tous une baisse plus ou moins importante », indique Rachel Faure-Lencroz. À Rêv’en Pages, le problème porte plus particulièrement sur le montant des achats. « Ce qui a baissé, c'est surtout le panier moyen », précise-t-elle.
L’année 2025 a accentué les tensions financières. Le loyer a augmenté, tout comme les frais de transport. La librairie prévoit donc de quitter le transporteur historique des libraires limougeauds pour réduire ce poste de dépense. « Une livraison à 45 € au lieu de 110, ça change pas mal la donne. »
Ce changement rallongera certaines livraisons d’une journée. Rachel Faure-Lencroz estime que ce délai reste acceptable pour une librairie jeunesse. « Nos lecteurs ne sont pas forcément dans l’attente. Au jour de la sortie, ils ne veulent pas forcément le livre, maintenant, tout de suite. »
La librairie prépare aussi une Bookmobile, pensée pour l’été. La période est moins favorable au commerce en centre-ville. « Juin, juillet, août, tous les Limougeauds désertent un peu le centre-ville », observe la gérante.
Le camion doit circuler dans les communes autour de Limoges. Rachel Faure-Lencroz évoque « des petits villages aux alentours qui ont un vrai attrait touristique ». L’objectif est de « sortir la librairie des murs » et d’aller « à la rencontre des lecteurs ».
La boutique restera ouverte pendant les sorties du camion. L’équipe compte Rachel Faure-Lencroz, une salariée et un apprenti. « L’idée, c’est qu’il y ait toujours au moins quelqu’un à la librairie. »
Rêv’en Pages veut renforcer son rayon young adult, notamment la romance. La demande existe déjà en magasin. « On a une clientèle qui vient pas mal chercher ce genre de romans », explique Rachel Faure-Lencroz.
Ces achats ne répondent pas aux mêmes contraintes que ceux destinés aux enfants. « Ce sont des clients qui, finalement, sont prêts à mettre 20 à 25 € dans un livre, puisque c’est un cadeau qu'ils se font à eux », dit-elle. Pour certains parents, le prix d’un livre jeunesse pèse davantage dans le budget.
La librairie veut aussi ouvrir un rayon occasion, sans rachat direct. Les clients pourront déposer des livres pendant trois mois. Un point sera ensuite fait sur les ventes, avec un bon d’achat à la clé. « Ça permet aussi de continuer de faire fonctionner le livre neuf », ajoute la libraire.
À LIRE - Les Mots à la Bouche : la librairie parisienne “traverse une phase critique”
Le redressement judiciaire est également l'occasion de revoir la place des nouveautés. Rachel Faure-Lencroz explique que la librairie ne peut pas tout commander dès la sortie. Elle veut privilégier une sélection plus resserrée : « Le but, c’est d’avoir une librairie remplie de coups de cœur. »
En décembre, mois le plus important pour Rêv’en Pages, le chiffre d’affaires a reculé de 13 %, avec moins de 4 % de baisse de clientèle, selon la gérante. La Bookmobile doit aussi servir à rappeler le rôle de ces commerces hors du centre-ville. « Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque un acte engagé ou militant. »
Crédits photo : Rachel Faure-Lencroz
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
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Trump, Poutine, Netanyahu, Macron, Merz, Kagame, von der Leyen. Vous qui faites la guerre, la prolongez, la financez, ou en préparez de nouvelles. Vous qui lisez des projections de pertes acceptables. Certains d'entre vous, du moins. Il existe des hommes et des femmes qui ont regardé en face ce que vous produisez. Pas depuis un bureau. Ce sont des romanciers.
02/05/2026, 09:52
À Trébeurden, l’avenir de la maison de Kenneth White oppose deux visions de son héritage. D’un côté, le légataire, la mairie et Stéphane Bigeard défendent un projet culturel à redéfinir, porté par une nouvelle structure. De l’autre, l’Institut international de géopoétique, par la voix de Régis Poulet, exige le respect strict des volontés de l’écrivain et la création d’une maison d’artistes à Gwenved. Entre enjeux patrimoniaux, querelles associatives et incertitudes juridiques, le dossier reste loin d’être tranché.
30/04/2026, 16:02
Une proposition de loi visant à instaurer une présomption d’utilisation des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, dans un contexte de débats sur l’entraînement des IA à partir de contenus culturels protégés, doit encore être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Le Syndicat national de l’édition (SNE) souscrit à une tribune collective appelant les députés à examiner sans délai ce texte, déjà adopté par le Sénat.
28/04/2026, 10:27
Au cœur d'une époque particulièrement anxiogène, la fermeture d'une librairie pourrait passer inaperçue. L'événement n'est toutefois pas anodin, parce que la librairie n'est pas un commerce comme les autres. À l'heure où les difficultés s'accumulent pour le secteur, le témoignage publié ci-dessous vient rappeler ce que ces commerces ont de si spécial, et ce que l'on perd, collectivement, avec l'abaissement définitif du rideau.
28/04/2026, 09:39
La crise ouverte chez Éditions Grasset, après l’éviction d’Olivier Nora dans un contexte de reprise par Vincent Bolloré, suscite une riposte politique et intellectuelle. Trois acteurs liés aux Éditions Syllepse et au Réseau Bastille avancent une hypothèse radicale : transformer l’éditeur en coopérative pour préserver le pluralisme.
27/04/2026, 16:41
La question taraude de plus en plus de professionnels du livre, dans le monde entier : comment expliquer la baisse de l'intérêt pour lecture, souvent observée à travers l'ensemble de la population ? Une enquête de l'Ifop, consacrée aux pratiques culturelles des Français, suggère une absence d'envie pour la lecture, plus qu'un manque de temps ou d'argent.
27/04/2026, 16:05
Le licenciement d'Olivier Nora par Vincent Bolloré et le mouvement de départ de plusieurs centaines d'auteurs de la maison d'édition Grasset, en guise de protestation, a jeté la lumière sur la fragilité de l'indépendance éditoriale. La Ligue des auteurs professionnels et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse rappellent, dans un texte publié ci-dessous, que les créateurs restent bien peu protégés face à la puissance des groupes éditoriaux.
27/04/2026, 16:02
Publier un livre reste entouré d’illusions tenaces, entre promesses de succès fulgurant et doutes paralysants. À rebours de ces représentations, Nathalie Philippe démonte, avec précision et sans complaisance, les principaux mythes qui freinent ou déforment le passage à l’écriture. De la légitimité à l’autoédition, l'éditrice et fondatrice de La Sirène aux Yeux Verts éditions remet l'église au centre du village.
26/04/2026, 19:03
L'industrie du livre deviendra-t-elle enfin un échosystème ? Un espace collectif, commun, en mesure de faire corps pour assurer sa pérennité. Jérôme Sion, président de L'Agence Unique, Occitanie Culture adresse à ActuaLitté une tribune exhortant les professionnels à « garantir leur liberté collective ». Une adresse autant qu'un espoir.
24/04/2026, 20:32
Ce 23 avril marque la journée mondiale du livre, l'occasion d'en ouvrir un et de profiter des bienfaits de la lecture. Mais cette activité reste très limitée pour les personnes atteintes d'une déficience visuelle, qui ne peuvent pas lire des ouvrages imprimés d'une manière standardisée. La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France rappelle, dans un texte reproduit ci-dessous, les obstacles auxquels ils font face, ainsi que le manque de volonté politique pour lever ces barrières.
23/04/2026, 15:56
Partir, oui, mais où ? La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) annonce son soutien aux nombreux auteurs et autrices souhaitant quitter leur maison pour rejoindre les « 4000 maisons d’édition indépendantes » et faire vivre autrement le livre et la création. Quitter les grandes maisons pour une édition plus indépendante : tel est le pari de la Fill.
22/04/2026, 12:08
En janvier, l’intersyndicale réunissant une trentaine d’organisations réagissait déjà à un courrier de l’URSSAF : « Artistes-auteurs : ce qui change pour votre protection sociale en 2026 ! ». Quelques mois plus tard, le ministère de la Culture présente un projet de décret d’application de la réforme, vivement contesté par les organisations, qui y voient un détournement du vote des députés. Le texte de l'organisation est reproduit en intégralité ci-dessous.
22/04/2026, 11:06
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