Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque militant

Rêv’en Pages est une librairie jeunesse installée à Limoges. Rachel Faure-Lencroz en est aujourd’hui la gérante, après plusieurs changements de propriétaires. « C’est une librairie qui a fêté ses 40 ans l’année dernière », explique-t-elle.

Le centre-ville compte cinq librairies indépendantes. Elles travaillent ensemble au sein de l’ALIL, l’Association des libraires indépendantes de Limoges, une structure qui leur sert notamment à organiser des événements communs et à partager certains frais.

Les difficultés touchent plusieurs commerces du secteur. « En ce moment, on a tous une baisse plus ou moins importante », indique Rachel Faure-Lencroz. À Rêv’en Pages, le problème porte plus particulièrement sur le montant des achats. « Ce qui a baissé, c'est surtout le panier moyen », précise-t-elle.

L’année 2025 a accentué les tensions financières. Le loyer a augmenté, tout comme les frais de transport. La librairie prévoit donc de quitter le transporteur historique des libraires limougeauds pour réduire ce poste de dépense. « Une livraison à 45 € au lieu de 110, ça change pas mal la donne. »

Ce changement rallongera certaines livraisons d’une journée. Rachel Faure-Lencroz estime que ce délai reste acceptable pour une librairie jeunesse. « Nos lecteurs ne sont pas forcément dans l’attente. Au jour de la sortie, ils ne veulent pas forcément le livre, maintenant, tout de suite. »

Un camion pendant la période creuse

La librairie prépare aussi une Bookmobile, pensée pour l’été. La période est moins favorable au commerce en centre-ville. « Juin, juillet, août, tous les Limougeauds désertent un peu le centre-ville », observe la gérante.

Le camion doit circuler dans les communes autour de Limoges. Rachel Faure-Lencroz évoque « des petits villages aux alentours qui ont un vrai attrait touristique ». L’objectif est de « sortir la librairie des murs » et d’aller « à la rencontre des lecteurs ».

La boutique restera ouverte pendant les sorties du camion. L’équipe compte Rachel Faure-Lencroz, une salariée et un apprenti. « L’idée, c’est qu’il y ait toujours au moins quelqu’un à la librairie. »

Romance, young adult et occasion

Rêv’en Pages veut renforcer son rayon young adult, notamment la romance. La demande existe déjà en magasin. « On a une clientèle qui vient pas mal chercher ce genre de romans », explique Rachel Faure-Lencroz.

Ces achats ne répondent pas aux mêmes contraintes que ceux destinés aux enfants. « Ce sont des clients qui, finalement, sont prêts à mettre 20 à 25 € dans un livre, puisque c’est un cadeau qu'ils se font à eux », dit-elle. Pour certains parents, le prix d’un livre jeunesse pèse davantage dans le budget.

La librairie veut aussi ouvrir un rayon occasion, sans rachat direct. Les clients pourront déposer des livres pendant trois mois. Un point sera ensuite fait sur les ventes, avec un bon d’achat à la clé. « Ça permet aussi de continuer de faire fonctionner le livre neuf », ajoute la libraire.

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Le redressement judiciaire est également l'occasion de revoir la place des nouveautés. Rachel Faure-Lencroz explique que la librairie ne peut pas tout commander dès la sortie. Elle veut privilégier une sélection plus resserrée : « Le but, c’est d’avoir une librairie remplie de coups de cœur. »

En décembre, mois le plus important pour Rêv’en Pages, le chiffre d’affaires a reculé de 13 %, avec moins de 4 % de baisse de clientèle, selon la gérante. La Bookmobile doit aussi servir à rappeler le rôle de ces commerces hors du centre-ville. « Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque un acte engagé ou militant. »

Crédits photo : Rachel Faure-Lencroz

Par Ewen Berton

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