Fourth Wing : Amazon adapte le phénomène romantasy de Rebecca Yarros

Amazon MGM Studios a en effet confirmé la commande d’une série adaptée des romans de Rebecca Yarros, avec l’autrice elle-même parmi les productrices exécutives. La plateforme présente l’ensemble comme l’adaptation des romans à succès de la saga The Empyrean, dont Fourth Wing constitue le premier volume. Aucune date de lancement n’a toutefois été annoncée, et aucun casting n’a encore été officialisé pour les rôles principaux.

Michael B. Jordan a expliqué que l’équipe souhaitait éviter les choix de casting trop attendus, avec un mélange possible de nouveaux visages et d’acteurs plus installés. Il a assuré vouloir une adaptation fidèle à l’esprit du livre, sans chercher une version artificielle ou édulcorée.

La romantasy confirme son pouvoir

Publié en 2023, Fourth Wing ouvre la saga The Empyrean. Le roman suit Violet Sorrengail, 20 ans, qui se destinait au quadrant des Scribes avant d’être contrainte par sa mère, générale, de rejoindre les candidats au rang de dragonniers dans l’impitoyable War College de Basgiath.

L’univers repose sur une règle simple : survivre à la formation, obtenir un lien avec un dragon, ou mourir. Le livre mêle fantasy, romance, rivalités politiques et codes de l’académie militaire. The Empyrean est par ailleurs constitué d'Iron Flame, deuxième volume, et Onyx Storm, troisième volet.

Rebecca Yarros a pensé The Empyrean comme une saga en cinq volumes. En France, Fourth Wing est publié par Hugo Publishing dans la collection Hugo New Romance. Il s'est écoulé à plus de 200.000 exemplaires selon Edistat, en prenant en compte l'édition poche et originale en langue anglaise.

Les deux volumes suivants ont également trouvé leur public dans l’Hexagone : plus de 150.000 exemplaires pour le deuxième tome, et plus de 100.000 pour le troisième, en cumulant grand format, poche et édition anglophone.

Fourth Wing fait partie de ces livres devenus phénomènes par la combinaison des ventes, des réseaux sociaux, de BookTok et d’un lectorat très investi. Amazon MGM Studios avait acquis les droits dès 2023. Le projet a connu plusieurs étapes : Moira Walley-Beckett, connue notamment pour Breaking Bad et Anne with an E, avait d’abord été attachée comme showrunneuse, avant de quitter l’adaptation en 2025. Meredith Averill a ensuite repris la direction créative.

Cette dernière passée par The Haunting of Hill House et Locke & Key. Lisa Joy, co-créatrice de Westworld et productrice exécutive de Fallout, réalisera le pilote. Michael B. Jordan et Liz Raposo produiront pour Outlier Society, aux côtés de Kilter Films et Premeditated Productions.

Crédits photo : Michael B. Jordan (Joan Hernandez Mir, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com