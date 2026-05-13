Faust, Goethe, Delacroix et Nerval : une affaire diaboliquement romantique

Tout commence en 1826, lorsque l’éditeur Charles Motte propose à Delacroix de lui « sacrifier quelques instants pour arranger une affaire diabolique avec Faust ». Delacroix accepte de réaliser une série de lithographies pour accompagner le premier Faust de Goethe. Mais plutôt que de simplement illustrer le texte, comme on disposerait poliment quelques images entre deux scènes, il s’empare du drame. Il le tord, le noircit, le dramatise, jusqu’à faire de Méphistophélès non plus un personnage secondaire, mais le véritable maître de cérémonie.

Et Goethe lui-même ne s’y trompe pas. Face aux lithographies de Delacroix, il écrit : « Monsieur Delacroix a surpassé ma propre vision ». Rien que cela. Curieux renversement : Delacroix n’illustre pas Goethe, il le relit à coups d’ombres, de griffures et de clair-obscur.

Les éditions Diane de Selliers ont donc fait un choix très juste : respecter le souhait initial de Delacroix en présentant les dix-huit lithographies ensemble, en ouverture du texte. Non pas dispersées mais réunies comme une œuvre à part entière. Et là, l’effet est saisissant. Méphistophélès plane, ricane, observe, manipule. Faust semble parfois moins agir que se laisser entraîner.

Quant à Marguerite, elle apparaît comme une figure fragile prise dans une mécanique qui la dépasse. Bref, tout le monde souffre, personne ne sort indemne de cette histoire. Pas même le lecteur.

Car ce Faust est une plongée dans un cauchemar romantique. Delacroix, passionné par le mythe, y revient tout au long de sa vie. Dessins, croquis, esquisses, aquarelles, peintures : tout ce qui a pu être identifié autour de ce thème est rassemblé ici. Certaines scènes l’obsèdent visiblement plus que d’autres : l’apparition de Méphistophélès, le duel de Faust et Valentin, la chevauchée nocturne vers le Sabbat, Marguerite en prison… On comprend vite pourquoi. Il y a là tout ce que Delacroix aime : la tension, le mouvement, le drame, la culpabilité, l’ombre portée du désir.

Et puis il y a la traduction. Delacroix avait travaillé à partir de celle d’Albert Stapfer, mais cette édition retient celle de Gérard de Nerval. Choix heureux ? Assurément. Nerval traduit Faust à dix-neuf ans, avec un mélange de prose et de vers, et son texte enthousiasme Goethe lui-même : « [...] tout reprend fraîcheur, nouveauté et esprit ». Cette traduction inspirera aussi Gounod pour son opéra Faust et Berlioz pour La Damnation de Faust. Autant dire que le jeune Nerval n’avait pas seulement rendu Goethe lisible : il avait ouvert une brèche.

Ce qui frappe surtout dans cette édition, c’est la manière dont elle montre que Faust est intemporel. C’est une matière vivante. Goethe l’écrit sur presque toute une vie ; Delacroix s’en empare ; Nerval lui donne une voix française ; Michel Butor, en postface, rouvre encore le champ du mythe. À chaque fois, Faust échappe à celui qui croit le tenir.

Le public français de l’époque, lui, ne fut pas franchement enthousiaste. Trop violent, trop sombre, trop étrange, trop Delacroix en somme. On lui reproche ce qui fait aujourd’hui toute sa force. Goethe, lui, avait compris. Il avait vu que cette fougue, jugée ailleurs dérangeante, était ici exactement à sa place. Après tout, Faust n’est pas une promenade de santé. C’est une traversée de la tentation, de la connaissance, du désir, de la faute et du salut possible. Il fallait bien un peintre tel que Delacroix.

Au fond, cette édition ne propose pas seulement de redécouvrir Faust. Elle rappelle qu’un grand livre n’est jamais définitivement clos, surtout lorsqu’un peintre vient y glisser ses propres démons. Et une fois qu’on a vu Méphistophélès prendre vie par Delacroix, difficile de l’oublier.

Par Audrey Le Roy

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