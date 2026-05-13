Frais de port du livre : Amazon perd devant le Conseil d’État, la filière se réjouit

Le Conseil d’État devait trancher la légalité de l’arrêté du 4 avril 2023, fixant à 3 € les frais de livraison pour les commandes de livres neufs inférieures à 35 €, lorsqu’elles ne sont pas retirées dans un commerce de vente au détail de livres. Au-delà de 35 €, les frais peuvent être abaissés, mais doivent rester supérieurs à 0 €, soit au minimum 1 centime.

La loi du 30 décembre 2021, dite loi Darcos, avait fixé ce tarif minimum tout en prévoyant une exception pour les commandes retirées en magasin, via le cliqué-retiré — au bénéfice des librairies comme des grandes surfaces spécialisées. Opposé au dispositif, Amazon avait saisi la justice, estimant qu’il risquait de « pénaliser les lecteurs, les auteurs et la lecture en général ».

Le groupe s’appuyait aussi sur un avis circonstancié de la Commission européenne, qui redoutait « une augmentation significative du prix final » et regrettait l’absence d’étude préalable ou de mesures alternatives.

Dans la procédure, plusieurs acteurs du secteur du livre — Fnac Darty, le Syndicat national de l’édition, le Syndicat de la librairie française et le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels — étaient intervenus pour soutenir le maintien de l’arrêté contesté.

Un objectif d’intérêt général

La décision du Conseil d’État s’appuie notamment sur un arrêt rendu le 18 décembre 2025 par la Cour de justice de l’Union européenne. La CJUE avait estimé que le tarif minimum imposé pour la livraison des livres pouvait bien gêner la libre circulation des marchandises en Europe, puisqu’il rend la vente à distance moins avantageuse pour certains acteurs.

Mais cette atteinte n’est pas automatiquement illégale. La Cour européenne a aussi rappelé qu’une telle règle peut être admise si elle poursuit un objectif d’intérêt général et si elle reste proportionnée. C’est précisément ce que retient le Conseil d’État : selon lui, protéger le livre comme bien culturel, maintenir un réseau de librairies et défendre la diversité éditoriale peuvent justifier cette limitation.

Le Conseil d’État résume ainsi sa position : la tarification minimale des frais de livraison vise bien à préserver l’équilibre entre les différents canaux de distribution du livre en France. Cet équilibre, selon la juridiction, garantit le pluralisme et la diversité culturelle, les librairies jouant un rôle central dans la diffusion de la création éditoriale et l’animation culturelle du territoire.

La plus haute juridiction de l'ordre administratif estime également que la mesure est proportionnée. Elle relève qu’elle s’inscrit dans une politique publique de soutien de long terme au livre et aux librairies, et qu’elle aurait permis, depuis son adoption, de préserver la densité du réseau de détaillants du livre tout en développant la diversité des acteurs de la vente en ligne.

Lors de l’audience du 15 avril devant le Conseil d’État, la rapporteuse publique avait déjà suivi la voie ouverte par la CJUE en concluant au rejet du recours déposé par Amazon. Une position dont s’était alors félicité le Syndicat de la librairie française dans un communiqué.

Amazon dénonce une « taxe »

La réaction d’Amazon ne s’est pas fait attendre. Auprès d'ActuaLitté, l'entreprise défend : « Cette décision est décevante — avant tout pour les lecteurs, qui font déjà face à la hausse du coût de la vie et supportent le coût de cette taxe sur la lecture, et pour les dizaines de millions de Français qui n'ont pas de librairie à proximité. »

Amazon maintient donc sa ligne : selon l’entreprise, les frais de port obligatoires pénaliseraient le pouvoir d’achat, freineraient l’achat de livres et ne profiteraient pas prioritairement aux librairies indépendantes. La société affirme que le dispositif aurait déjà coûté plus de 100 millions d’euros aux lecteurs français, soit l’équivalent, selon ses calculs, de 12 millions de livres de poche.

L’entreprise avance également que plus de la moitié des acheteurs de livres auraient réduit leurs achats à cause de ces frais, et que 77 % se diraient favorables à l’abrogation de la mesure, selon une étude Ifop citée par Amazon. Elle s’appuie aussi sur des données de GfK selon lesquelles le nombre d’acheteurs de livres aurait reculé en 2024, pour s’établir à 23 millions, soit 2,6 millions d’acheteurs de moins en un an.

La décision du Conseil d’État et la réaction d’Amazon opposent deux lectures du marché. Pour la juridiction, le tarif minimal prolonge la loi Lang sur le prix unique du livre : il vise à préserver un réseau dense de librairies, l’équilibre entre les canaux de distribution et, par là, la diversité éditoriale. Amazon conteste cette analyse : selon l’entreprise, la vente en ligne n’a pas affaibli les librairies indépendantes, dont la part serait restée stable entre 2010 et 2022. Le groupe affirme aussi que la mesure aurait surtout profité aux grandes enseignes culturelles, vers lesquelles se seraient reportés 61 % des lecteurs cherchant à éviter les frais de port, contre 26 % vers les librairies indépendantes.

La question des territoires sans librairie

Amazon insiste toujours sur l’accès au livre dans les zones dépourvues de librairie. L’entreprise fait valoir que plus de la moitié des Français vivraient dans des communes sans librairie, et que, dans les communes de moins de 10.000 habitants, la librairie la plus proche se situerait en moyenne à 13 kilomètres, et jusqu’à 16 kilomètres en zone rurale, selon une analyse de Compass Lexecon citée par la société.

Selon une étude Ifop également citée par Amazon, 49 % des Français qui achètent des livres en ligne le feraient en raison de l’éloignement des points de vente physiques, une proportion qui atteindrait 75 % en zone rurale. La société ajoute que près d’un livre sur deux vendu sur Amazon.fr serait acheté par un résident d’une commune de moins de 10.000 habitants, et près d’un livre sur quatre par un résident d’une commune de moins de 2000 habitants.

Le Conseil d’État ne nie pas l’existence de ces publics éloignés. Mais il relève que, malgré la hausse du coût global des livres imprimés neufs achetés en ligne, les personnes disposant d’un pouvoir d’achat limité et celles éloignées des zones urbaines continuent de réaliser une part croissante de leurs achats auprès des acteurs prédominants de la vente en ligne. Il estime aussi que la densité du réseau de détaillants permet, « pour une très large part », le retrait sans frais des livres achetés en ligne.

Une procédure au long cours

Dans une première décision du 17 mai 2024, le Conseil d’État avait déjà écarté les contestations dirigées contre l’arrêté au regard du droit français et de la directive européenne dite « e-commerce ». Il avait toutefois saisi la CJUE de questions préjudicielles sur la directive « services » et sur les articles 34 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La CJUE a ensuite jugé que la mesure devait être examinée au regard de la libre circulation des marchandises, et non de la libre prestation de services. Elle a aussi précisé qu’une mesure prise par un État membre pour protéger ou promouvoir la diversité culturelle ou linguistique est exclue du champ de la directive « services ».

Le Conseil d’État en tire les conséquences : les moyens soulevés par Amazon au titre de la libre prestation de services et de la directive « services » sont écartés. Sur le terrain de la libre circulation des marchandises, la juridiction reconnaît une restriction possible, mais la juge justifiée, adéquate et proportionnée.

La filière célèbre la décision

Le Syndicat de la librairie française, le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels, Fnac Darty et le Syndicat national de l’édition saluent de leur côté une décision qui conforte la loi Darcos. Intervenus volontairement dans la procédure opposant Amazon au ministère de la Culture, ils estiment que le Conseil d’État confirme « ce qu’ils ont toujours soutenu » : la loi repose sur « des fondements juridiques solides, validés par les plus hautes juridictions nationales et européennes ».

Les organisations rappellent que le texte a été adopté à l’unanimité par les deux chambres du Parlement. Selon elles, il « protège la diversité culturelle », soutient « un réseau unique au monde de plus de 4700 librairies et commerces physiques du livre » sur le territoire, et contribue à faciliter l’accès à la lecture comme au conseil en librairie.

Elles s’appuient également sur une étude rendue publique en janvier 2025 avec Fnac Darty, Cultura, Maison de la Presse et les Espaces culturels Leclerc. Celle-ci concluait, selon les signataires, à « un rééquilibrage du marché au profit des commerces physiques », à « un renforcement très net de la présence des librairies indépendantes sur internet » et à un plébiscite du cliqué-retiré par les clients.

Une décision qui ne clôt pas tout

La décision du Conseil d’État met fin au recours contre l’arrêté du 4 avril 2023, mais elle ne met pas nécessairement un terme aux tensions autour de la livraison du livre. Depuis l’entrée en vigueur du dispositif, Amazon a cherché à maintenir certaines formes de retrait sans frais, notamment via des points de retrait situés dans des commerces vendant des livres. Le Médiateur du livre avait considéré cette solution conforme à la loi dans de précédents avis rendus sur le dossier.

La question la plus sensible demeure celle des casiers automatisés, ou lockers. Amazon applique la même logique à certains retraits en casiers, tandis que le Médiateur du livre a considéré cette pratique contraire à l’esprit du dispositif.

Le Syndicat de la librairie française a déjà laissé entendre qu’une action judiciaire pourrait être engagée sur ce terrain, après passage obligatoire devant le Médiateur du livre.

C'est pourquoi les organisations préviennent que la décision du Conseil d’État ne clôt pas le dossier. Elle constitue, écrivent-elles, non pas « l’aboutissement d’un combat », mais « la confirmation qu’il mérite d’être poursuivi ». Elles demandent toujours la fin des pratiques de contournement, citant les livraisons gratuites en lockers et dans les points de vente sans livres.

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La décision de ce 13 mai 2026 donne en tout cas un socle juridique solide à la tarification minimale des frais de livraison. Entre défense du réseau physique et accessibilité par la vente en ligne, le débat est donc loin d’être refermé.

La filière appelle les pouvoirs publics à maintenir leur vigilance, notamment par « la publication rapide du décret annoncé par le ministère de la Culture » destiné à renforcer le régime répressif de la loi sur le prix unique du livre. Elle assure rester « vigilante et unie » dans la défense de ce cadre réglementaire, au nom de l’ensemble de l’écosystème du livre : auteurs, éditeurs, libraires et lecteurs.

En octobre 2025, lors d’une audition au Sénat, Rachida Dati, alors ministre de la Culture, avait directement mis en cause la stratégie d’Amazon : « À chaque fois, ils trouvent l’angle mort, et le dispositif qui va bien en se disant : “S’il y a un contentieux je gagne du temps”. Ils ont toujours un coup d’avance. »

À ce stade, l’hypothèse d’une adaptation de la loi Darcos était déjà évoquée, notamment par voie d’amendements destinés à réduire les possibilités de contournement, mais seulement une fois connue la décision du Conseil d’État.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

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