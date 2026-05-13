Obélix, une marque de munitions, d'armes et d'explosifs ? Asterix et périls...

Albert René obtient une victoire européenne dans la bataille ouverte autour du nom Obelix. Le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 13 mai 2026, la décision par laquelle l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle refusait d’annuler une marque verbale Obelix enregistrée pour des armes à feu, des munitions et des explosifs au profit de Works 11 Michał Lubiński, entrepreneur polonais, rapporte le communiqué de la Cour de justice de l’Union européenne.

La décision ne raye pas elle-même la marque litigieuse du registre. Elle invalide le raisonnement de l’EUIPO et relance l’examen du dossier. Les Éditions Albert René, éditeur de la série Astérix et Obélix, fondaient leur demande sur leur marque de l’Union européenne antérieure OBELIX et sur l’atteinte portée à sa renommée. L’Office avait rejeté cette demande, faute selon lui de preuve suffisante.

Une marque de BD face à l’univers des armes : explosif ?

Le dossier illustre un déplacement fréquent dans l’économie des grandes licences éditoriales : un nom né dans la bande dessinée circule bien au-delà du livre, jusqu’à devenir un signe commercial surveillé dans l’ensemble du marché européen. L’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne précise que le recours d’Albert René, introduit le 20 janvier 2025, visait la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 novembre 2024 et la marque de l’Union européenne verbale Obelix n° 18 304 227.

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L’enregistrement contesté concernait des produits relevant de la classe 13, ici des armes, munitions et explosifs. Le choc symbolique nourrit l’intérêt médiatique de l’affaire, mais le cœur juridique porte ailleurs : le Tribunal examine la manière dont l’EUIPO a apprécié la renommée de la marque OBELIX et le lien établi par le public entre les signes en conflit.

Sur ce point, la censure est nette. Le Tribunal rappelle que la renommée d’une marque s’apprécie au regard de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce. Une pièce isolée ne suffit pas toujours ; une accumulation cohérente d’indices fonde en revanche une réputation commerciale. L’EUIPO a donc commis une erreur en fragmentant l’analyse.

La célébrité d’un héros ne suffit pas, son usage commercial compte

La juridiction reproche notamment à l’Office d’avoir mal pris en compte des exemples de produits où le terme Obelix ou Obélix apparaissait avec le symbole®. Ce signe indique une marque enregistrée. Il contribue donc à montrer que le nom du personnage fonctionne aussi comme indicateur d’origine commerciale, et pas seulement comme référence culturelle.

Le Tribunal juge également injustifié l’écartement de preuves où Obelix apparaissait avec Asterix. L’association des deux héros ne retire pas toute autonomie au nom du second. Elle n’empêche pas le public d’identifier Obelix comme une marque distincte, avec une renommée propre à établir. Cette précision concerne directement les univers éditoriaux organisés autour de personnages, de séries et de marques dérivées.

L’arrêt ne confond pas popularité et protection automatique. Il indique au contraire que le titulaire documente l’usage du signe dans le commerce. Mais il interdit à l’Office de réduire ce travail probatoire à une vérification trop étroite, surtout lorsque le personnage circule depuis des décennies sur des supports multiples.

Albert René défend un actif éditorial devenu industriel

L’enjeu dépasse l’anecdote d’un nom gaulois attaché à des produits d’armement. Hachette.fr indique que Les Éditions Albert René possèdent et gèrent l’ensemble des droits des aventures d’Astérix, œuvre de René Goscinny et d’Albert Uderzo, et que la série atteint 385 millions d’albums vendus en 111 langues et dialectes. Le même éditeur précise que la société concède des licences pour des produits dérivés, des opérations promotionnelles et le Parc Astérix.

Les mentions légales du site officiel d’Astérix renforcent cette lecture patrimoniale : Les Éditions Albert René y sont présentées comme titulaires des droits d’exploitation de l’univers d’Astérix, notamment les marques, dessins, titres, polices de caractères et représentations des personnages.

Le Tribunal insiste enfin sur le lien entre les deux marques. L’EUIPO s’est arrêté à tort aux différences entre les produits et services, ainsi qu’à l’absence de recoupement entre les publics pertinents. L’examen intègre le caractère distinctif de la marque antérieure, acquis ou intrinsèque, et la capacité du public à associer les deux signes.

Une décision de méthode pour les licences culturelles

La conséquence immédiate reste procédurale. L’acte annulé est la décision de l’EUIPO, non l’enregistrement lui-même. L’Office reprend donc l’examen avec les critères fixés par le Tribunal : appréciation globale de la renommée, prise en compte des usages accompagnés du symbole®, examen des preuves associant Asterix et Obelix, analyse du lien que le public établit entre les signes.

Cette nuance évite une lecture excessive de l’arrêt. Albert René ne dispose pas encore, à ce stade, d’une annulation définitive de la marque contestée. L’éditeur obtient en revanche une victoire importante sur la méthode, au bénéfice des titulaires de licences culturelles dont les personnages fonctionnent à la fois comme créations, marques et supports économiques.

Un pourvoi, limité aux questions de droit, reste ouvert devant la Cour dans un délai de deux mois et dix jours à compter de la notification. En l’état, l’affaire fixe un point essentiel pour l’édition : avant d’écarter la renommée d’un nom issu de la bande dessinée, l’EUIPO mesure toute sa présence commerciale.

Ils sont fous ces Bretons ? Ou plutôt, ces Polonais :

Crédits photo : Obélix exposition à la BnF - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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