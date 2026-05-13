Chambéry : Jean-Baptiste Andrea parrain du 39e Festival du premier roman

Le Festival du premier roman investira plusieurs lieux de Chambéry pendant cinq jours, parmi lesquels le chapiteau place Saint-Léger, le Musée des Beaux-Arts, la Cité des Arts, la librairie Jean-Jacques Rousseau ou encore le cinéma Pathé. La programmation prévoit des rencontres littéraires, des lectures musicales, des ateliers de traduction et des rendez-vous consacrés au jeune public.

Jean-Baptiste Andrea, lauréat du festival en 2017 avec Ma reine et prix Goncourt 2023 pour Veiller sur elle, accompagnera cette édition en tant que parrain. Plusieurs événements lui seront consacrés, dont une lecture musicale adaptée de Veiller sur elle, des projections de travaux réalisés par des lycéens autour de ses romans et une rencontre intitulée « Écrire la complexité du monde ».

La sélection 2026 rassemble 21 auteurs lauréats. Parmi eux figurent Rim Battal, Sophie Demange, Séverine Cressan, Jean Ciantar, Marius Degardin ou encore Claire Mathot. Leurs romans abordent notamment les violences familiales, les rapports sociaux, la guerre, les questions de mémoire ou les mécanismes d’exclusion. Des auteurs invités participeront également aux rencontres, comme Anthony Passeron, Victor Jestin, Sylvie Le Bihan, Hugo Paviot ou Rouda.

Rencontres, débats et ateliers au programme

Plusieurs échanges thématiques rythmeront le festival. Les organisateurs annoncent notamment des discussions autour des violences faites aux femmes, des conflits armés, des récits autobiographiques ou de l’engagement politique et social dans le roman contemporain. Une journée consacrée aux liens entre littérature et écologie est programmée le 28 mai au cinéma Pathé.

La programmation prévoit aussi des formats participatifs, avec des ateliers d’écriture, des lectures dans le noir, des ateliers de traduction en italien, allemand et espagnol, ainsi qu’un « speed dating » entre auteurs et éditeurs organisé à la librairie Jean-Jacques Rousseau. Des rencontres sont également prévues dans plusieurs établissements scolaires et pénitentiaires partenaires.

Le festival proposera enfin plusieurs rendez-vous destinés au jeune public : séances de contes, projections cinéma, ateliers parent-enfant et animations autour de la lecture. Des expositions seront également accessibles pendant toute la durée de l’événement.

Le programme complet du festival est disponible à cette adresse.

Crédits illustration : Affiche du Festival du premier roman

Par Dépêche

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