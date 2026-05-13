Chambéry : Jean-Baptiste Andrea parrain du 39e Festival du premier roman

Le Festival du premier roman se tiendra du 27 au 31 mai 2026 à Chambéry. Organisée par l’association Lectures Plurielles, cette 39e édition réunira des auteurs français et étrangers autour de rencontres, lectures, projections, ateliers et débats ouverts au public. Le romancier Jean-Baptiste Andrea en sera le parrain.
Le 13/05/2026 à 11:42 par Dépêche
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13/05/2026 à 11:42
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Le Festival du premier roman investira plusieurs lieux de Chambéry pendant cinq jours, parmi lesquels le chapiteau place Saint-Léger, le Musée des Beaux-Arts, la Cité des Arts, la librairie Jean-Jacques Rousseau ou encore le cinéma Pathé. La programmation prévoit des rencontres littéraires, des lectures musicales, des ateliers de traduction et des rendez-vous consacrés au jeune public.
Jean-Baptiste Andrea, lauréat du festival en 2017 avec Ma reine et prix Goncourt 2023 pour Veiller sur elle, accompagnera cette édition en tant que parrain. Plusieurs événements lui seront consacrés, dont une lecture musicale adaptée de Veiller sur elle, des projections de travaux réalisés par des lycéens autour de ses romans et une rencontre intitulée « Écrire la complexité du monde ».
La sélection 2026 rassemble 21 auteurs lauréats. Parmi eux figurent Rim Battal, Sophie Demange, Séverine Cressan, Jean Ciantar, Marius Degardin ou encore Claire Mathot. Leurs romans abordent notamment les violences familiales, les rapports sociaux, la guerre, les questions de mémoire ou les mécanismes d’exclusion. Des auteurs invités participeront également aux rencontres, comme Anthony Passeron, Victor Jestin, Sylvie Le Bihan, Hugo Paviot ou Rouda.
Plusieurs échanges thématiques rythmeront le festival. Les organisateurs annoncent notamment des discussions autour des violences faites aux femmes, des conflits armés, des récits autobiographiques ou de l’engagement politique et social dans le roman contemporain. Une journée consacrée aux liens entre littérature et écologie est programmée le 28 mai au cinéma Pathé.
La programmation prévoit aussi des formats participatifs, avec des ateliers d’écriture, des lectures dans le noir, des ateliers de traduction en italien, allemand et espagnol, ainsi qu’un « speed dating » entre auteurs et éditeurs organisé à la librairie Jean-Jacques Rousseau. Des rencontres sont également prévues dans plusieurs établissements scolaires et pénitentiaires partenaires.
Le festival proposera enfin plusieurs rendez-vous destinés au jeune public : séances de contes, projections cinéma, ateliers parent-enfant et animations autour de la lecture. Des expositions seront également accessibles pendant toute la durée de l’événement.
Le programme complet du festival est disponible à cette adresse.
Crédits illustration : Affiche du Festival du premier roman
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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DÉCRYPTAGE - On croyait la Terre du Milieu définitivement cartographiée par le cinéma, balisée par ses cavaliers, ses tours et ses grandes charges héroïques. Et voilà qu’un film nouveau choisit de revenir là où tout vacille : dans les chemins de traverse, les tertres, les ombres et les voix anciennes. Comme si Hollywood, après avoir tant exploité Tolkien, redécouvrait soudain que le vrai vertige ne naît pas du fracas, mais du frisson.
29/03/2026, 01:00
Il y a des films qui cessent d’être seulement des films pour devenir des objets de circulation massive, presque des monnaies d’échange entre plateformes, catalogues et fandoms. Demon Slayer: Mugen Train atteint ce stade. L’ancien colosse du box-office animé entre dans l’ère du gratuit, et ce glissement n’a rien d’anodin : derrière la promesse du visionnage libre, c’est toute la mécanique contemporaine de la valeur culturelle qui se laisse entrevoir.
28/03/2026, 06:00
Avec Par-delà Les Mille et Une Nuits. Histoires des orientalismes, le Louvre-Lens propose une exposition, du 25 mars au 20 juillet, qui ne se contente pas de présenter des œuvres venues d’Orient ou inspirées par lui. Elle s’attache à une question plus complexe et plus féconde : comment l’Orient a-t-il été raconté, construit, transformé en Europe, du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui ?
26/03/2026, 17:50
Du 18 avril au 30 août 2026, la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, présente une exposition gratuite consacrée à La Bibliomule de Cordoue, bande dessinée de Wilfrid Lupano et Léonard Chemineau. Imaginé par Timothée Boucher avec l’association On a Marché sur la Bulle, le parcours réunit planches originales, installations et dispositifs participatifs autour du livre et de la transmission des savoirs.
25/03/2026, 17:16
Plus de dix ans après Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées (2014) et vingt ans après Le Retour du roi (2003), le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson repart en Terre du Milieu avec The Lord of the Rings : Shadow of the Past. Encore sans date de sortie, ce nouveau long-métrage sera coécrit par Stephen Colbert, animateur de The Late Show sur CBS et grand amateur de l'univers de J.R.R. Tolkien.
25/03/2026, 16:04
À Angoulême, la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image ouvrira, le 18 mai prochain, l'exposition « LGBTQomics : lettres d'amour à la bande dessinée ». Labellisée « Exposition d’intérêt national » par le ministère de la Culture, elle explorera les œuvres et artistes qui rendent visibles toutes les identités sexuelles et de genre.
25/03/2026, 10:29
À La Colline, à Paris, Pauline Bureau présente Entre parenthèses, adaptation du récit La Petite Fille sur la banquise d’Adélaïde Bon (Grasset), du 27 mars au 19 avril 2026. Le spectacle suit une femme confrontée à la réouverture d’une plainte déposée dans son enfance pour agression sexuelle, en articulant enquête intime, investigation policière et enjeux de reconnaissance des violences.
23/03/2026, 18:22
Du 5 mai au 18 octobre 2026, la Bibliothèque nationale de France (BnF) consacrera une exposition à la presse alternative des années 1970. Présenté allée Julien-Cain dans le site François-Mitterrand de la BnF, à partir de 170 documents issus de ses collections, ce parcours retracera l’essor, les formes et le déclin de cette « presse parallèle » née dans le sillage de Mai 68. L’événement vise à mettre en lumière un phénomène longtemps marginalisé, en valorisant un fonds aujourd’hui reconnu comme patrimoine.
23/03/2026, 11:47
La série d’action Black Torch, tirée du manga de Tsuyoshi Takaki, fera prochainement son arrivée en version animée. Diffusion mondiale prévue sur Crunchyroll, avec une sortie annoncée pour juillet 2026 — hors Asie.
19/03/2026, 17:33
La réalisatrice Anne Fontaine prépare une nouvelle adaptation cinématographique, Le Serpent majuscule, tirée du premier roman de Pierre Lemaitre. Le projet réunit un casting composé d’Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde et Raphaël Personnaz.
18/03/2026, 18:17
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