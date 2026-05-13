Livre et marathon réunis en Chine pour attirer d’autres lecteurs

Le troisième Salon du livre du Nord-Est choisit Changchun comme terrain d’expérimentation : du 14 au 18 mai 2026, la capitale du Jilin accueille une manifestation régionale de l’édition, au parc agricole d’exposition de Changchun, tandis que le marathon de la ville se court le 17 mai.

La lecture sort du hall d’exposition

Le salon annonce une surface principale de 30.000 mètres carrés, cinq pavillons thématiques et plus de 300 exposants venus de Chine. Le Groupe chinois de l’édition occupe le rôle d’invité d’honneur, tandis que le Groupe chinois de communication internationale participe pour la première fois au rendez-vous avec sept unités éditoriales.

Plus de 230 activités culturelles figurent au programme, avec des rencontres associant notamment Su Tong, Ge Fei, Fan Xiaoqing et Li Xiuwen.

L’opération dépasse le modèle classique du parc d’exposition. Le dispositif repose sur un site principal, 30 lieux associés et 50 points de service de proximité, installés dans des espaces de lecture urbains, des librairies universitaires et des librairies Xinhua de rang local. Ce maillage territorial est même présenté comme une couverture élargie de Changchun et du Jilin.

L’élément le plus distinctif reste l’articulation avec le marathon. Les participants à la course bénéficient d’un prix d’achat à 75 % sur les livres, soit une remise de 25 %.

Les organisateurs annoncent aussi des navettes gratuites, ainsi que des avantages associés à des sites touristiques et à des cinémas. Le dossard devient ainsi un outil d’accès à une offre de lecture, sans que la manifestation abandonne sa fonction de foire commerciale.

Le sport sert d’accélérateur culturel

L’ensemble des avantages annoncés représente 6,5 millions de yuans. L’article détaille l’accès gratuit aux halls 1 à 4, des nouveautés vendues au maximum à 80 % du prix public, des cartes d’achat pour étudiants, des coupons publics et des bons destinés aux salariés. La réduction réservée aux coureurs s’ajoute à cette stratégie de fréquentation.

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Cette politique de prix donne à l’événement un double objectif. Le salon conserve ses fonctions habituelles, exposition, vente, rencontres, annonces professionnelles. Il élargit aussi son public par une logique d’usage urbain : venir pour courir, circuler vers les halls, acheter à tarif réduit, prolonger la journée par une sortie culturelle. L’hybridation repose donc sur des services concrets, pas sur un simple slogan.

La dimension industrielle occupe une autre place importante. China News Service indique qu’une foire culturelle et une conférence d’investissement se tiennent pendant le salon, avec la publication de classements d’entreprises culturelles du Jilin, la création d’une alliance d’acteurs liés aux réseaux numériques et d’un comité consacré au patrimoine immatériel.

Les halls 4 et 5 accueillent aussi une exposition autour de la création numérique, des modèles, des compétitions et d’expériences interactives.

Une foire pensée comme parcours urbain

Le discours des organisateurs lie explicitement lecture et mouvement. Zhang Jingyu, membre du comité du Parti et directeur général adjoint du groupe d’édition et de médias d’Asie du Nord-Est du Jilin, résume l’intention : « Les coureurs du marathon mesurent de leurs pas les lignes culturelles de la ville ; les lecteurs, par les pages, rejoignent un horizon spirituel lointain. »

Premier invité d’honneur ? Et pourquoi pas Haruki Murakami, qui publiait un essai, Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, traduit par Hélène Morita, articulant justement discipline de l’écriture et pratique de la course. À Changchun, la course ne mène pas seulement à la ligne d’arrivée, mais aussi aux rayons des libraires.

Crédits photo : wal_172619 CC 0

Par Clément Solym

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