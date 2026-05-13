La chambre de bonne de Mathieu Pieyre : un petit espace pour une grande liberté.

« Depuis que j’ai ouvert la digue des souvenirs, je suis obsessionnellement replongé dans ces jours de ma jeunesse, comme si, de cette humble chambre de bonne, j’avais renouvelé le bail ». Au 5/7 rue de Lille, dans le VIIe arrondissement, a vécu le célèbre psychanalyste Jacques Lacan.
Le 13/05/2026 à 10:38 par Christian Dorsan
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13/05/2026 à 10:38
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Une plaque commémorative l’atteste ainsi que des graffitis dans la cage d’escalier. À l’abri du bruit de la rue, une fois la grande porte poussée, au bout de la cour pavée, au cinquième étage, un couloir comme une coursive de bateau, abrite des chambres de bonnes. L’une d’entre elles sera occupée pendant cinq ans par l’auteur. Inscrit à Sciences Po, il s’installe le temps de ses études, dans cet espace exiguë sous les toits, qui sera un véritable cocon et un lieu d’émancipation.
Mathieu Pieyre nous régale de portraits, d’anecdotes et mille petites histoires sur le quartier et sur la relation amicale, presque intime, qu’il va nouer avec sa logeuse, Odile. Ils partagent la passion de la littérature, le goût des belles choses et la lecture des magazines et journaux. L’auteur est tour à tour confident, ami, locataire, voisin, il tient compagnie à cette femme dépressive qui le maintient auprès d’elle par des rituels qui vont pendant cinq ans, créér des attaches aussi solides que du lierre sur un mur.
Ils observent la vie de cet hôtel particulier avec ses mystères et ses ragots, ses concierges, ses propriétaires ternes ou hauts en couleur, ses locataires discrets, le tout au début des années 80 avec l’arrivée de la gauche au pouvoir et l’avancée sournoise du SIDA.
On fait vite le tour de cette chambre, mais Mathieu Pieyre n’en finit jamais de l’agrémenter, la décorer et surtout de nous la raconter. C’est bien plus qu’une simple chambre, c’est tout un monde qui habite avec lui, ses désirs de rencontrer enfin le monde hors du cercle familial, un apprentissage de la vie mondaine, intellectuelle, cette nouvelle vie qui lui donne tant de plaisir, vont fabriquer l’homme qu’il est aujourd’hui.
La rue de Lille fourmille de personnalités telles que Serge Gainsbourg, Marguerite Duras ou François Mitterrand, l’auteur les croise, le VIIe c’est tout l’univers parisien des années 80 qui s’entremêle.
Lire La chambre de bonne, c’est habiter une langue raffinée, voire académique, remplie de subjonctifs comme d’autant de politesse, Mathieu Pieyre convie plutôt qu’invite ou sollicite, à se délecter de ses souvenirs avec toute la faconde et le lyrisme dont il est capable.
On avait déjà remarqué le talent de l’auteur dans Le professeur d’anglais, roman qui a reçu le prix Alain-Fournier en 2023, il récidive en offrant une écriture sophistiquée, plein de promesse et d’accents circonflexes qui accompagnent les cérémonies du thé ou des déjeuners au Flore dans cet arrondissement emblématique de la capitale. Un brin nostalgique, ce roman explore les débuts d’un jeune homme dans le grand monde depuis une toute petite chambre.
Par Christian Dorsan
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 02/04/2026
196 pages
Arléa Editions
18,00 €
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