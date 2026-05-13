Australie : un illustrateur tue son album jeunesse par des propos antisémites

L'University of Queensland Press paie désormais le prix éditorial de l’annulation de Bila, l’album jeunesse écrit par la poétesse wiradjuri Jazz Money et illustré par Matt Chun. Lamestream a révélé l’affaire le 22 avril : l'établissement dont UQP est une filiale, a stoppé la publication après des questions de The Australian visant les prises de position de l’illustrateur, accusé d’antisémitisme.

Le livre devait paraître en 2026, racontant le trajet d’une rivière, de la montagne à la mer, et les atteintes subies par les cours d’eau. Jazz Money et Matt Chun travaillaient sur ce projet depuis 2022. L’album n’était pas consacré à Israël, à la Palestine ou à l’attaque de Bondi ; la controverse vient d’un texte publié par Chun après l’attentat terroriste et antisémite du 14 décembre, au cours duquel quinze personnes ont été tuées, dont un enfant de dix ans.

Une annulation qui frappe l’objet livre

Selon The Guardian, cinq mille exemplaires imprimés se trouvent désormais en stockage pendant que l’université examine des solutions de recyclage. UQ conteste l’idée d’une destruction déjà exécutée, mais confirme que la parution ne se fera pas. L’établissement invoque des propos de Matt Chun incompatibles avec ses valeurs et avec sa définition adoptée de l’antisémitisme.

Cette définition encadre aussi certaines critiques d’Israël lorsqu’elles reposent sur des stéréotypes ou attribuent à des juifs la responsabilité des actes de l’État israélien.

Dans une tribune parue le 1er janvier sur Substack et intitulée “Nous ne pleurons pas les fascistes”, Matt Chun contestait le cadrage de l’attentat de Bondi comme attaque antisémite visant un rassemblement religieux innocent. Il écrivait que l’événement visé était organisé par Chabad, qu’il qualifie d’organisation « suprémaciste juive sioniste », assurant que ce mouvement participe à la colonisation en Palestine et à la destruction de Gaza.

Il visait ensuite directement Rabbi Eli Schlanger, tué dans l’attaque, qu'il présente comme un « zélote sioniste » et l’accuse d’avoir soutenu l’élimination des Palestiniens, levé des fonds pour l’armée israélienne et signé des missiles destinés à Gaza. L'illustrateur a par ailleurs confirmé au Guardian qu’il assumait son texte et assure se tenir derrière « chaque mot » de sa tribune, rédigée avec des camarades juifs antisionistes. Il accuse par conséquent UQP d’avoir cédé à un lobbying sioniste et à la pression de médias pro-israéliens.

Cause et conséquences

La décision a transformé un album jeunesse en crise de confiance. Au moins dix-sept auteurs ont rompu leurs contrats avec UQP ou annoncé qu’ils ne travailleraient plus avec la maison. Omar Sakr, Melissa Lucashenko, Evelyn Araluen, Tony Birch et Randa Abdel-Fattah figurent parmi les noms cités. La rupture mêle solidarité avec Jazz Money, rejet d’une intervention universitaire dans le choix éditorial et inquiétude pour les voix autochtones publiées par UQP.

La contestation traverse aussi l’équipe. Neuf salariés ont signé une lettre ouverte demandant à l’université de revenir sur sa décision. Des membres de la rédaction, cités anonymement par le quotidien, décrivent une indépendance éditoriale fragilisée. UQP n’est pas un acteur marginal : la maison a reçu quatre fois en cinq ans le prix du petit éditeur de l’année aux Australian Book Industry Awards.

L’indépendance éditoriale mise à l’épreuve

L’université maintient pourtant sa ligne. Un porte-parole souligne l'attachement de UQP à l’indépendance, tout en ajoutant que la liberté d’expression n’est pas illimitée. La publication de Bila ne se fera donc pas à cause des déclarations de Matt Chun, et non en raison du contenu du livre. C’est précisément ce déplacement qui nourrit la colère des auteurs : l’œuvre achevée, imprimée et centrée sur un territoire autochtone devient sanctionnée par association.

À LIRE- En Australie, un festival boycotté après l’éviction d’une écrivaine pro-palestinienne

L’affaire s’inscrit dans une séquence australienne déjà tendue. ActuaLitté avait relaté, en janvier, la déprogrammation de Randa Abdel-Fattah par l’Adelaide Festival, puis l’annulation de l’Adelaide Writers’ Week après un retrait massif d’auteurs. Dans les deux dossiers, le massacre de Bondi, la guerre à Gaza et les accusations d’antisémitisme déplacent les conflits politiques vers les espaces littéraires.

Pour UQP, le dommage dépasse les cinq mille exemplaires immobilisés. La maison voit son capital symbolique attaqué par une partie de son propre catalogue. Le précédent posé par Bila tient désormais en une ligne : une presse universitaire peut bloquer un livre jeunesse déjà imprimé pour des propos tenus hors de l’œuvre par l’un de ses créateurs.

Crédits

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com