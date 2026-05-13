Maxime Raymond élu président du conseil de la BTLF

La présidence du conseil revient à Maxime Raymond, directeur général des Éditions de ta Mère et représentant de l’ANEL. Marianne Dalpé, directrice commerciale du groupe d’édition La Courte Échelle, occupe la vice-présidence, également à titre de représentante de l’ANEL.

Le poste de secrétaire-trésorier est confié à Gaëtan Larose, directeur stratégie numérique de COOPSCO, représentant de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire et représentant de l’ADELF.

Gabrielle Simard, directrice générale et représentante de l’ALQ, siège comme administratrice.

Maximilien Bouchard, propriétaire de la librairie Marie-Laura, représente aussi l’ALQ au sein du conseil.

Benoit Prieur, directeur général et représentant de l’ADELF, ainsi que Nadine Perreault, directrice générale de Diffusion Dimedia et représentante de l’ADELF, font également partie de la composition annoncée.

Le conseil comprend aussi Mathieu Trahan, directeur, commerce en français de Indigo Chapters, comme représentant des chaînes de librairies.

Mireille Laforce, directrice du dépôt légal et des acquisitions de la BAnQ, y siège comme représentante de la BAnQ.

Deux membres cooptés complètent le conseil : Jean-Benoît Dumais, directeur général des Librairies Indépendantes du Québec, et Jean-François Cusson, gestionnaire de projet à l’ABPQ.

Des services diffusés sur Internet

La BTLF s’acquitte de sa mission en diffusant sur Internet le catalogue bibliographique Memento. Elle diffuse également Gaspard, un système d’information et d’analyse sur le marché du livre français en Amérique. Ces deux outils sont mentionnés dans le communiqué comme les moyens par lesquels l’organisme remplit son mandat.

Elle existe depuis 1996. Son champ d’action est lié aux livres de langue française et à leur présence dans les circuits de diffusion et de commercialisation.



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Par Dépêche

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