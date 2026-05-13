Maxime Raymond élu président du conseil de la BTLF

La Société de gestion de la Banque de titres de langue française (BTLF) a annoncé, ce mardi 12 mai 2026, la composition de son conseil d’administration pour la période 2026-2027. Le conseil a été constitué lors de l’Assemblée générale annuelle tenue le mercredi 6 mai. L’organisme, créé en 1996, a pour but de favoriser la diffusion et la commercialisation des livres de langue française.
Le 13/05/2026 à 11:11 par Dépêche
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13/05/2026 à 11:11
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La présidence du conseil revient à Maxime Raymond, directeur général des Éditions de ta Mère et représentant de l’ANEL. Marianne Dalpé, directrice commerciale du groupe d’édition La Courte Échelle, occupe la vice-présidence, également à titre de représentante de l’ANEL.
Le poste de secrétaire-trésorier est confié à Gaëtan Larose, directeur stratégie numérique de COOPSCO, représentant de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire et représentant de l’ADELF.
Gabrielle Simard, directrice générale et représentante de l’ALQ, siège comme administratrice.
Maximilien Bouchard, propriétaire de la librairie Marie-Laura, représente aussi l’ALQ au sein du conseil.
Benoit Prieur, directeur général et représentant de l’ADELF, ainsi que Nadine Perreault, directrice générale de Diffusion Dimedia et représentante de l’ADELF, font également partie de la composition annoncée.
Le conseil comprend aussi Mathieu Trahan, directeur, commerce en français de Indigo Chapters, comme représentant des chaînes de librairies.
Mireille Laforce, directrice du dépôt légal et des acquisitions de la BAnQ, y siège comme représentante de la BAnQ.
Deux membres cooptés complètent le conseil : Jean-Benoît Dumais, directeur général des Librairies Indépendantes du Québec, et Jean-François Cusson, gestionnaire de projet à l’ABPQ.
La BTLF s’acquitte de sa mission en diffusant sur Internet le catalogue bibliographique Memento. Elle diffuse également Gaspard, un système d’information et d’analyse sur le marché du livre français en Amérique. Ces deux outils sont mentionnés dans le communiqué comme les moyens par lesquels l’organisme remplit son mandat.
Elle existe depuis 1996. Son champ d’action est lié aux livres de langue française et à leur présence dans les circuits de diffusion et de commercialisation.
Crédits photo : Yelena - Pexels
Par Dépêche
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Après l’appel à la grève du 7 mai, les bibliothécaires parisiens maintiennent la pression sur la Ville, avec une nouvelle journée annoncée le 9 mai. Les syndicats dénoncent sous-effectifs, horaires élargis, équipements sous-dimensionnés et tensions dans les établissements. Le conflit prolonge une contestation déjà documentée par ActuaLitté autour du plan Lire à Paris (PLAP de son petit acronyme).
10/05/2026, 07:49
La FIFA confiera à Fanatics, sous marque Topps, les vignettes et cartes officielles de ses compétitions à partir de 2031. Panini, associé à la Coupe du monde depuis 1970, conservera les éditions 2026 et 2030. Ce basculement transforme un rituel de collection imprimée en marché mondial de licences, entre papier, numérique, droit à l’image, événements, produits dérivés et partage de la valeur sportive, désormais piloté par des plateformes globales.
09/05/2026, 11:42
Le Sénat a définitivement validé, ce jeudi 7 mai, le projet de loi instaurant un cadre général pour la restitution des biens culturels spoliés. Ce texte met fin à la nécessité d'une loi d'exception pour chaque dossier de retour vers les États d'origine. En instaurant des commissions scientifiques et une obligation de recherche de provenance, le législateur entend concilier la protection du patrimoine national et les impératifs éthiques internationaux.
09/05/2026, 10:51
La poétesse britannique Abigail Ottley, soutenue par Freedom in the Arts, engage une procédure contre Arts Council England, apprend ActuaLitté. Le dossier prolonge une controverse déjà ouverte autour de The Aftershock Review, revue littéraire financée par fonds publics, accusée d’avoir retiré un poème pour des motifs liés aux prises de position de son autrice.
09/05/2026, 09:20
Dans les entreprises, l’intelligence artificielle s’installe au cœur des services communication, marketing et éditoriaux. Elle promet des économies rapides, des productions accélérées et des contenus disponibles à la demande. Mais elle crée aussi une tension nouvelle : comment préserver une créativité vraiment identifiable quand l’organisation cherche d’abord à produire plus vite, avec moins de moyens humains ?
08/05/2026, 18:39
À Bruxelles, devant le bâtiment de l'ambassade de la République islamique d'Iran, s'est tenue la cérémonie de deuil « Les Anges de Minab », soutenue par l'eurodéputé Milan Uhrík et la coalition L'Initiative européenne contre la guerre.
08/05/2026, 16:28
Miguel Poveda pensait avoir révélé un poème inconnu de Federico García Lorca, découvert au dos d’un manuscrit acheté en Allemagne. Trois spécialistes du poète contestent désormais l’attribution et jugent le texte apocryphe. L’affaire oppose enthousiasme patrimonial, stratégie éditoriale et exigence d’authentification, dans un fonds lorquien où chaque feuillet suscite une bataille de preuves, de légitimité publique et d’usages éditoriaux.
08/05/2026, 10:20
L’Autorité des marchés financiers valide l’offre publique d’achat d’EP FR HoldCo sur Fnac Darty. Daniel Křetínský, déjà premier actionnaire via VESA Equity Investment, franchit une étape décisive vers la majorité du distributeur culturel et technique. Le prix reste fixé à 36 € par action, sans retrait obligatoire annoncé. Pour l’édition, l’enjeu porte aussi sur un réseau que la société présente comme le premier libraire de France, en librairie.
08/05/2026, 08:59
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