Dans les écoles, disparaissent des livres essentiels pour les élèves

Le rapport Facts & Fiction, publié le 7 mai 2026 par le PEN America analyse 3743 titres uniques retirés ou restreints dans les bibliothèques et les classes des écoles publiques américaines entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025. Parmi eux, 1102 relèvent des ouvrages factuels, soit 29 % du corpus, contre 14 % l’année scolaire précédente.

Quand la censure quitte le roman pour viser les savoirs

The Guardian, qui reprend ces données, souligne le basculement : les textes documentaires forment désormais l’une des catégories les plus exposées, alors que les controverses portaient surtout, ces dernières années, sur les romans pour adolescents, les albums et les récits abordant l’identité ou la sexualité.

Et ce mouvement ne touche plus seulement des fictions jugées sensibles, mais des ouvrages conçus pour informer, documenter ou accompagner l’apprentissage.

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PEN America identifie l’activisme et les mouvements sociaux comme le premier thème visé dans les livres de savoir retirés. Ces sujets concernent 52 % des titres factuels concernés. L’organisation y inclut des ouvrages consacrés aux droits civiques, aux luttes contre les discriminations, aux mobilisations collectives et aux parcours de personnes engagées dans la transformation politique ou sociale des États-Unis.

Les autres données confirment le même axe. Dans l’ensemble des titres uniques recensés, 44 % présentent des personnes ou des personnages de couleur. Les livres liés à des personnes ou personnages LGBTQ+ atteignent 39 %, contre 25 % l’année précédente.

Les ouvrages consacrés à des personnes trans ou non conformes au genre passent de 7 % à 19 %. La progression ne relève donc pas d’un simple tri par genre éditorial : elle cible des représentations et des expériences sociales précises.

La protection des mineurs masque une politique du retrait

L’argument du contenu sexuel, très présent dans les campagnes locales, ne couvre qu’une partie limitée du corpus. PEN America indique que 34 % des titres retirés comportent des expériences sexuelles consenties, mais que 10 % seulement les décrivent directement dans le texte. Les livres consacrés à l’éducation sexuelle, à la puberté ou à la santé représentent 8 % des titres, soit le double de l’année précédente.

Cette proportion éclaire la mécanique des retraits. Des ouvrages sur la santé, le deuil, l’estime de soi, l’histoire sociale ou les droits individuels sortent des rayons sous des justifications morales ou administratives. Le geste modifie la politique documentaire des établissements : il réduit l’offre disponible, déplace la décision vers des groupes organisés ou des élus locaux, et affaiblit le rôle professionnel des bibliothécaires et des enseignants.

ActuaLitté avait replacé cette séquence dans un mouvement plus large, à partir des chiffres de l’American Library Association. L’association attribue 92 % des demandes visant des livres en 2025 à des groupes de pression, des responsables publics ou des décideurs institutionnels, contre moins de 3 % à des parents agissant seuls. Ce contexte confirme la structuration nationale d’un phénomène longtemps présenté comme une somme de conflits locaux.

La conséquence éditoriale est nette : les livres documentaires ne subissent plus seulement une contestation marginale dans les écoles américaines. Leur retrait organise un contrôle de l’accès aux faits, aux récits historiques, aux expériences minorées et aux outils de compréhension civique proposés aux élèves.

Crédits illustration : Mzaya_Blan CC 0

Par Clément Solym

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