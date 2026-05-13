Le JDD accusé d’avoir diffusé des numéros privés d’auteurs Grasset

Pascal Meynadier a encore frappé. Secrétaire général du Journal du Dimanche et de JDNews, ancien rédacteur en chef de la revue classée à l’extrême droite Éléments, a une nouvelle fois pris la plume, afin de brocarder les « pleureuses bienpensantes ».

Dans un article du 26 avril, intitulé « “Affaire” Grasset : le WhatsApp de la honte », il a relayé des messages issus d’une boucle privée d’auteurs indignés par l’éviction d’Olivier Nora. Cette boucle réunissait 270 personnes opposées au départ forcé d’Olivier Nora.

Dans la foulée, des publications relayées sur les comptes officiels du JDD, notamment sur X, LinkedIn, Facebook ou Instagram, ont reproduit plusieurs captures d’écran de discussions issues d’un groupe WhatsApp.

Certains éléments personnels apparaissaient en clair : deux numéros de téléphone auraient ainsi été diffusés, ceux de Guillaume Dasquié et de Vanessa Springora, autrice notamment du Consentement et de Patronyme. Les captures ou publications concernées ont depuis été effacées, mais avaient été consultées par L’Informé, qui a révélé l'affaire.

Guillaume Dasquié passe à l’action

Guillaume Dasquié, auteur des Recruteurs, a décidé d’engager une procédure contre le journal par l’intermédiaire de son avocat, Me Nicolas Verly.

Les publications litigieuses seraient restées accessibles près de 48 heures sur les réseaux sociaux, malgré les demandes adressées au JDD par son conseil. « Un huissier a effectué des constats numériques pour attester des faits, poursuit-il. Je me réjouis d’avoir à argumenter contre Pascal Meynadier à la barre du tribunal. »

En France, un numéro de téléphone constitue une donnée personnelle. Sa révélation publique sans consentement peut engager la responsabilité de son auteur, notamment si cette diffusion expose la personne concernée à du harcèlement ou à un risque d’atteinte. L’article 223-1-1 du Code pénal prévoit jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende lorsque la diffusion d’informations personnelles vise à exposer autrui à un risque direct d’atteinte.

La diffusion des numéros de téléphone n’est pas le seul point soulevé par les auteurs. La question de la violation du secret des correspondances privées est également discutée, même si aucune plainte n’a encore été déposée sur ce volet.

Des avocats spécialisés, parmi lesquels Patrick Klugman et Vincent Toledano, travaillent déjà sur une éventuelle action. Vanessa Springora, de son côté, indique qu’« aucune décision n’a été arrêtée à ce jour ».

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Ces tensions interviennent alors que plus de 200 auteurs ont manifesté leur volonté de quitter Grasset après l’éviction d’Olivier Nora. Une réunion est prévue ce mercredi au Théâtre de la Concorde, à Paris, devant des journalistes. Guillaume Dasquié évoque « une sorte d’assemblée constituante, avec des objectifs raisonnables ».

Pascal Meynadier a d’ailleurs publié un « épisode III » de sa couverture de l’affaire Grasset, consacré à un audit interne qui, selon le JDD, mettrait en évidence la dégradation des résultats de la maison entre 2021 et 2025. L’article dénonce aussi une politique d’à-valoir jugée excessive sous Olivier Nora, visant notamment Frédéric Beigbeder, Simon Liberati, Pascal Bruckner ou Amin Maalouf.

Il y conteste par ailleurs l’idée d’un départ massif des auteurs, affirmant que la majorité ne se serait pas manifestée. Il replace enfin l’affaire dans une histoire plus ancienne de Grasset, entre prix littéraires, réseaux d’influence et avances importantes.

Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset

Par Clotilde Martin

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