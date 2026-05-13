Annaïck Le Ru nommée à la direction générale de Ciclic Centre-Val de Loire

Philippe Germain quitte la direction générale après onze ans à ce poste. Il avait cofondé l’Atelier de Production Centre-Val de Loire, structure qui a précédé Ciclic, avant de revenir au sein de l’agence en 2015. Ses trois mandats ont été consacrés à la démocratisation culturelle, à l’émancipation des citoyens par la culture et à l’accompagnement des jeunes talents.

Annaïck Le Ru connaît déjà l’établissement dont elle prendra la direction. Avant d’en devenir directrice générale adjointe, elle y a exercé comme chargée de mission, responsable, puis directrice administrative et financière.

Son profil associe une formation en sciences économiques et un DESS « Développement international, culturel et touristique ». Le projet d’orientations qu’elle a présenté a été approuvé par le conseil d’administration. Il met l’accent sur une création artistique diverse et sur une action culturelle axée sur le lien social.

Une transition interne à la tête de l’agence

La prise de fonctions d’Annaïck Le Ru interviendra le 14 septembre. Sa nomination ouvre une nouvelle étape pour Ciclic Centre-Val de Loire, après les trois mandats de Philippe Germain. Les orientations validées par le conseil d’administration portent aussi sur l’organisation de l’agence. Elles prévoient de consolider les actions engagées ces dernières années et d’introduire des évolutions dans les méthodes, les dispositifs et le fonctionnement interne.

Julie Gayet a confirmé son engagement comme présidente de Ciclic Centre-Val de Loire à l’occasion de cette nomination. Elle a réaffirmé son attachement à l’agence et à son action publique culturelle. La gouvernance de Ciclic repose sur la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État.

Un service public culturel régional

Ciclic Centre-Val de Loire est l’agence régionale pour le livre et l’image. Elle s’adresse aux professionnels de la création ainsi qu’aux habitants de la région. L’agence intervient dans plusieurs domaines liés à la création et à la transmission. Elle soutient les professionnels, développe des contenus et mène des actions d’éducation artistique. Elle assure également la collecte et la valorisation d’images d’archives.

Ciclic participe enfin à la diffusion d’œuvres cinématographiques sur le territoire régional. Cette mission passe notamment par le Cinémobile.



Crédits photo : Philippe Germain et Annaïck Le Ru - Ciclic Centre-Val de Loire

Par Dépêche

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