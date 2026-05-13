Annaïck Le Ru nommée à la direction générale de Ciclic Centre-Val de Loire

Le conseil d’administration de Ciclic Centre-Val de Loire a désigné Annaïck Le Ru comme nouvelle directrice générale de l’agence régionale pour le livre et l’image. Actuellement directrice générale adjointe, elle prendra ses nouvelles fonctions le 14 septembre. Elle succédera à Philippe Germain, qui quitte la direction après trois mandats et onze années à ce poste.
Le 13/05/2026 à 10:04 par Dépêche
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13/05/2026 à 10:04
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Philippe Germain quitte la direction générale après onze ans à ce poste. Il avait cofondé l’Atelier de Production Centre-Val de Loire, structure qui a précédé Ciclic, avant de revenir au sein de l’agence en 2015. Ses trois mandats ont été consacrés à la démocratisation culturelle, à l’émancipation des citoyens par la culture et à l’accompagnement des jeunes talents.
Annaïck Le Ru connaît déjà l’établissement dont elle prendra la direction. Avant d’en devenir directrice générale adjointe, elle y a exercé comme chargée de mission, responsable, puis directrice administrative et financière.
Son profil associe une formation en sciences économiques et un DESS « Développement international, culturel et touristique ». Le projet d’orientations qu’elle a présenté a été approuvé par le conseil d’administration. Il met l’accent sur une création artistique diverse et sur une action culturelle axée sur le lien social.
La prise de fonctions d’Annaïck Le Ru interviendra le 14 septembre. Sa nomination ouvre une nouvelle étape pour Ciclic Centre-Val de Loire, après les trois mandats de Philippe Germain. Les orientations validées par le conseil d’administration portent aussi sur l’organisation de l’agence. Elles prévoient de consolider les actions engagées ces dernières années et d’introduire des évolutions dans les méthodes, les dispositifs et le fonctionnement interne.
Julie Gayet a confirmé son engagement comme présidente de Ciclic Centre-Val de Loire à l’occasion de cette nomination. Elle a réaffirmé son attachement à l’agence et à son action publique culturelle. La gouvernance de Ciclic repose sur la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État.
Ciclic Centre-Val de Loire est l’agence régionale pour le livre et l’image. Elle s’adresse aux professionnels de la création ainsi qu’aux habitants de la région. L’agence intervient dans plusieurs domaines liés à la création et à la transmission. Elle soutient les professionnels, développe des contenus et mène des actions d’éducation artistique. Elle assure également la collecte et la valorisation d’images d’archives.
Ciclic participe enfin à la diffusion d’œuvres cinématographiques sur le territoire régional. Cette mission passe notamment par le Cinémobile.
Crédits photo : Philippe Germain et Annaïck Le Ru - Ciclic Centre-Val de Loire
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Après l’appel à la grève du 7 mai, les bibliothécaires parisiens maintiennent la pression sur la Ville, avec une nouvelle journée annoncée le 9 mai. Les syndicats dénoncent sous-effectifs, horaires élargis, équipements sous-dimensionnés et tensions dans les établissements. Le conflit prolonge une contestation déjà documentée par ActuaLitté autour du plan Lire à Paris (PLAP de son petit acronyme).
10/05/2026, 07:49
La FIFA confiera à Fanatics, sous marque Topps, les vignettes et cartes officielles de ses compétitions à partir de 2031. Panini, associé à la Coupe du monde depuis 1970, conservera les éditions 2026 et 2030. Ce basculement transforme un rituel de collection imprimée en marché mondial de licences, entre papier, numérique, droit à l’image, événements, produits dérivés et partage de la valeur sportive, désormais piloté par des plateformes globales.
09/05/2026, 11:42
La poétesse britannique Abigail Ottley, soutenue par Freedom in the Arts, engage une procédure contre Arts Council England, apprend ActuaLitté. Le dossier prolonge une controverse déjà ouverte autour de The Aftershock Review, revue littéraire financée par fonds publics, accusée d’avoir retiré un poème pour des motifs liés aux prises de position de son autrice.
09/05/2026, 09:20
Dans les entreprises, l’intelligence artificielle s’installe au cœur des services communication, marketing et éditoriaux. Elle promet des économies rapides, des productions accélérées et des contenus disponibles à la demande. Mais elle crée aussi une tension nouvelle : comment préserver une créativité vraiment identifiable quand l’organisation cherche d’abord à produire plus vite, avec moins de moyens humains ?
08/05/2026, 18:39
À Bruxelles, devant le bâtiment de l'ambassade de la République islamique d'Iran, s'est tenue la cérémonie de deuil « Les Anges de Minab », soutenue par l'eurodéputé Milan Uhrík et la coalition L'Initiative européenne contre la guerre.
08/05/2026, 16:28
Miguel Poveda pensait avoir révélé un poème inconnu de Federico García Lorca, découvert au dos d’un manuscrit acheté en Allemagne. Trois spécialistes du poète contestent désormais l’attribution et jugent le texte apocryphe. L’affaire oppose enthousiasme patrimonial, stratégie éditoriale et exigence d’authentification, dans un fonds lorquien où chaque feuillet suscite une bataille de preuves, de légitimité publique et d’usages éditoriaux.
08/05/2026, 10:20
L’Autorité des marchés financiers valide l’offre publique d’achat d’EP FR HoldCo sur Fnac Darty. Daniel Křetínský, déjà premier actionnaire via VESA Equity Investment, franchit une étape décisive vers la majorité du distributeur culturel et technique. Le prix reste fixé à 36 € par action, sans retrait obligatoire annoncé. Pour l’édition, l’enjeu porte aussi sur un réseau que la société présente comme le premier libraire de France, en librairie.
08/05/2026, 08:59
Les éditions des femmes-Antoinette Fouque publieront le 11 juin 2026 un coffret poche consacré à Anaïs Nin. L’ensemble rassemblera trois textes majeurs de l’autrice : La Maison de l’inceste, Un hiver d’artifice et La Cloche de verre, accompagnés d’un livret inédit illustré de photographies et de facsimilés de lettres manuscrites.
08/05/2026, 08:04
Amazon sera bientôt fixé quant au dénouement de son recours pour « excès de pouvoir » du ministère de la Culture dans la mise en œuvre de la « loi Darcos », qui instaurait un tarif minimum des frais de port pour le livre. Le 15 avril dernier, la rapporteuse publique a demandé le rejet du recours, et le Conseil d'État rendra sa décision dans quelques jours.
07/05/2026, 16:03
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