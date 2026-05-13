Maï Lucas, Hip Hop Diary of a Fly Girl 1986-1996 Paris

Entre 1986 et 1996, Paris devient le centre d’une culture en pleine naissance. Dans les terrains vagues de La Chapelle, au Globo, chez Nova ou dans les rues du nord-est parisien, une génération invente ses propres codes artistiques et sociaux : le hip-hop français est en train d’émerger.

Au cœur de cette effervescence, Maï Lucas photographie ses amis, les nuits, les concerts, les battles, les graffs et les visages de cette scène encore underground, composée des précurseurs de ce mouvement qui deviendront des stars internationales. Membre de cette communauté, elle livre un témoignage unique de cette époque.

Réédité aujourd’hui à travers une campagne Ulule, Hip Hop Diary of a Fly Girl rassemble plus de cent photographies en noir et blanc et en couleur, devenues des archives essentielles des débuts du hip-hop en France. Le livre fait dialoguer portraits, scènes de rue et moments de création autour de figures devenues majeures : MC Solaar, Booba, Doc Gynéco, Oxmo Puccino, JoeyStarr, DJ Dee Nasty, JonOne, Bando ou encore Mode 2, sans oublier les membres d’Assassin et de Suprême NTM.

L’ouvrage rend également hommage aux femmes du mouvement, B. Love, K-Reen, les Ladies Night ou la chorégraphe Max-Laure, dont la présence a souvent été invisibilisée dans les récits officiels du hip-hop français.

Plus qu’un livre de photographie, Hip Hop Diary of a Fly Girl est une plongée dans l’intimité d’une génération qui inventait un langage artistique nouveau, entre rap, danse, graffiti et mode. Maï Lucas raconte une histoire collective faite de rencontres, de liberté créative et de transmission.

L’ouvrage de 125 pages comprend une introduction de Sylvia Jorif ainsi qu’un entretien avec Mathieu Kassovitz autour de La Haine.

Cette campagne Ulule permettra de soutenir la réédition et la diffusion de cet ouvrage devenu culte, afin de transmettre aux nouvelles générations la mémoire visuelle des origines du hip-hop français.

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Par Projet Ulule

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