Les dossiers Epstein deviennent une bibliothèque éphémère, 3,5 millions de pages

À New York, le dossier Epstein prend désormais la forme... d’une bibliothèque. Dans le quartier de Tribeca, une association américaine dédiée à la transparence de la vie publique a installé une salle de lecture éphémère rassemblant, sous forme imprimée, les quelque 3,5 millions de pages rendues publiques par le ministère américain de la Justice dans l’affaire Jeffrey Epstein. Baptisée « Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room », l’installation réunit ces documents en milliers de volumes reliés et numérotés : 3437 selon l’AFP, plus de 3700 selon Wired, les décomptes variant selon le périmètre retenu.
Le 12/05/2026 à 18:10 par Hocine Bouhadjera
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12/05/2026 à 18:10
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Derrière le projet se trouve l’Institute for Primary Facts. Son principe tient en une formule affichée par les organisateurs : la vérité devient plus difficile à nier lorsqu’elle est imprimée, reliée et visible physiquement. L’exposition transforme ainsi une masse documentaire abstraite en objet matériel : rayonnages, volumes alignés, frise chronologique et mémorial consacré aux victimes.
Ces millions de pages proviennent de la publication opérée par le ministère de la Justice dans le cadre de l’Epstein Files Transparency Act, loi signée le 19 novembre 2025 par Donald Trump. Le 30 janvier 2026, le ministère annonçait avoir publié plus de 3 millions de pages supplémentaires, comprenant aussi plus de 2000 vidéos et 180.000 images.
Avec les publications antérieures, l’ensemble atteignait près de 3,5 millions de pages. Les documents proviennent notamment des procédures de Floride et de New York contre Epstein, du dossier Maxwell, des enquêtes sur la mort d’Epstein, de plusieurs investigations du FBI et du rapport de l’Inspection générale du ministère de la Justice.
L’affaire Epstein demeure l’un des dossiers judiciaires et politiques les plus sensibles aux États-Unis. Inculpé à New York en juillet 2019 pour trafic sexuel de mineures, Jeffrey Epstein était accusé d’avoir exploité des dizaines de jeunes filles, parfois âgées de 14 ans, entre 2002 et 2005, à New York et Palm Beach, et d’avoir organisé leur recrutement. Mort en prison le 10 août 2019 avant son procès, il n’a jamais été jugé. Sa complice Ghislaine Maxwell a, elle, été condamnée en 2022 à vingt ans de prison pour sa participation à ce système d’exploitation sexuelle de mineures.
La bibliothèque new-yorkaise entend précisément remettre cette question de la responsabilité publique au centre du débat. L’installation ne se limite pas à l’empilement de documents : elle propose également une frise chronologique consacrée aux liens entre Jeffrey Epstein et Donald Trump. Les deux hommes ont fréquenté les mêmes cercles mondains à New York et en Floride dans les années 1990. Trump reconnaît avoir connu Epstein, mais affirme avoir rompu avec lui avant que celui-ci ne soit visé par la justice, et nie toute implication dans ses crimes.
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Le nom de l’actuel président américain continue toutefois d’alimenter l’attention autour du dossier : Donald Trump apparaît à plusieurs reprises dans les « Epstein Files ». Son nom figurait huit fois sur une liste de passagers de l’avion d’Epstein entre 1993 et 1996, selon un courriel d’enquêteur daté de 2020. Le ministère de la Justice a, de son côté, affirmé que certains documents comprenaient des accusations fausses ou sensationnalistes contre Trump, transmises au FBI avant l’élection de 2020, et les a qualifiées d’infondées.
L’exposition assume ce cadrage politique. David Garrett, l’un des concepteurs du projet, explique vouloir créer une expérience « dans la vraie vie » pour aider le public à comprendre les mécanismes de corruption et les dangers qu’ils feraient peser sur la démocratie américaine. Selon lui, l’affaire Epstein appelle une indignation publique et une demande de comptes.
La mise en scène comporte aussi une dimension mémorielle. Derrière des rideaux, un espace rend hommage aux victimes et survivantes d’Epstein. Wired décrit notamment des bougies disposées au sol pour représenter les plus de 1200 victimes potentielles évoquées dans le dossier. Cette scénographie vise à rappeler que, derrière la masse des archives, l’affaire concerne d’abord des personnes abusées, souvent mineures au moment des faits.
L’accès aux documents reste toutefois encadré. Le public peut visiter l’installation sur inscription, mais n’est pas libre de feuilleter les volumes. Selon les organisateurs, certaines erreurs de caviardage du ministère de la Justice auraient laissé apparaître des noms de victimes dans les fichiers publiés. Pour éviter de nouvelles atteintes à leur vie privée, seuls certains professionnels, notamment journalistes, avocats ou membres des forces de l’ordre selon les modalités rapportées par les médias, peuvent consulter les documents.
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Le ministère de la Justice affirme pourtant avoir mobilisé plus de 500 avocats et relecteurs pour traiter les documents, avec des consignes de caviardage, limitées à la protection des victimes et de leurs familles, selon ce dernier. Cette bibliothèque éphémère est ouverte à Tribeca jusqu’au 21 mai.
Crédits photo : Geoff Livingston (CC BY 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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La poétesse britannique Abigail Ottley, soutenue par Freedom in the Arts, engage une procédure contre Arts Council England, apprend ActuaLitté. Le dossier prolonge une controverse déjà ouverte autour de The Aftershock Review, revue littéraire financée par fonds publics, accusée d’avoir retiré un poème pour des motifs liés aux prises de position de son autrice.
09/05/2026, 09:20
Dans les entreprises, l’intelligence artificielle s’installe au cœur des services communication, marketing et éditoriaux. Elle promet des économies rapides, des productions accélérées et des contenus disponibles à la demande. Mais elle crée aussi une tension nouvelle : comment préserver une créativité vraiment identifiable quand l’organisation cherche d’abord à produire plus vite, avec moins de moyens humains ?
08/05/2026, 18:39
À Bruxelles, devant le bâtiment de l'ambassade de la République islamique d'Iran, s'est tenue la cérémonie de deuil « Les Anges de Minab », soutenue par l'eurodéputé Milan Uhrík et la coalition L'Initiative européenne contre la guerre.
08/05/2026, 16:28
Miguel Poveda pensait avoir révélé un poème inconnu de Federico García Lorca, découvert au dos d’un manuscrit acheté en Allemagne. Trois spécialistes du poète contestent désormais l’attribution et jugent le texte apocryphe. L’affaire oppose enthousiasme patrimonial, stratégie éditoriale et exigence d’authentification, dans un fonds lorquien où chaque feuillet suscite une bataille de preuves, de légitimité publique et d’usages éditoriaux.
08/05/2026, 10:20
L’Autorité des marchés financiers valide l’offre publique d’achat d’EP FR HoldCo sur Fnac Darty. Daniel Křetínský, déjà premier actionnaire via VESA Equity Investment, franchit une étape décisive vers la majorité du distributeur culturel et technique. Le prix reste fixé à 36 € par action, sans retrait obligatoire annoncé. Pour l’édition, l’enjeu porte aussi sur un réseau que la société présente comme le premier libraire de France, en librairie.
08/05/2026, 08:59
Les éditions des femmes-Antoinette Fouque publieront le 11 juin 2026 un coffret poche consacré à Anaïs Nin. L’ensemble rassemblera trois textes majeurs de l’autrice : La Maison de l’inceste, Un hiver d’artifice et La Cloche de verre, accompagnés d’un livret inédit illustré de photographies et de facsimilés de lettres manuscrites.
08/05/2026, 08:04
Amazon sera bientôt fixé quant au dénouement de son recours pour « excès de pouvoir » du ministère de la Culture dans la mise en œuvre de la « loi Darcos », qui instaurait un tarif minimum des frais de port pour le livre. Le 15 avril dernier, la rapporteuse publique a demandé le rejet du recours, et le Conseil d'État rendra sa décision dans quelques jours.
07/05/2026, 16:03
Au Royaume-Uni, les ventes hebdomadaires de livres imprimés ont touché fin avril leur plus bas niveau depuis six ans. La France connaît une érosion comparable : le premier trimestre 2026 recule en valeur comme en volume. Derrière des prix moyens encore résistants, les deux marchés voient le même problème surgir : moins d’exemplaires vendus, des achats plus sélectifs et une pression accrue sur les stocks, la mise en place et la trésorerie.
07/05/2026, 12:10
Catherine Pégard, nommée ministre de la Culture à la fin du mois de février dernier, était auditionnée, ce mercredi 6 mai, par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. L'occasion de s'exprimer sur plusieurs sujets relatifs au livre, comme le budget du ministère, le soutien à la filière, la régulation de l'intelligence artificielle ou encore la protection sociale des artistes auteurs.
07/05/2026, 12:06
Après une année 2025 en recul, le livre italien démarre 2026 en hausse grâce aux achats des bibliothèques, appuyés par un fonds public de 60 millions d’euros. L’amélioration du marché de la fiction et des essais imprimés reste fragile : l’Association italienne des éditeurs souligne le poids de l’inflation et de l’incertitude sur les dépenses des ménages, véritable arbitre de l’année, avant le Salon du livre de Turin, où ces données passent au crible.
07/05/2026, 10:08
J'avais rendez-vous à 8h45 au jardin Nelson Mandela. Paris, 75001. Des SMS reçus la veille, tardivement, pour une rencontre aux accents de services secrets. Au matin, une dizaine de personnes est présente, des sacs remplis d’affiches et des drapeaux de la CGT, dissimulés. Mais où allons-nous ? « Rue de Valois, parce que c’est un peu chez nous, là, finalement. » D'accord, mais pourquoi ces affiches ?
06/05/2026, 17:30
La multinationale Amazon investira 15 milliards € en France, sur les trois prochaines années, pour construire de nouveaux entrepôts de distribution, renforcer son réseau existant et développer ses capacités locales en matière d'intelligence artificielle et de stockage dans le nuage. La firme promet par ailleurs la création de 7000 emplois en CDI.
06/05/2026, 16:54
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