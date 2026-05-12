Les dossiers Epstein deviennent une bibliothèque éphémère, 3,5 millions de pages

Derrière le projet se trouve l’Institute for Primary Facts. Son principe tient en une formule affichée par les organisateurs : la vérité devient plus difficile à nier lorsqu’elle est imprimée, reliée et visible physiquement. L’exposition transforme ainsi une masse documentaire abstraite en objet matériel : rayonnages, volumes alignés, frise chronologique et mémorial consacré aux victimes.

Matérialiser l’affaire

Ces millions de pages proviennent de la publication opérée par le ministère de la Justice dans le cadre de l’Epstein Files Transparency Act, loi signée le 19 novembre 2025 par Donald Trump. Le 30 janvier 2026, le ministère annonçait avoir publié plus de 3 millions de pages supplémentaires, comprenant aussi plus de 2000 vidéos et 180.000 images.

Avec les publications antérieures, l’ensemble atteignait près de 3,5 millions de pages. Les documents proviennent notamment des procédures de Floride et de New York contre Epstein, du dossier Maxwell, des enquêtes sur la mort d’Epstein, de plusieurs investigations du FBI et du rapport de l’Inspection générale du ministère de la Justice.

L’affaire Epstein demeure l’un des dossiers judiciaires et politiques les plus sensibles aux États-Unis. Inculpé à New York en juillet 2019 pour trafic sexuel de mineures, Jeffrey Epstein était accusé d’avoir exploité des dizaines de jeunes filles, parfois âgées de 14 ans, entre 2002 et 2005, à New York et Palm Beach, et d’avoir organisé leur recrutement. Mort en prison le 10 août 2019 avant son procès, il n’a jamais été jugé. Sa complice Ghislaine Maxwell a, elle, été condamnée en 2022 à vingt ans de prison pour sa participation à ce système d’exploitation sexuelle de mineures.

La bibliothèque new-yorkaise entend précisément remettre cette question de la responsabilité publique au centre du débat. L’installation ne se limite pas à l’empilement de documents : elle propose également une frise chronologique consacrée aux liens entre Jeffrey Epstein et Donald Trump. Les deux hommes ont fréquenté les mêmes cercles mondains à New York et en Floride dans les années 1990. Trump reconnaît avoir connu Epstein, mais affirme avoir rompu avec lui avant que celui-ci ne soit visé par la justice, et nie toute implication dans ses crimes.

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Le nom de l’actuel président américain continue toutefois d’alimenter l’attention autour du dossier : Donald Trump apparaît à plusieurs reprises dans les « Epstein Files ». Son nom figurait huit fois sur une liste de passagers de l’avion d’Epstein entre 1993 et 1996, selon un courriel d’enquêteur daté de 2020. Le ministère de la Justice a, de son côté, affirmé que certains documents comprenaient des accusations fausses ou sensationnalistes contre Trump, transmises au FBI avant l’élection de 2020, et les a qualifiées d’infondées.

« Dans la vraie vie »

L’exposition assume ce cadrage politique. David Garrett, l’un des concepteurs du projet, explique vouloir créer une expérience « dans la vraie vie » pour aider le public à comprendre les mécanismes de corruption et les dangers qu’ils feraient peser sur la démocratie américaine. Selon lui, l’affaire Epstein appelle une indignation publique et une demande de comptes.

La mise en scène comporte aussi une dimension mémorielle. Derrière des rideaux, un espace rend hommage aux victimes et survivantes d’Epstein. Wired décrit notamment des bougies disposées au sol pour représenter les plus de 1200 victimes potentielles évoquées dans le dossier. Cette scénographie vise à rappeler que, derrière la masse des archives, l’affaire concerne d’abord des personnes abusées, souvent mineures au moment des faits.

L’accès aux documents reste toutefois encadré. Le public peut visiter l’installation sur inscription, mais n’est pas libre de feuilleter les volumes. Selon les organisateurs, certaines erreurs de caviardage du ministère de la Justice auraient laissé apparaître des noms de victimes dans les fichiers publiés. Pour éviter de nouvelles atteintes à leur vie privée, seuls certains professionnels, notamment journalistes, avocats ou membres des forces de l’ordre selon les modalités rapportées par les médias, peuvent consulter les documents.

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Le ministère de la Justice affirme pourtant avoir mobilisé plus de 500 avocats et relecteurs pour traiter les documents, avec des consignes de caviardage, limitées à la protection des victimes et de leurs familles, selon ce dernier. Cette bibliothèque éphémère est ouverte à Tribeca jusqu’au 21 mai.

Crédits photo : Geoff Livingston (CC BY 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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