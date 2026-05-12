Tournez Jeunesse ! : des auteurs jeunesse en tournée dans les librairies du Sud

Porté par Libraires du Sud, réseau créé en 1998 et réunissant aujourd’hui 88 librairies du territoire, le projet entend défendre la lecture comme expérience collective et sensible, tout en affirmant le rôle culturel et social des librairies indépendantes. Il insiste sur la volonté de « valoriser la littérature jeunesse autrement », à travers des formes participatives mêlant lecture à voix haute, création plastique, théâtre ou découverte de la nature.

Treize librairies de la région participent à cette édition : Le Bateau Lavoir à La Garde-Freinet, De fil en page à Château-Arnoux, L’Encabanée à Saint-Paul-sur-Ubaye, Feuilles des vignes à Sainte-Cécile-les-Vignes, Librairie du coin à Rians, Mazette, Nozika, Le Petit Pantagruel et Le Poisson Lune à Marseille, La Pléiade à Cagnes-sur-Mer, Quartiers Libres à Vitrolles, La Rumeur des crêtes à Cadenet ainsi que La Soupe de l’Espace à Hyères.

Parmi les invités figure l’autrice et illustratrice Magali Arnal, connue notamment pour Capitaine Maman, publié à L’École des loisirs. Née en 1976 et installée en Bretagne depuis l’enfance, elle explique dans le dossier avoir commencé par illustrer avant de se tourner vers l’écriture « d’histoires de véhicules ». Trois rencontres sont prévues : le 28 mai à la librairie La Pléiade de Cagnes-sur-Mer, le 29 mai au Poisson Lune à Marseille et le 30 mai à Feuilles des vignes, à Sainte-Cécile-les-Vignes.

Deux ateliers accompagneront ses interventions : une création de faux objets archéologiques en aluminium repoussé autour de l’art scythe, ainsi qu’un atelier de création de décors en papier découpé, tous deux accessibles dès six ans.

Illustratrice et tatoueuse, Anna Wanda Gogusey participera également à la tournée. Diplômée de l’Ensama Olivier de Serre, elle collabore avec la presse, des institutions culturelles et différents collectifs underground. Son univers graphique, décrit comme « figuratif, décoratif et teinté d’absurde », accompagne plusieurs ouvrages publiés aux éditions La ville brûle, parmi lesquels Ma maman est bizarre, Polly peut tout, L’Imagier ou Une folle journée à la fête foraine.

Ses ateliers proposeront aux enfants de composer puis d’illustrer des phrases improbables tirées au hasard dans différentes boîtes de mots. Trois rendez-vous sont programmés : le 20 mai au Petit Pantagruel puis à Nozika, à Marseille, et le 21 mai à la librairie De fil en page de Château-Arnoux.

Autre temps fort de cette édition : la présence de Jean-Claude Mourlevat. Lauréat en 2021 du prestigieux prix commémoratif Astrid Lindgren, l’auteur jeunesse est notamment connu pour Jefferson, Le Combat d’hiver, Le garçon qui volait ou encore La Rivière à l’envers. Ses interventions prendront la forme de lectures musicales. Il sera présent le 28 mai à la médiathèque de Barcelonnette, en partenariat avec la librairie L’Encabanée, puis le 30 mai au jardin des plantes tinctoriales de Lauris, dans le cadre du festival Les Voix Partagées et en partenariat avec la librairie La Rumeur des crêtes.

Le dramaturge et metteur en scène Edouard Signolet participera lui aussi à « Tournez Jeunesse ! ». Né en 1980 à Paris, auteur pour le théâtre et l’opéra, il a notamment publié La Princesse au petit pois aux éditions de L’Arche et écrit une adaptation musicale de Pinocchio pour Didier Jeunesse avec des comédiens de la Comédie-Française. Son ouvrage La contrebande, paru en 2025, accompagnera des ateliers théâtre organisés le 23 mai à la Librairie du coin de Rians puis à Quartiers Libres, à Vitrolles.

Enfin, l’autrice et illustratrice lausannoise Lisa Voisard proposera plusieurs ateliers autour de la nature et de l’observation du vivant. Graphiste de formation, passée par des agences de communication avant de se consacrer entièrement à l’illustration, elle développe depuis plusieurs années des ouvrages mêlant sciences naturelles et dessin, parmi lesquels Ornithorama, Arborama, Insectorama et Florama, publiés chez Helvetiq.

Son atelier invitera les enfants à observer, reconnaître et dessiner les fleurs tout en découvrant anecdotes botaniques et phénomènes naturels. Elle sera présente le 15 mai à la librairie Mazette à Marseille, puis les 16 mai à La Soupe de l’Espace à Hyères et au Bateau Lavoir à La Garde-Freinet.

Crédits photo : Tournez Jeunesse !

Par Hocine Bouhadjera

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