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Tournez Jeunesse ! : des auteurs jeunesse circulent dans les librairies du Sud

Du 15 au 30 mai 2026, l’association Libraires du Sud déploiera une nouvelle édition de « Tournez Jeunesse ! », une tournée consacrée à la littérature jeunesse à travers les librairies indépendantes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pendant quinze jours, cinq auteurs et illustrateurs iront à la rencontre des lecteurs dans treize librairies partenaires, autour de lectures, d’ateliers créatifs, de dédicaces et de rencontres destinées aux enfants comme aux familles. 

Le 12/05/2026 à 17:55 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

12/05/2026 à 17:55

Hocine Bouhadjera

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Porté par Libraires du Sud, réseau créé en 1998 et réunissant aujourd’hui 88 librairies du territoire, le projet entend défendre la lecture comme expérience collective et sensible, tout en affirmant le rôle culturel et social des librairies indépendantes. Il insiste sur la volonté de « valoriser la littérature jeunesse autrement », à travers des formes participatives mêlant lecture à voix haute, création plastique, théâtre ou découverte de la nature. 

Treize librairies de la région participent à cette édition : Le Bateau Lavoir à La Garde-Freinet, De fil en page à Château-Arnoux, L’Encabanée à Saint-Paul-sur-Ubaye, Feuilles des vignes à Sainte-Cécile-les-Vignes, Librairie du coin à Rians, Mazette, Nozika, Le Petit Pantagruel et Le Poisson Lune à Marseille, La Pléiade à Cagnes-sur-Mer, Quartiers Libres à Vitrolles, La Rumeur des crêtes à Cadenet ainsi que La Soupe de l’Espace à Hyères. 

Parmi les invités figure l’autrice et illustratrice Magali Arnal, connue notamment pour Capitaine Maman, publié à L’École des loisirs. Née en 1976 et installée en Bretagne depuis l’enfance, elle explique dans le dossier avoir commencé par illustrer avant de se tourner vers l’écriture « d’histoires de véhicules ». Trois rencontres sont prévues : le 28 mai à la librairie La Pléiade de Cagnes-sur-Mer, le 29 mai au Poisson Lune à Marseille et le 30 mai à Feuilles des vignes, à Sainte-Cécile-les-Vignes.

Deux ateliers accompagneront ses interventions : une création de faux objets archéologiques en aluminium repoussé autour de l’art scythe, ainsi qu’un atelier de création de décors en papier découpé, tous deux accessibles dès six ans. 

Illustratrice et tatoueuse, Anna Wanda Gogusey participera également à la tournée. Diplômée de l’Ensama Olivier de Serre, elle collabore avec la presse, des institutions culturelles et différents collectifs underground. Son univers graphique, décrit comme « figuratif, décoratif et teinté d’absurde », accompagne plusieurs ouvrages publiés aux éditions La ville brûle, parmi lesquels Ma maman est bizarre, Polly peut tout, L’Imagier ou Une folle journée à la fête foraine.

Ses ateliers proposeront aux enfants de composer puis d’illustrer des phrases improbables tirées au hasard dans différentes boîtes de mots. Trois rendez-vous sont programmés : le 20 mai au Petit Pantagruel puis à Nozika, à Marseille, et le 21 mai à la librairie De fil en page de Château-Arnoux. 

Autre temps fort de cette édition : la présence de Jean-Claude Mourlevat. Lauréat en 2021 du prestigieux prix commémoratif Astrid Lindgren, l’auteur jeunesse est notamment connu pour Jefferson, Le Combat d’hiver, Le garçon qui volait ou encore La Rivière à l’envers. Ses interventions prendront la forme de lectures musicales. Il sera présent le 28 mai à la médiathèque de Barcelonnette, en partenariat avec la librairie L’Encabanée, puis le 30 mai au jardin des plantes tinctoriales de Lauris, dans le cadre du festival Les Voix Partagées et en partenariat avec la librairie La Rumeur des crêtes. 

Le dramaturge et metteur en scène Edouard Signolet participera lui aussi à « Tournez Jeunesse ! ». Né en 1980 à Paris, auteur pour le théâtre et l’opéra, il a notamment publié La Princesse au petit pois aux éditions de L’Arche et écrit une adaptation musicale de Pinocchio pour Didier Jeunesse avec des comédiens de la Comédie-Française. Son ouvrage La contrebande, paru en 2025, accompagnera des ateliers théâtre organisés le 23 mai à la Librairie du coin de Rians puis à Quartiers Libres, à Vitrolles. 

Enfin, l’autrice et illustratrice lausannoise Lisa Voisard proposera plusieurs ateliers autour de la nature et de l’observation du vivant. Graphiste de formation, passée par des agences de communication avant de se consacrer entièrement à l’illustration, elle développe depuis plusieurs années des ouvrages mêlant sciences naturelles et dessin, parmi lesquels Ornithorama, Arborama, Insectorama et Florama, publiés chez Helvetiq.

Son atelier invitera les enfants à observer, reconnaître et dessiner les fleurs tout en découvrant anecdotes botaniques et phénomènes naturels. Elle sera présente le 15 mai à la librairie Mazette à Marseille, puis les 16 mai à La Soupe de l’Espace à Hyères et au Bateau Lavoir à La Garde-Freinet. 

Crédits photo : Tournez Jeunesse ! 

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Le jeune public au rendez-vous du Printemps du Livre de Montaigu

Du 8 au 10 mai, le festival vendéen prendra le large pour sa 36e édition, placée sous le signe de l’univers maritime. Présidé par Didier Decoin, l’événement réunira plus de 200 auteurs autour de rencontres, spectacles et animations. Mais cette année, le Printemps du Livre de Montaigu met également l’accent sur la jeunesse, avec une programmation pensée pour les enfants, les familles et les jeunes lecteurs.

07/05/2026, 16:03

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Terres de Paroles 2026 : la littérature à hauteur d’humain

À Terres de Paroles 2026, du 23 au 30 mai, la littérature prend les allures d’une aventure humaine. Le mot n’a rien d’un slogan plaqué : il traverse la programmation, sous l’éclairage de Marguerite Yourcenar et de cette phrase tirée des Mémoires d’Hadrien : « Tout être qui a vécu l’aventure humaine est moi. »

07/05/2026, 11:15

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Théâtre national de Strasbourg : Régine Hatchondo entre au conseil d'administration

Seul théâtre national situé hors de Paris, le Théâtre national de Strasbourg, fondé en 1968 sous l'impulsion d'Hubert Gignoux et André Malraux, est placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Son conseil d'administration accueille quelques nouveaux membres, dont Régine Hatchondo, la présidente du Centre national du livre (CNL).

07/05/2026, 10:01

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Les Lectures musicales font vibrer Montaigu

Au Printemps du Livre de Montaigu, les Lectures musicales mêlent romans, voix et instruments dans trois rendez-vous portés par Olivia Ruiz, Aurélie Valognes et Audrey Alwett. Entre filiation, émerveillement du quotidien et fantaisie frondeuse, la littérature quitte la page pour trouver son rythme sur scène.

05/05/2026, 16:01

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Printemps du Livre de Montaigu : raconter la Résistance, la déportation et la collaboration

Le Printemps du Livre de Montaigu accueillera Frédéric Albert, Benjamin Fogel et Renaud Leblond pour une rencontre consacrée à la Seconde Guerre mondiale. À travers trois ouvrages, les auteurs aborderont des trajectoires individuelles marquées par la Résistance, la déportation et la collaboration.

 

 

04/05/2026, 12:58

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La Calisto ou les mirages du désir : Cavalli au prisme des Lumières

Au Théâtre des Champs-Élysées, le regard hésite d’abord entre la scène où s’éveille la nymphe de Francesco Cavalli et la coupole où se déploient de somptueuses fresques. Ce chef-d’œuvre de l’Art déco, inauguré en 1913, garde un trésor discret : depuis la salle, un simple lever d’yeux découvre un firmament peint, traversé de figures allégoriques et d’harmonies chromatiques, comme une mémoire suspendue des Ballets russes. C’est sous cette voûte d’apparat que Jetske Mijnssen et Sébastien Daucé inscrivent La Calisto dans un clair-obscur de raffinement et de désenchantement.

04/05/2026, 11:01

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À Paris, la nuit s’écrit en images : une autre littérature de la ville

Du 11 juin au 3 octobre 2026, la galerie Roger-Viollet consacre une exposition à la nuit parisienne, en réunissant 70 photographies couvrant la période 1900-1970. Une plongée dans une capitale transformée par l’obscurité, où la lumière artificielle redessine les formes, les rythmes et les récits - et où l’image rejoint, souvent, l’imaginaire littéraire.

30/04/2026, 18:02

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Printemps du Livre de Montaigu 2026 : le cinéma s’invite au cœur du festival

Pour sa 36ᵉ édition, les 8, 9 et 10 mai prochains, le Printemps du Livre de Montaigu élargit une nouvelle fois son horizon en proposant un focus dédié au cinéma, en partenariat avec le cinéma Grand Écran de Montaigu-Vendée. Au programme : projections, rencontres et formes hybrides, pour faire dialoguer littérature, adaptation et création visuelle.

29/04/2026, 14:40

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L'Irlande en invitée d'honneur du 43e Marché de la Poésie

Le 43e Marché de la Poésie se tiendra du 3 au 7 juin 2026 place Saint-Sulpice, à Paris. Organisée par c/i/r/c/é, la manifestation accueillera près de 400 éditeurs et revues de poésie et de création littéraire. L’Irlande en sera l’invitée d’honneur, avec une délégation de neuf poètes. Leslie Kaplan assurera la présidence d’honneur. 

29/04/2026, 14:04

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Festival du LÀC 2026 : auteurs, jeunesse et quatre prix au programme

Du 5 au 7 juin 2026, la Ferme de Saint-Maurice à Collonge-Bellerive en Suisse accueillera la 5e édition du Festival du LÀC (Lire À Collonge). Gratuit et ouvert au public, cet événement littéraire réunira plus de 100 auteurs autour d’une cinquantaine de rencontres, avec pour fil conducteur la notion de courage. Présidé par Pierre Assouline, le festival s’enrichit cette année d’une ouverture théâtrale et de nouvelles distinctions.

29/04/2026, 09:00

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Dominique Bona présidera la 44e Foire du livre de Brive

La 44e édition de la Foire du livre de Brive se tiendra du 6 au 8 novembre 2026. Pour cette nouvelle édition, la Ville de Brive a choisi de confier la présidence à Dominique Bona, romancière, biographe et membre de l’Académie française.

28/04/2026, 18:03

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Les Éditions du Jasmin : une maison indépendante qui fait voyager la littérature

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, rencontre avec les Éditions du Jasmin.

28/04/2026, 13:29

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Le Printemps du Livre de Montaigu prend le large en 2026

Pour sa 36ᵉ édition, les 8, 9 et 10 mai prochains, le Printemps du Livre de Montaigu choisit de larguer les amarres. Le festival littéraire vendéen consacre cette année sa programmation à l’univers maritime, en lien avec les célébrations des 400 ans de la Marine nationale et dans le cadre des commémorations du 8 mai.

27/04/2026, 15:19

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Une deuxième édition pour le festival Place aux Livres à Paris

Le festival littéraire Place aux Livres se tiendra le 30 mai 2026 dans le 19e arrondissement de Paris. Organisée par l’association Des beaux lendemains, cette deuxième édition réunira 11 auteur·ices autour de 15 rencontres, lectures et ateliers répartis sur quatre sites du quartier de la Place des Fêtes. L’événement, gratuit, s’articule cette année autour du thème du corps.

27/04/2026, 13:53

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Le festival Passeurs de Livres à Alès dévoile sa programmation

La 5e édition du festival Passeurs de Livres se tiendra du jeudi 4 au samedi 6 juin 2026 à Alès, avec un prolongement le dimanche 7 juin au musée-bibliothèque Pierre-André-Benoit. Déplacé avenue Carnot, le salon du livre réunira 120 auteurs, plus de 70 éditeurs et 10 associations ou institutions autour du thème « Difficiles libertés ». Rencontres, expositions, ateliers, dictée, projections, banquet et rendez-vous jeunesse sont prévus dans plusieurs lieux de la ville.

27/04/2026, 12:13

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Le Studio Ghibli réserve un film inédit uniquement à son parc japonais

Le Studio Ghibli présentera le 8 juillet 2026 un court métrage inédit exclusivement au Ghibli Park, près de Nagoya. Réalisé par Goro Miyazaki et Akihiko Yamashita, Une nuit dans la vallée des sorcières sera projeté dans l’Orion, au Grand Entrepôt. L’annonce confirme au passage la bscule dans l'économie de la rareté : associer une œuvre nouvelle à un lieu, à une billetterie et à une expérience de visite.

27/04/2026, 11:49

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Dimension 2026 : le salon qui mêle littérature et sciences

Le samedi 23 mai 2026, la Ville de Palaiseau accueillera la troisième édition de Dimension, son salon du livre dédié aux croisements entre science et fiction. L’événement, parrainé par le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein, s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes, qui ont rencontré un succès notable en 2024 et 2025.

24/04/2026, 14:57

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Éditions Claire Paulhan : une maison indépendante dédiée aux écrits autobiographiques

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, la parole aux Éditions Claire Paulhan.

24/04/2026, 11:49

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Chien bleu et d'autres titres de L'école des loisirs projetés au cinéma

L'école des loisirs, avec le distributeur Little KMBO, annonce la sortie au cinéma, le 16 septembre prochain, d'un programme d'animation reprenant les esthétiques et les récits de cinq titres emblématiques du catalogue de la maison. Chien bleu, de Nadja, mais aussi La brouille, de Claude Boujon ou encore Clarissa et Septimus, par Amélie Graux, font partie des albums portés à l'écran.

24/04/2026, 09:17

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130 auteurs et 80 événements : Oh les beaux jours ! voit grand pour ses 10 ans

Le festival littéraire Oh les beaux jours ! célèbre sa dixième édition du mardi 26 au dimanche 31 mai 2026, avec une programmation dense qui entend faire dialoguer les livres avec toutes les formes artistiques. 

23/04/2026, 17:44

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UNDA : et si certaines de nos peurs ne nous appartenaient pas ?

Qu’importe la forme qu’elles décident de prendre, il y a des histoires qu'on écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement. UNDA est de celles-là. « Ceci n'est pas un livre », n’aurait pas pu dire Magritte. C'est un court-métrage… En l’an 2078, Ava, enceinte et rongée par une claustrophobie inexplicable, se soumet à un protocole inédit : plonger dans les strates de sa mémoire génétique pour traquer l’origine d’une peur qui menace désormais son enfant à naître…

23/04/2026, 12:25

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Éditions Douro, dix ans déjà !

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, focus sur les éditions Douro.

22/04/2026, 18:18

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Éditions Sans crispation : quand l’exigence se fait sans rigidité

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, détour détendu par les Éditions Sans crispation.

22/04/2026, 16:21

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Le Baiser du Frelon : langue et éducation, deux étoiles qui doivent briller sans jamais s’éteindre

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, Le Baiser du Frelon vient piquer la curiosité.

22/04/2026, 16:20

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